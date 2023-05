4 funções do Google Fotos que vão tornar qualquer edição perfeita

O Google Fotos vai receber uma série de funções que tornarão suas edições de fotos mais fáceis. A ferramenta deve ganhar, no decorrer dos próximos meses, um recurso chamado Magic Editor, que utiliza Inteligência Artificial para editar e recriar fotos. Entre as futuras funções, estão a possibilidade de realizar edições robustas em partes específicas das capturas, mudar o plano de fundo delas e fazer a remoção de objetos ou mesmo de pessoas de uma posição para outra nas imagens.

As novidades foram anunciadas durante a conferência anual da empresa para desenvolvedores, o Google I/O. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo com recursos futuros do Google Fotos que vão deixar as suas fotos perfeitas. Vale dizer que, no primeiro momento, as novidades chegarão apenas para celulares Pixel.

O Magic Editor, nova ferramenta do Google Fotos, promete realizar melhorias nas fotos a partir de inteligências artificiais generativas

1. Editar partes específicas das fotos

Com o novo recurso Magic Editor, será possível realizar modificações em apenas uma parte das fotos para que elas fiquem de acordo com as preferências dos usuários. Isso poderá ser feito tanto no primeiro plano da foto, quanto no segundo, já que a ferramenta funcionará via inteligência generativa, que realiza ajustes na imagem sem que elas se deformem.

A edição será útil, por exemplo, para situações em que é necessário fazer melhorias em objetos pequenos ou que estejam dispostos em apenas um canto da foto.

2. Mudar o fundo das fotos

O Magic Editor também será capaz de alterar até o fundo das fotos. Com o recurso, a IA generativa vai melhorar o enquadramento das imagens e, por sua vez, a própria finalização do registro fotográfico. Além disso, o recurso vai utilizar técnicas de IA capazes de melhorar o aspecto dos elementos de fundo delas.

Na imagem a seguir, um dos exemplos de edição divulgados pelo Google, é possível visualizar um garoto que é retirado e reposicionado mais ao centro da imagem, e a inteligência artificial preenche o espaço vazio na foto com mais balões do que os que estão na mão dele. Tudo isso ao mesmo tempo que aperfeiçoa o plano de fundo.

O Magic Editor vai permitir fazer edições em áreas específicas das fotos

3. Mudar a cor do céu nas fotos

Entre as novas ferramentas que estarão disponíveis no Google Fotos pelo Magic Editor, está a opção de mudar a qualidade da cor de qualquer céu em fotos. O recurso permite que usuários tornem a tonalidade do céu mais nítida a partir de ajustes simples, mesmo se no momento em que a foto foi retirada ele estivesse mais cinzento. Também será possível melhorar o brilho da cor branca de nuvens, o que valoriza a qualidade final das fotos.

4. Remover objetos ou pessoas das fotos

Finalmente, o novo recurso de edição anunciado pelo Google permitirá a remoção total ou parcial de objetos ou de pessoas das fotos. Para realizar a ação, a IA consegue “separar” o elemento presente na foto inicial e reposicioná-lo, depois, em outra parte da captura, ou mesmo removê-lo completamente, sem deixar qualquer vestígio na imagem final.

O Google apresentou uma animação da funcionalidade, em que é possível ver, primeiro, a remoção de uma alça de bolsa de uma pessoa e, depois, o reposicionamento dela mais à direita da foto inicial. Na mesma animação, é possível verificar também a função que melhora a cor final do céu nas imagens. Essa novidade já pode ser usada por usuários do celular Pixel.

O Magic Editor vai permitir tirar pessoas indesejadas de imagens

