4 apps para encontrar qualquer roupa que você tenha visto na rua hoje

Alguns aplicativos para Android e iPhone ( iOS ) podem ajudar a encontrar roupas vistas na rua ou na Internet. Por meio de mecanismos de busca reversa, essas ferramentas examinam uma foto do item que o usuário tenha gostado e buscam por opções parecidas na web. O CamFind, por exemplo, além de apresentar resultados do Google , também mostra vídeos de YouTube em que a peça aparece. Na lista a seguir, confira quatro opções de aplicativos para encontrar roupas.

O Google Lens é um serviço da Google que escaneia fotos com a câmera para identificar animais, plantas, roupas e diversas outras informações. Uma vantagem de suas vantagens é que ele não exige que você tire, de fato, uma foto para analisá-la: basta abrir a câmera do aplicativo e apontar para o item desejado para obter resultados parecidos do Google. O Lens está disponível para celulares Android na Google Play Store e pelo app do Google no iPhone (iOS). Para usá-lo, dê um toque longo no widget e vá em “Pesquisar imagens”.

Com a página inicial do Google Lens aberta, escolha entre “Pesquise usando a câmera” ou importe uma das imagens da sua galeria rolando para baixo. Feito isso, o aplicativo irá realizar diferentes buscas para o produto. Para ver as correspondências do buscador do Google toque em “Pesquisa” na barra inferior. Caso queira procurar por um produto similar à venda, vá na opção “Compras”. O app mostrará resultados do Google Shopping. Para ver mais informações, basta rolar a aba inferior para cima.

Apesar de ser mais usado como fonte de inspirações, o Pinterest também oferece um mecanismo de busca reversa para encontrar imagens similares à pesquisada. Por ser um grande acervo de imagens, pode ser ainda mais fácil encontrar peças semelhantes à que você está pesquisando. Além disso, o app também mostra resultados de produtos à venda parecidos com o pesquisado, dando a opção de seguir para o site para realizar a compra. Vale ressaltar que o Pinterest está disponível tanto para Android , quanto para iPhone (iOS).

Para usar, toque no ícone de lupa na barra inferior. Depois, vá no ícone de câmera na barra de busca. Você poderá usar a câmera ou importar uma foto. Assim que a imagem for carregada, o Pinterest irá exibir as correspondências em “Explorar”. Suba a aba para visualizar mais resultados. Se você quiser buscar por itens similares à venda, vá em “Comprar”. Os produtos estarão sinalizados com o preço e uma breve descrição.

3. CamFind

O CamFind é uma espécie de comunidade virtual de compradores. Ao se inscrever na plataforma, é possível buscar por inspirações de estilos e compartilhar peças que você encontrou, com suas respectivas correspondências online. Além disso, ao usar o reconhecimento de imagens, o app também faz uma busca pelo YouTube e exibe correspondências com o produto que você deseja. O aplicativo está disponível para Android e iPhone (iOS) e é gratuito.

Para fazer uma busca, tire uma foto ou importe a imagem de sua galeria na página inicial do CamFind. O app irá processar a imagem por alguns segundos e então irá exibir resultados parecidos. Ao rolar a tela para baixo, será possível ver se existe alguma correspondência em vídeos do YouTube.

4. Asos

Também disponível para Android e iPhone (iOS), o Asos é um aplicativo de moda que ajuda os usuários a acompanharem as últimas tendências. A plataforma reúne produtos de diferentes lojas e, inclusive, conta com sua própria marca. Assim, mesmo que não encontre um resultado muito parecido com o original, o Asos pode sugerir outras roupas que se encaixam no estilo buscado.

Para usar o reconhecimento de imagens, toque no ícone de lupa no canto superior direito. Você poderá usar a câmera ou importar uma foto da galeria. Feito isso, use a ferramenta de recorte para ajustar a imagem e prossiga em “Done”. Pronto, o Asos mostrará uma série de produtos parecidos com o que você está pesquisando.

