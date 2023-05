5 apps para tirar foto da Lua que vão deixar os seus registros perfeitos

Outra opção é o PhotoPills, que conta com recursos de realidade aumentada para mostrar a posição de diversos astros da galáxia. Na lista a seguir, confira cinco apps muito úteis para quem gosta de fotografar a Lua.

O Camera FV-5 está disponível apenas para Android e conta com duas versões: uma gratuita e outra no valor de R$ 9,95, com recursos mais avançados em uma interface mais moderna. No entanto, a versão gratuita pode dar conta de tirar boas fotos.

O app oferece ajustes de abertura, que é o que define a quantidade de luz que vai entrar na sua câmera. Para fotografar a Lua, o ideal é que ela esteja entre f/11 e f/16. Outro recurso muito útil é o ISO, que determina o nível de sensibilidade da luz obtida pela abertura. Aqui, a dica é que ele seja igual ou menor que 100 para que sua foto não fique com ruídos.

As principais funções do aplicativo ficam na sua barra inferior. A primeira delas é o ISO. Toque nele para ajustar, e deslize para a direita para diminuir e para a esquerda para aumentar. O ícone ao lado é o de abertura, que também pode ser personalizado ao deslizar para os lados. Para dar zoom, basta fazer movimentos de pinça na tela. Quando quiser bater a foto, toque na bolinha amarela no centro inferior.

2. ProCam X

Outra opção disponível apenas para Android é o ProCam X. Assim como o Camera FV-5, ele conta com uma versão gratuita e outra paga, que custa R$ 14,99. A modalidade pro garante resolução 4k e recursos de uma câmera profissional, como modo de foco e bloqueio de exposição. Já a versão Lite, apesar de ter resolução máxima de 8MP, ainda é uma alternativa interessante. Além do ISO e da abertura, seus principais recursos são o WB, que ajusta o balanço de brancos, e o EV, que serve para aumentar o brilho de fotos que ficaram muito escuras, por exemplo.

Sua interface é bem similar à da Camera FV-5. Na barra inferior, ficam os recursos de efeitos (sinalizado por ‘FX’), WB, EV, ISO e abertura (sinalizada por ‘S’). A opção SCN é exclusiva para assinantes. Para fazer o ajuste de brancos, toque em ‘WB’ e escolha um dos cinco modos que o app oferece. Depois, toque em ‘WB’ novamente para voltar ao menu. Em ‘EV’ é possível controlar a exposição por meio de uma barra, deslizando para a direita para diminuir e para a esquerda para aumentar.

Na parte superior, estão disponíveis mais alguns ajustes. A primeira opção permite definir a resolução, qualidade e formato da foto. O ícone de raio liga o flash, e o de relógio prepara o timer. Já o 'HDR' é uma configuração para melhorar sua foto de forma geral, que funciona automaticamente.

3. PhotoPills

Além de editor, o PhotoPills também funciona como um localizador de astros. O aplicativo usa realidade aumentada para mostrar a posição em que a Lua está e o caminho que ela vai fazer durante a noite. Assim, é possível se planejar para tirar a foto no momento certo. Esse recurso também funciona para o Sol, as estrelas e demais elementos da galáxia.

Outro diferencial do app é que ele fornece informações de eventos astrológicos que podem render boas imagens, como eclipses e superluas. O PhotoPills também conta com uma interface de edição, que permite fazer ajustes de exposição e foco, por exemplo. O aplicativo está disponível para Android e iPhone (iOS) e é pago, custando R$ 59,90.

4. Camera Profissional&Camera Pro

O Camera Profissional&Camera Pro está disponível apenas para iPhone (iOS) e pode ser baixado gratuitamente. No entanto, se você quiser fazer edições a partir da câmera do app, será necessário fazer uma assinatura. A interface dá direito a uma série de recursos, como ISO, abertura e WB. Ela pode ser paga por meio do pacote R$ 39,90/ano ou do vitalício, que custa R$ 69,90.

Editar uma foto da galeria, no entanto, é gratuito. Basta tocar no ícone inferior direito e escolher a imagem. Em “Filters”, é possível um dentre os diversos filtros prontos. “Overlays” é um recurso premium que permite adicionar texturas à sua foto. Já a opção “Tools” fornece diversas ferramentas para fazer uma edição mais personalizada. É possível cortar sua imagem, adicionar texto e fazer ajustes de exposição, contraste e sombras, por exemplo.

5. ProCamera

Por último, o ProCamera é uma opção totalmente gratuita para iPhones (iOS). O aplicativo tem uma interface de edição bem prática, com os principais recursos de uma câmera profissional. Ele permite modificar o ISO, a abertura, o foco e o WB. Por padrão, todas as funções já vem configuradas no automático, se adaptando a cada ambiente. Assim, ao tirar uma foto do céu à noite, ele já estará ajustado para obter o melhor resultado possível.

Para fazer mudanças manuais no ProCam, basta deslizar sobre cada uma de suas funções. O obturador, o ISO, o foco e o WB ficam na barra inferior. Na parte superior da tela, é possível controlar a abertura e a exposição. Para dar zoom, faça movimentos de pinça na tela. No lado direito, o app possibilita ligar o flash, a lanterna ou o timer. Quando terminar seus ajustes, bata a foto tocando no botão central preto e azul.

