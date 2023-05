5 coisas que fazem o carregador do celular esquentar e você não sabia

O carregador do celular, assim como o próprio aparelho, também pode aquecer e chegar a uma temperatura mais alta eventualmente. Os motivos são variados, desde carregadores com defeito ou alguma tomada com problema na rede elétrica, até o uso de dispositivos falsificados. Este problema pode não só afetar a vida útil do carregador, como também prejudicar a durabilidade do próprio smartphone, visto que eles ficam conectados diretamente.

Há inúmeras maneiras de driblar o aquecimento e é importante segui-las para um funcionamento saudável de seus dispositivos, até para evitar possíveis acidentes mais sérios. Quando o aquecimento passa a não ser suportável ao tato, o usuário deve adotar medidas para o resfriamento do carregador. Veja a seguir, cinco coisas que fazem o carregador do celular esquentar e dicas para evitar a situação.

2 de 6 Cinco coisas que fazem o carregador do celular esquentar e você não sabia — Foto: Pexels Cinco coisas que fazem o carregador do celular esquentar e você não sabia — Foto: Pexels

1. Carregador falsificado

3 de 6 Cabos de energia e outros componentes falsificados podem representar grandes riscos — Foto: Elson de Souza/TechTudo Cabos de energia e outros componentes falsificados podem representar grandes riscos — Foto: Elson de Souza/TechTudo

Muitos não sabem, mas a utilização de carregadores não originais pode ser um dos grandes culpados pelo aquecimento do dispositivo. Os materiais usados na construção são bem inferiores em relação aos de produtos genuínos, logo isso interfere diretamente na qualidade da fabricação. Seja por conta de peças com menos qualidade ou pela fabricação incorreta, o indicado é que os usuários realmente só utilizem carregadores originais.

O valor de venda de um produto deste tipo é chamativo, mas seu uso contínuo pode implicar em problemas futuros, o que muitas vezes não compensa. Além de problemas externos, o carregador falso pode ainda prejudicar o desempenho da bateria do celular e prolongar o tempo de carga, já que não há regulagem da tensão.

2. Carregador não compatível com o celular

4 de 6 Uso de carregadores incompatíveis pode ser prejudicial — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Uso de carregadores incompatíveis pode ser prejudicial — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Um fator a que boa parte dos usuários de smartphones não se atenta é o uso de carregadores específicos de cada aparelho. Assim como na utilização de produtos falsificados, usar um carregador não compatível com o celular pode superaquecer o dispositivo e prejudicar a carga. Os carregadores confeccionados para o celular são programados para fornecer a quantidade exata e necessária de energia, coisa que pode variar de um smartphone para outro.

Logo, para manter uma relação saudável entre celular e carregador, o usuário não deve abrir mão de fazer o uso do carregador original que vem na caixa. Em caso de defeito, basta pesquisar qual tipo de carregador é compatível com seu telefone e realizar a compra em locais confiáveis, para garantir a originalidade do produto.

3. Carregamento em locais quentes

A princípio isso pode parecer nada demais, mas realizar o carregamento em locais quentes também pode fazer o carregador superaquecer. O usuário precisa ter em mente que o ato de carregar já gera uma certa quantidade de calor — o que é normal. O problema em si, é quando esse calor começa a ficar exagerado. O aquecimento natural do carregamento, somado ao calor externo, pode se tornar uma combinação explosiva. O aquecimento pode levar a danos internos, podendo evoluir para um curto-circuito.

Portanto, evitar locais com exposição direta à luz solar ou até mesmo ambientes muito quentes — como carros — pode ajudar no não superaquecimento do carregador, prolongando a vida útil do item que é tão importante para o usuário.

4. Utilização de filtros de linha defeituosos

5 de 6 Filtro de linha com um grande número de tomadas — Foto: Divulgação/Multilaser Filtro de linha com um grande número de tomadas — Foto: Divulgação/Multilaser

Carregar o celular utilizando um filtro de linha pode não ser um problema, mas caso ele esteja com defeito a realidade é outra. Um filtro defeituoso não vai fornecer a quantidade de energia necessária para o carregamento, seja para mais ou para menos, e pode causar o aquecimento do carregador. Outra prática muito usada é ligar diversos aparelhos de uma vez no filtro.

Normalmente os filtros são itens que vem com várias entradas disponíveis, mas eles podem não suportar todos os itens conectados simultaneamente, superaquecendo e danificando os aparelhos plugados, como, por exemplo, o carregador. O usuário não precisa deixar esta prática de lado, mas deve fazê-la com moderação, respeitando a quantidade de energia que cada sistema suporta.

5. Usar o celular durante o carregamento

6 de 6 Usar o celular durante o carregamento pode aquecer os dispositivos — Foto: Pexels/Steve Johnson Usar o celular durante o carregamento pode aquecer os dispositivos — Foto: Pexels/Steve Johnson

Com telefones multitarefa disponíveis no mercado atualmente, o aquecimento do aparelho é quase uma coisa natural de acontecer. Seja em jogos ou até mesmo navegando por várias redes sociais ao mesmo tempo, fazer isso com o aparelho no carregador pode dobrar seu aquecimento, fazendo com que ambos superaqueçam. A utilização do celular no momento do carregamento também pode fazer com que os fios se dobrem, dificultando a passagem de energia.

Uma dica valiosa é fazer do período de carregamento um momento de descanso, tanto para o celular quanto para o carregador. Não deixar o smartphone carregando durante a noite inteira ou pendurado na tomada direto também pode ajudar a prolongar a vida útil do dispositivo.

Confira algumas dicas para evitar o superaquecimento do carregador