4 iniciativas que cuidam do meio ambiente em parceria com a tecnologia

Além de facilitar a rotina, a tecnologia também pode ser utilizada para contribuir em iniciativas que cuidam do meio ambiente e do futuro do planeta. Cada vez mais empresas do mundo 'tech' têm feito parcerias ou criado programas próprios com este objetivo. Entre os exemplos, é possível citar a parceria entre a Nokia e a The Ocean Cleanup. A multinacional fornece conexão privada sem fio e equipamentos que auxiliam à organização ambiental sem fins lucrativos, que trabalha na retirada de plásticos dos oceanos. Já a Samsung , por meio do programa Eco Troca, incentiva o descarte correto de eletroeletrônicos oferecendo descontos de até R$ 5 mil e a recolha gratuita dos equipamentos antigos.

Outra iniciativa com o objetivo de reduzir o acúmulo de lixo eletrônico é o Recicla PC, fruto da parceria entre a Intel e a startup Think Circular. A plataforma oferece descontos de mais de R$ 1.800 em um computador novo com processador Intel para quem descartar a máquina antiga. Já o Google aposta na parceria com a plataforma de educação ambiental Menos1Lixo e oferece dicas diárias de sustentabilidade através do Google Assistente. Saiba mais sobre cada uma das iniciativas.

1 de 6 Nokia, Samsung, Google e Intel adotam iniciativas sustentáveis por meio de parcerias ou programas próprios para reduzir a produção de lixo eletrônico e outro poluentes — Foto: Divulgação/Pexels (ready made) Nokia, Samsung, Google e Intel adotam iniciativas sustentáveis por meio de parcerias ou programas próprios para reduzir a produção de lixo eletrônico e outro poluentes — Foto: Divulgação/Pexels (ready made)

O mundo está preparado para o lixo eletrônico? Saiba mais e deixe sua opinião no Fórum TechTudo

1. The Ocean Cleanup e Nokia

The Ocean Cleanup é um projeto internacional sem fins lucrativos que desenvolve tecnologias para livrar os oceanos do plástico. Para atingir o objetivo, a organização ambiental utiliza instrumentos para impedir que o plástico chegue aos oceanos, mas também para remover os resíduos que já estão lá. Recentemente, a Nokia anunciou o fornecimento de conexão privada sem fio, além de equipamentos de rede para o processamento de dados, capazes de ajudar nas operações no Oceano Pacífico. A empresa já instalou com sucesso a primeira rede privada e, no próximo estágio do projeto, outros sistemas serão implantados.

A colaboração está alinhada com a estratégia ambiental da Nokia e com o compromisso de utilizar a tecnologia no combate às mudanças climáticas e na minimização dos impactos ambientais. Segundo a UNESCO, os resíduos plásticos representam 80% de toda a poluição marinha e cerca de 8 a 10 milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos acabam no oceano a cada ano. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no site e nas redes sociais da The Ocean Cleanup.

2 de 6 Nokia fornece conexão privada sem fio e equipamento para auxiliar no trabalho da Ocean Cleanup de retirar plásticos do oceano — Foto: Divulgação/Unsplash (Naja Bertolt Jensen) Nokia fornece conexão privada sem fio e equipamento para auxiliar no trabalho da Ocean Cleanup de retirar plásticos do oceano — Foto: Divulgação/Unsplash (Naja Bertolt Jensen)

2. Samsung Eco Troca

Em fevereiro deste ano a Samsung lançou o Eco Troca, que transforma eletrodomésticos e eletrônicos usados dos consumidores em descontos de até R$ 5 mil em novos produtos. O programa tem como objetivo incentivar o descarte correto e diminuir o impacto do lixo eletrônico no meio ambiente. Após a entrega, os eletrônicos passam por uma triagem, que define o que será reutilizado como matéria-prima e o que será descartado de forma adequada.

De acordo com a empresa sul-coreana, a retirada dos equipamentos antigos é gratuita em todo o Brasil, enquanto o frete dos produtos novos é grátis para Distrito Federal, Goiás, regiões Sul e Sudeste. O uso da ferramenta promete ser simplificado e em apenas quatro passos. Ao acessar o site, primeiro é preciso escolher o artigo novo que deseja comprar. Em seguida, o consumidor deve acessar o chat e selecionar a opção Eco Troca. Feito isso, é necessário preencher o formulário de descarte do produto antigo e, por fim, informar o item escolhido ao atendente e receber o link já com o desconto aplicado. Mais informações e a lista de produtos disponíveis são encontradas no site da Samsung.

3 de 6 No Eco Troca da Samsung, seu eletrodoméstico antigo pode gerar descontos de até R$ 5 mil — Foto: Divulgação/Samsung No Eco Troca da Samsung, seu eletrodoméstico antigo pode gerar descontos de até R$ 5 mil — Foto: Divulgação/Samsung

3. Menos1Lixo e Google Assistente

A última atualização do Google Assistente trouxe 366 dicas sustentáveis para preservar a saúde e o meio ambiente. O conteúdo é desenvolvido com a Menos1Lixo, uma das principais plataformas de educação ambiental do Brasil. Ao ouvir comandos de voz como “Ok Google, me dê uma dica de sustentabilidade” ou “Ok Google, me dê sugestões para ser mais sustentável” ou “Me diga como ser mais verde”, o Assistente oferece diariamente diferentes conselhos que podem contribuir para situações simples e aplicadas facilmente à rotina.

Cada usuário tem a possibilidade de ouvir diariamente uma dica ou sugestão de atitudes que ajudam a salvar o planeta. Entre as opções estão receitas que utilizam integralmente alimentos disponíveis em casa, como economizar água ao lavar a louça e outras. O Blog do Google reúne outras informações importantes sobre a iniciativa.

4 de 6 Google Assistente traz 366 dicas e sugestões de práticas mais sustentáveis que podem ser feitas sem sair de casa — Foto: Marcela Franco/TechTudo Google Assistente traz 366 dicas e sugestões de práticas mais sustentáveis que podem ser feitas sem sair de casa — Foto: Marcela Franco/TechTudo

4. Recicla PC

No site da plataforma é possível fazer a avaliação do seu computador usado, verificar as condições do programa e realizar o cadastro. Segundo a iniciativa, o envio da máquina usada pode ser feito em todos os municípios do país, em mais de 12 mil pontos de coleta de onde serão destinados para o descarte adequado ou reutilização de componentes. O desconto pode ser aplicado nos computadores disponíveis no site.

5 de 6 Parceria da Intel com startup oferece descontos em computadores com processadores da marca para quem enviar seu computador antigo — Foto: Divulgação/ESL Parceria da Intel com startup oferece descontos em computadores com processadores da marca para quem enviar seu computador antigo — Foto: Divulgação/ESL

Com informações de Nokia,Samsung, Google e Recicla PC.

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈

6 de 6 Um Só Planeta — Foto: Editora Globo Um Só Planeta — Foto: Editora Globo