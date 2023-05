5 personagens de LOL que são protagonistas nos jogos da Riot Forge

Riot Forge é uma publicadora ligada à Riot Games que traz jogos indie com base na lore dos jogos da empresa. O foco do selo é expandir o universo do MOBA League of Legends com títulos dos mais diversos gêneros. Ruined King , CONV/RGENCE e The Mageseeker são alguns dos games que levam no título a expressão "A League of Legends Story", mostrando logo de cara que se trata de uma produção envolvendo os personagens do maior sucesso da empresa.

Song of Nunu é previsto para ser o próximo lançamento da Riot Forge, e deve chegar no final de 2023. Vale lembrar que você pode conferir todos os games no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. A seguir, você confere 5 protagonistas e outros personagens centrais que aparecem nos jogos da Riot Forge.

1 de 6 Veja 5 personagens do LOL que são protagonistas nos games da Riot Forge — Foto: Divulgação/Riot Forge Veja 5 personagens do LOL que são protagonistas nos games da Riot Forge — Foto: Divulgação/Riot Forge

👉 Como ver vitórias e derrotas em League of Legends? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Ekko - CONV/RGENCE

CONV/RGENCE: A League of Legends Story é o jogo mais recente publicado pela Riot Forge, desenvolvido pela Double Stallion. O título traz como protagonista Ekko, um campeão conhecido como "o Rapaz que Estilhaçou o Tempo" e que ganhou bastante notoriedade com sua aparição em Arcane, série animada da Netflix. Convergence leva o jogador a conhecer melhor a região de Zaun, com diversos desafios a serem concluídos no estilo clássico de ação e plataforma em 2D. O jogo conta com um ótimo combate e mecânicas baseadas na habilidade de Ekko de voltar no tempo.

Convergence também se apresenta com um game focado na narrativa e com muitos personagens para interagir durante a aventura. Entre esses personagens, há os campeões de League of Legends Jinx, Camille e Warwick, que atuam como chefes para o jogador encarar na gameplay.

2 de 6 CONV/RGENCE: A League of Legends Story é um ótimo plataforma em 2D protagonizado por Ekko — Foto: Divulgação/Riot Forge CONV/RGENCE: A League of Legends Story é um ótimo plataforma em 2D protagonizado por Ekko — Foto: Divulgação/Riot Forge

2. Sylas - The Mageseeker

The Mageseeker tem como protagonista Sylas, campeão conhecido no MOBA como "O Abjugado". A história mostra o personagem conquistando sua liberdade e lutando contra a tirania dos Caçadores de Magos do Reino de Demacia. Este grupo busca oprimir os usuários de magia em nome da ordem pública, chegando ao ponto até de aprisioná-los para concluírem o objetivo, como foi com o próprio Sylas.

O game conta com o estilo de RPG de ação com visão de cima para baixo, sendo desenvolvido pela Digital Sun. O jogador pode utilizar magias e ataques corpo a corpo para derrotar seus inimigos no caminho. Sylas confronta alguns campeões como Garen, Jarvan IV, Shyvana e Morgana para chegar até seu objetivo de libertar os magos.

3 de 6 The Mageseeker é um RPG de ação com gráficos pixelados — Foto: Divulgação/Riot Forge The Mageseeker é um RPG de ação com gráficos pixelados — Foto: Divulgação/Riot Forge

3. Viego - Ruined King

Ruined King foi o primeiro game produzido pela Riot Forge. O título conta a história de um grupo de seis heróis que tenta desvendar os mistérios da Névoa Negra e derrotar Viego, o Rei Destruído. O personagem é o principal antagonista da trama, causando a destruição completa do Reino de Camavor e a transformando na Ilha das Sombras. Para revive-lo, Tresh e Gangplank se unem, outros dois vilões jogáveis no MOBA.

Além da Ilha das Sombras, a região de Águas de Sentina é uma das principais ambientações do jogo, criando um clima bem inspirado nos piratas. Ahri, Braum, Illaoi, Miss Fortune, Pyke e Yasuo são os seis membros do grupo que o personagem pode controlar nesse RPG com batalhas em turnos. A lista de campeões que aparecem por poucos momentos é imensa neste jogo, com nomes populares e de regiões diversas como Lucian, Nautilus, Gwen e Ashe.

4 de 6 Ruined King: A League of Legends Story foi o primeiro passo da Riot Forge na expansão do universo de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Forge Ruined King: A League of Legends Story foi o primeiro passo da Riot Forge na expansão do universo de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Forge

4. Nunu e Willump - Song of Nunu

Song of Nunu tem a Tequila Works como responsável por seu desenvolvimento e será lançado no final de 2023. Como o nome sugere, o game terá como protagonista Nunu e seu fiel companheiro, o yeti Willump. Juntos, eles partirão para uma aventura na nevada região de Freljord na busca da mãe de Nunu. Ao mesmo tempo, a dupla acabará descobrindo diversas lendas e segredos escondidos na tundra congelante.

Pelo o que os trailers apresentam, Song of Nunu é um jogo de plataforma em 3D de aventura, exploração e com foco na realização de quebra-cabeças pelo caminho. O game ainda promete levar uma trama envolvente e bastante emocionante para o público. Até o momento, apenas Lissandra, a Bruxa Gélida, foi confirmada no game entre os campeões de League of Legends. Acredita-se que ela seja uma vilã na trama do game.

5 de 6 Jogo de aventura e puzzle em 3D, Song of Nunu: A League of Legends Story será lançado no final de 2023 — Foto: Divulgação/Riot Forge Jogo de aventura e puzzle em 3D, Song of Nunu: A League of Legends Story será lançado no final de 2023 — Foto: Divulgação/Riot Forge

5. Ziggs - Hextech Maythem

Hextech Maythem seria o segundo jogo publicado pela Riot Forge, mas, por conta dos atrasos de Ruined King, ocasionados pela pandemia, ambos foram lançados no mesmo dia, 16 de novembro de 2021. Como é possível ver na própria capa do jogo, o yordle Ziggs, o especialista em hexplosivos, é o protagonista da vez. Ele é conhecido dentro do MOBA da Riot Games por ser um personagem doido e viciado em explodir coisas por diversão.

Curiosamente, Ziggs é protagonista de um jogo de ritmo. Hextech Maythem exige que você siga o ritmo da música para evitar obstáculos, acabar com os inimigos e criar o caos definitivo enquanto acumula pontos. Hextech Mayhem ainda conta com Heimerdinger, o Inventor Idolatrado, representando os campeões de League of Legends.