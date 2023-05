Existe, ainda, a opção de baixar apps para usar emojis de iPhone no Android. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com algumas dicas para ter acesso a qualquer emoji, independente do sistema operacional. Confira nas linhas a seguir.

1 de 4 4 truques para 'desbloquear' qualquer emoji no celular Android ou iPhone — Foto: Reprodução/TechTudo 4 truques para 'desbloquear' qualquer emoji no celular Android ou iPhone — Foto: Reprodução/TechTudo

📝 WhatsApp Web: como resolver erro de emojis desaparecendo? Veja causas e soluções no Fórum do TechTudo

1. Manter o sistema do celular atualizado

Uma das formas mais rápidas para conseguir ter acesso aos emojis novos é manter o sistema operacional do dispositivo, seja Android ou iOS, sempre atualizado. No caso do sistema do Google, é preciso ir até as configurações do smartphone e, em seguida, clicar no campo “Sobre o telefone” para verificar se há alguma atualização disponível. Caso haja, será necessário clicar em “Instalar” e aguardar.

Em dispositivos iOS, é possível verificar o sistema operacional na opção “Ajustes”, com um clique no campo “Geral”. Depois disso, é basta fazer uma busca por novas atualizações na aba “Atualização de software”, e se alguma estiver disponível, é preciso clicar em “Baixar e Instalar”.

2 de 4 Ação de atualizar sistemas operacionais faz com que novos emojis fiquem disponíveis mais rapidamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ação de atualizar sistemas operacionais faz com que novos emojis fiquem disponíveis mais rapidamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Usar o Gboard para criar seus próprios emojis

Outra forma de conseguir obter emojis novos em dispositivos Android é usando o teclado Gboard, que possui o Emoji Kitchen. Pela ferramenta, os usuários conseguem fazer a edição e combinar diferentes emojis para criar um novo.

Para ter acesso ao recurso, é preciso abrir o aplicativo de troca de mensagens desejado, como o WhatsApp, e tocar no campo de envio de mensagens. Em seguida, abra o teclado Gboard clicando no ícone de uma carinha sorridente localizada no canto inferior dentro do teclado. Por fim, é preciso selecionar quais emojis serão combinados e clicar no resultado para ser salvo diretamente no bate papo.

3 de 4 Gboard possui tecla específica para acessar pasta com diversos emojis — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Gboard possui tecla específica para acessar pasta com diversos emojis — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Usar apps para ter emoji de iPhone no Android

Também é possível desbloquear emojis de celulares iPhone (iOS) em dispositivos Android. A ação pode ser feita pelo aplicativo iMore Keyboard, disponível gratuitamente na Google Play Store. Para utilizá-lo, é preciso torná-lo o teclado padrão do dispositivo após o download na loja do Google.

Para tal, é preciso selecionar a opção “Select iMore Keyboard” e, na sequência, “iMore Keyboard”. Depois, é necessário selecionar, na aba “Themes”, a opção “White”, e completar o procedimento clicando em “Activate”. Por fim, pressione a opção “New Phone Emoji”, disponível na guia “Emoji Style”. Depois disso, o teclado já estará ativado para reproduzir os emojis nativos do iPhone.

4 de 4 Ação para ativação do aplicativo iMore Keyboard disponível para Android — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Ação para ativação do aplicativo iMore Keyboard disponível para Android — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

4. Testar teclados diferentes

Ainda existe a alternativa de desbloquear emojis novos usando aplicativos como o Chrooma Keyboard e o Microsoft SwiftKey Keyboard, ambos disponíveis para dispositivos Android. Eles podem funcionar como uma alternativa ao teclado Gboard. O segundo, por exemplo, consegue salvar os emojis favoritos do usuário para facilitar a identificação e o compartilhamento deles.

Após baixar o aplicativo na Play Store, é preciso ativá-lo, deslizando para a direita a opção “Teclado Microsoft SwiftKey”. Em seguida, é preciso logar com uma conta da Microsoft. Depois, é preciso ir até o campo “Emoji” e ativar as funcionalidades do aplicativo, como “Previsões de emoji”, na qual emojis são sugeridos enquanto o usuário está usando o teclado virtual de um aplicativo.

5 de 4 Aplicativo Microsoft SwiftKey Keyboard oferece a usuários um registro de emojis utilizados — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Microsoft SwiftKey Keyboard oferece a usuários um registro de emojis utilizados — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Makeuseof

Veja também: como enviar imagem em alta qualidade no WhatsApp