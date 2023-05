5 provas de que você está usando IA no trabalho — e não sabe; lista

A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente no ambiente de trabalho — tanto que, muitas vezes, as pessoas nem se dão conta de que estão em contato com a tecnologia. O recurso pode ser encontrado em softwares e recursos que todos utilizam no expediente, como assistentes virtuais, filtros de spam e até mesmo mecanismos de pesquisa, como o do Google . Nas linhas a seguir, o TechTudo lista cinco situações que provam que você está usando inteligência artificial no trabalho — e não sabe —, com explicações de como cada plataforma opera para fornecer as informações requisitadas.

1 de 6 Inteligência artificial está presente em diversos momentos do trabalho; confira cinco usos comuns no expediente — Foto: Danny Meneses/Pexels Inteligência artificial está presente em diversos momentos do trabalho; confira cinco usos comuns no expediente — Foto: Danny Meneses/Pexels

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

1. Você usa filtros de spam no e-mail

Os filtros de spam em plataformas de e-mail como Gmail e Outlook usam técnicas de inteligência artificial para identificar e bloquear mensagens indesejadas ou maliciosas. Quando um e-mail suspeito chega na caixa de entrada, o servidor executa um software com IA que analisa as características da mensagem, incluindo o remetente, o assunto, o conteúdo e os anexos. Outras informações associadas, como o endereço IP do remetente e a lista de destinatários, também são levadas em consideração para filtrar os e-mails.

2 de 6 Gmail utiliza IA para filtrar e-mais suspeitos — Foto: Reprodução/Getty Images Gmail utiliza IA para filtrar e-mais suspeitos — Foto: Reprodução/Getty Images

Com base na análise dessas características, o filtro calcula uma pontuação que indica a probabilidade do e-mail ser spam. Se a pontuação for alta o suficiente, a mensagem é marcada como spam e movida para o lixo eletrônico, ou é bloqueada. Ao longo do tempo, os filtros de spam baseados em AI podem aprender com os padrões e se adaptar a novas ameaças.

2. Sua empresa usa chatbots para interagir com clientes

É muito comum ver empresas utilizando chatbots para gerar respostas automatizadas durante conversas em canais de atendimento ou mesmo no WhatsApp. Esses softwares utilizam aprendizado de máquina para entender as dúvidas dos usuários e responder às suas necessidades em forma de texto, como em uma conversa com um ser humano. Ao usar um chatbot para atender a clientes, é possível reduzir o tempo de espera para obter suporte, melhorar a eficiência do atendimento ao consumidor e reduzir custos.

3 de 6 Tribunal Superior Eleitoral usou um chatbot para combater notícia falsa em parceria com WhatsApp — Foto: Reprodução/Raquel Freire Tribunal Superior Eleitoral usou um chatbot para combater notícia falsa em parceria com WhatsApp — Foto: Reprodução/Raquel Freire

3. Você usa o corretor automático para escrever textos

Algumas funções profissionais permitem ou exigem usar um corretor automático, como o Grammarly ou Language Tool, para escrever textos. Baseadas em inteligência artificial, essas ferramentas usam tecnologia de processamento de linguagem natural (NLP) para analisar o texto, identificar erros gramaticais e fornecer sugestões de aprimoramento. As correções removem erros de concordância verbal, usos inadequado de pronomes, verbos irregulares e outras falhas na escrita.

4 de 6 App Grammarly corrige textos em inglês no celular — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo App Grammarly corrige textos em inglês no celular — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Além disso, os softwares também podem sugerir melhorias no estilo e na estrutura do texto, de modo a ajudar o usuário a se comunicar de maneira mais clara, coesa e persuasiva. É possível escolher entre aceitar ou rejeitar as sugestões, bem como fazer edições adicionais no texto. A inteligência artificial aprende com as correções feitas e melhora as sugestões de acordo com as preferências do usuário.

4. Você usa softwares de CRM no trabalho

Os softwares de CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente, em português) são ferramentas que permitem gerenciar interações de empresas com seus clientes, desde o primeiro contato até a pós-venda. Esses programas reúnem informações sobre os consumidores em um banco de dados centralizado, permitindo que a empresa tenha uma visão completa do histórico de interações e transações com cada pessoa.

5 de 6 Logo da Salesforce, uma empresa baseada em CRM — Foto: REUTERS/Benoit Tessier Logo da Salesforce, uma empresa baseada em CRM — Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Alguns exemplos de programas baseados em CRM são RD Station Marketing, Salesforce e Hubspot. Esses softwares podem ser utilizados para gerenciar contatos, automatizar vendas, realizar atendimento ao cliente e analisar dados. Além disso, dá para coordenar campanhas de marketing e personalizar mensagens de acordo com os segmentos dos clientes.

5. Você usa o Google para fazer consultas

A inteligência artificial é uma parte fundamental da tecnologia do Google — e quase todo mundo utiliza o buscador da big tech. A empresa usa IA em várias áreas, incluindo busca, anúncios, traduções, reconhecimento de voz, imagens e mais. Ao buscar algo no site, por exemplo, o buscador entende a intenção do usuário e fornece resultados de pesquisa mais relevantes. Isso é feito por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, que analisam milhões de páginas da web para identificar os resultados de pesquisa mais indicados para uma determinada consulta.

6 de 6 Google utiliza IA para oferecer os melhores resultados em pesquisas — Foto: Reprodução/Unsplash/Nathana Rebouças Google utiliza IA para oferecer os melhores resultados em pesquisas — Foto: Reprodução/Unsplash/Nathana Rebouças

O buscador também utiliza IA no Google Assistente, no Tradutor e no Google Imagens para sugerir os melhores resultados de acordo com o perfil do usuário. Há ainda o uso de inteligência artificial em anúncios, que são direcionados para os internautas de acordo com suas buscas recentes.

Com informações de Resultados Digitais e Make Use Of.

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos