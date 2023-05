5 dicas muito úteis para usar o ChatGPT como tradutor

O ChatGPT pode funcionar como um tradutor de idiomas, assim como outras ferramentas tradicionais disponíveis na Internet, como o próprio Google Tradutor. A vantagem do chatbot da OpenAI é que, por ter sido treinado com um grande volume de textos, ele é capaz de entender contextos, distinguir gêneros textuais e variações linguísticas regionais. Essa flexibilidade faz com que o ChatGPT forneça traduções menos "engessadas" do que as entregues por outros apps, e o torna um aliado interessante no aprendizado de idiomas.