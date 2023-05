4 apps que vão fazer a bateria do seu celular durar mais hoje — Foto: Reprodução/Freepik

1 de 5 4 apps que vão fazer a bateria do seu celular durar mais hoje — Foto: Reprodução/Freepik

📝 Smartphones Galaxy são resistentes? Participe da conversa no Fórum TechTudo

Apps do tipo que salva bateria são aqueles que têm funções voltadas para poupar a energia do telefone, como interromper processos que sejam custosos ao celular ou ainda mostrar aos usuários quais aplicativos consomem mais energia. De forma geral, eles servem para monitorar a saúde do dispositivo, além de aprimorar seu uso e exibir notificações importantes sobre o estado da bateria.