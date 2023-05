4 coisas que o Samsung Galaxy S22 tem e que o iPhone 14 fica devendo

Enquanto o Galaxy S22 chegou ao Brasil no início de 2022 custando R$ 5.999, o iPhone 14 foi lançado no final do mesmo ano por R$ 7.599. Atualmente, o aparelho da maçã é encontrado na Amazon por R$ XXX. Já o concorrente da Samsung está custando R$ XXX em sua versão 5G. Veja, a seguir, quatro características que o Galaxy S22 possui que o iPhone 14 fica devendo.

1. Tela com melhor taxa de atualização

Apesar de ambos aparelhos possuírem 6,1 polegadas e um peso relativamente parecido, o Galaxy S22 sai na frente por possuir tela com taxa de atualização de 120 Hz. Para os amantes de jogos ou redes sociais, a fluidez na hora de navegar é um dos itens mais importantes e a atualização de tela é um fator que pesa, sabendo que a taxa do concorrente é de 60 Hz.

Ainda sobre design, o iPhone 14 praticamente não tem diferença para seu antecessor, o iPhone 13. Esta questão não seria um problema caso os aparelhos tivessem um preço parecido, o que não acontece. Isto pode pesar na hora de o cliente fazer o upgrade do celular, por exemplo. Já o S22, por possuir um valor relativamente mais baixo, não torna a questão de um design não tão moderno um fator significativo.

2. Bateria maior e carregamento mais rápido

Com bateria de 3.700 mAh e autonomia prometida de 1.740 minutos, o Galaxy S22 veio com a promessa de uso prolongado, garantindo mais de um dia sem chegar perto da tomada. Apesar de ser considerado o iPhone com maior duração de bateria — segundo projeções, visto que a Apple não divulga este tipo de informação —, o modelo da família 14 possui apenas 3.279 mAh.

Quando falamos de carregamento, ambos são compatíveis com carregadores rápidos, porém, mais uma vez, o aparelho da Samsung sai na frente com 25 W, contra 20 W da maçã, prometendo um melhor tempo de carregamento para o celular da sul-coreana.

Apesar de não ter sido assim desde o lançamento do S22, a Samsung recuou e decidiu adicionar o carregador na caixa dos aparelhos comprados. Já o cliente que opta pelo aparelho da Apple precisa desembolsar mais R$ 219 para adquirir um carregador original — ou R$ 189 na Amazon.

3. Melhor custo-benefício

Um fator extrema importância para o consumidor e que pode decidir qual celular comprar no fim das contas é o preço. Com o lançamento do iPhone 14 a R$ 7.599 e o do Galaxy S22 a R$ 5.999, o consumidor já se depara com uma grande diferença de valores. Tratando-se de dois aparelhos top de linha, o cliente não precisa desembolsar um valor exorbitante para ter um bom celular.

Atualmente, o iPhone 14 é vendido no site da Apple pelo mesmo valor de lançamento. Na Amazon, é possível adquirir o aparelho por R$ 6.099, lembrando que ele é enviado sem o carregador. Já o Galaxy S22 foi vendido inicialmente por R$ 5.999 e hoje é encontrado pelo site oficial da fabricante por R$ 4.499 na versão com 5G. No site da Amazon, é possível encontrar o aparelho por R$ 3.499.

4. Câmera com sensor principal superior

Para algumas pessoas, a capacidade fotográfica de um smartphone é mais importante que seu desempenho em si. Logo, as câmeras se tornaram um dos tópicos mais chamativos, principalmente em celulares premium. Enquanto a Samsung trouxe três sensores traseiros no S22, o iPhone 14 veio com apenas duas lentes. O aparelho da sul-coreana vem com sensor principal de 50 MP, enquanto o iPhone tem 12 MP. O celular da Samsung também possui zoom óptico de três vezes e zoom digital de até 30 vezes.

Falando em vídeo, ambos os celulares são capazes de gravar em 4K. Tanto o S22 quanto o iPhone 14 fazem boas gravações, mas a Samsung sai na frente com maior capacidade. O celular Galaxy permite filmar com a lente teleobjetiva, o que garante maior qualidade a certa distância, sem diminuir a nitidez do objeto.

