É possível instalar vários temas diferentes no Windows 10 e mudar completamente a cara do sistema operacional usando o UltraUXThemePatcher . Em alguns casos, a operação não é aconselhada pela Microsoft , por isso é importante tomar algumas precauções antes de baixar e instalar temas em seu computador, como criar um ponto de restauração: assim, caso o arquivo venha corrompido o Windows não vai sofrer sérios problemas.

A Microsoft disponibiliza também alguns temas no seu site, que podem mudar a cara do Windows 10 trazendo visuais divertidos ao sistema operacional. Confira a lista do TechTudo com 15 temas gratuitos para Windows 10.

1 de 15 15 temas gratuitos para o Windows 10 — Foto: Luana Marfim/TechTudo 15 temas gratuitos para o Windows 10 — Foto: Luana Marfim/TechTudo

1. OS X Yosemite (cleodesktop.com/aOS-X-Yosemite)



Com esse tema, o Windows 10 fica com a cara do sistema operacional da Apple.



2 de 15 Windows 10 com cara do sistema operacional da Apple — Foto: Reprodução/André Sugai Windows 10 com cara do sistema operacional da Apple — Foto: Reprodução/André Sugai

2. Yosemite Dark Theme (cleodesktop.com/Yosemite-Dark-Theme)

Aplique o tema do sistema operacional da Apple no Windows 10 com um visual dark.



3 de 15 Versão Dark para o tema Yosemite — Foto: Reprodução/André Sugai Versão Dark para o tema Yosemite — Foto: Reprodução/André Sugai

Se por algum motivo você preferir o visual do Windows 8, este é o tema para você.



4 de 15 Tema do Windows 8 — Foto: Reprodução/André Sugai Tema do Windows 8 — Foto: Reprodução/André Sugai

4. Ubuntu Dark Theme (cleodesktop.com/art/Ubuntu-Dark-Theme)

Quem prefere o visual do sistema Ubuntu também pode utilizar o visual Dark.



5 de 15 Versão Dark do tema inspirado no sistema operacional Ubuntu — Foto: Reprodução/André Sugai Versão Dark do tema inspirado no sistema operacional Ubuntu — Foto: Reprodução/André Sugai

5. Ubuntu Light Theme (cleodesktop.com/art/Ubuntu-Light-Theme)



O mesmo caso do tema anterior, mas na versão Light.

6 de 15 O mesmo tema anterior com versão Light — Foto: Reprodução/André Sugai O mesmo tema anterior com versão Light — Foto: Reprodução/André Sugai

Com este tema você deixa seu Windows 10 com a cara do Windows Vista.



7 de 15 Tema inspirado no Windows Vista (Foto: Reprodução/André Sugai) — Foto: TechTudo Tema inspirado no Windows Vista (Foto: Reprodução/André Sugai) — Foto: TechTudo

7. Snow Leopard (sagorpirbd.com/Snow-Leopard)

Outro sistema operacional da Apple que também está disponível para quem deseja alterar o visual do Windows 10.



8 de 15 Tema inspirado no sistema operacional Snow Leopard da Apple (Foto: Reprodução/André Sugai) — Foto: TechTudo Tema inspirado no sistema operacional Snow Leopard da Apple (Foto: Reprodução/André Sugai) — Foto: TechTudo

Um tema para quem gosta do visual Flat e deseja alterar o visual padrão do sistema.



9 de 15 Tema com visual Flat — Foto: Reprodução/André Sugai Tema com visual Flat — Foto: Reprodução/André Sugai

9. Dark Leopard (sagorpirbd.com/Dark-Leopard)



Variação do tema que traz o visual do sistema Snow Leopard, desta vez na versão Dark.



10 de 15 Dark Leopard — Foto: Reprodução/André Sugai Dark Leopard — Foto: Reprodução/André Sugai

Este tema traz todo o visual do novo sistema operacional da Apple para o Windows 10.



11 de 15 Tema inspirado no novo sistema operacional da Apple — Foto: Reprodução/André Sugai Tema inspirado no novo sistema operacional da Apple — Foto: Reprodução/André Sugai

Todos os temas podem ser instalados e desinstalados do Windows 10 com o auxílio do UltraUXThemePatcher. Vale lembrar que antes de instalar qualquer tema é muito importante criar um ponto de restauração para evitar futuros problemas.

11. Artistic Endeavour (https://apps.microsoft.com/store/detail/artistic-endeavors/9NDS9B9NR7TR?hl)

Existem também alguns temas gratuitos oferecidos pela própria Microsoft. O Artistic Endeavour é uma excelente opção para quem gosta de artes plásticas. O tema oferece imagens de pinturas variadas de animais e paisagens.

12 de 15 Artistic Endeavors — Foto: Reprodução/TechTudo Artistic Endeavors — Foto: Reprodução/TechTudo

12. Explore Brazil (apps.microsoft.com/store/detail/explore-brazil/9PDKWD5F8FNW?hl)

O tema gratuito da Microsoft conta com 15 fotos de pontos turísticos famosos do país, como Copacabana, Ipanema, Pedra Furada e o arquipélago de Fernando de Noronha.

13 de 15 Explore Brazil — Foto: Reprodução/TechTudo Explore Brazil — Foto: Reprodução/TechTudo

13. Amazon Rainforest (https://apps.microsoft.com/store/detail/amazon-rainforest/9N1GR3BS234S)

O tema reúne 18 imagens da floresta amazônica.

14 de 15 Amazon Rainforest — Foto: Reprodução/TechTudo Amazon Rainforest — Foto: Reprodução/TechTudo

14. Dogs Day (https://apps.microsoft.com/store/detail/dog-days/9MZJQNJDWZH2)

Dogs Day é um ótimo tema para quem gosta de cachorros. São 14 imagens no total.

15 de 15 Dog Days — Foto: Reprodução/TechTudo Dog Days — Foto: Reprodução/TechTudo

15. Autumn Colors (https://apps.microsoft.com/store/detail/autumn-colors/9P4630MJ66BM)

Com imagens de paisagens no outono, o tema da Microsoft Autumn Colors traz fotos bonitas de lagos e pontes.

