5 truques do Google Fotos que vão te ajudar a achar qualquer imagem hoje

Pesquisar fotos no app Google Fotos , disponível para Android , iPhone ( iOS ), é um processo que pode ser facilitado com alguns truques. Usando a inteligência artificial do aplicativo, é possível buscar fotos pelo nome de pessoas, nome de objetos e até mesmo digitando o nome de um evento. É possível que em algumas fotos ele tenha dificuldade em reconhecer um uma pessoa, mas você pode ajudar o resultado fornecendo informações sobre quem é quem nas fotos. Confira, na lista a seguir, cinco dicas que vão te ajudar a achar qualquer imagem no Google Fotos.

1 de 6 Google Fotos tem truques fáceis para você encontrar qualquer foto em minutos — Foto: Divulgação/Getty Images Google Fotos tem truques fáceis para você encontrar qualquer foto em minutos — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Encontrar fotos de si mesmo via reconhecimento facial

Um dos truques do Google Fotos é encontrar fotos suas de maneira simples, usando reconhecimento facial. É necessário ativar o agrupamento pelo método, que faz a junção de fotos com os rostos iguais. Para isso, vá em “Configurações do Fotos”, depois clique em “Agrupar por reconhecimento facial” e, para finalizar, ative o agrupamento.

Certifique-se também de que o seu rosto esteja nomeado com “Eu”. Agora, para pesquisar fotos em que aparece o seu o rosto, basta ir em “Pesquisar” no inferior da tela, após toque em “Pesquisar” na parte superior e digite “Eu”. Pronto, o Google irá mostrar todas as fotos em que seu rosto for reconhecido.

2 de 6 Ative o agrupamento por reconhecimento facial nas configurações antes de pesquisar por suas fotos — Foto: Reprodução/Paola Mansur Ative o agrupamento por reconhecimento facial nas configurações antes de pesquisar por suas fotos — Foto: Reprodução/Paola Mansur

2. Usar a localização para filtrar a busca

Desde que a sua localização geográfica esteja ativada na câmera do seu celular, pesquisar fotos por meio da localização é possível também pelo app Google Fotos. Outra opção para isso é adicionar um local às suas fotos. Basta ir nas configurações e adicionar um local em “Adicionar um local”.

Então, você só precisa escrever o nome do local exatamente como aparece no arquivo. Para pesquisar pela localização, repita o processo do item anterior, clique em “Pesquisar” e digite o nome da localização que você queira procurar para encontrar a sua foto.

3 de 6 Caso queira, você pode adicionar uma localização na sua foto para facilitar na busca — Foto: Reprodução/Paola Mansur Caso queira, você pode adicionar uma localização na sua foto para facilitar na busca — Foto: Reprodução/Paola Mansur

3. Buscar o nome dos amigos

Outro método para pesquisar fotos é buscando por nomes dos amigos. Mas, para isso, você precisa definir quem é quem nas suas fotos. O processo é simples: primeiro, entre em uma foto no Google Fotos que tenha uma pessoa. Em seguida, arraste a tela para cima e vá ao segmento de “Pessoas”. Então, clique no ícone de lápis, ao lado, para editar.

Feito isso, é só clicar no rosto de cada pessoa, incluir a alguma pessoa do seu álbum ou toque no símbolo de “+”, no canto direito superior, para criar uma pessoa. Agora, você pode pesquisar pelo nome do seu amigo que o Google mostrará todas as fotos que ele conseguir detectar com o rosto dela.

4 de 6 Ação para adicionar os seus amigos nas suas fotos — Foto: Reprodução/Paola Mansur Ação para adicionar os seus amigos nas suas fotos — Foto: Reprodução/Paola Mansur

4. Pesquisar por objeto na imagem

Mais um truque para explorar suas fotos pelo Google Fotos é o de pesquisar por objetos que estejam nas imagens do seu arquivo. Basta digitar no campo de “pesquisa” o item que deseja procurar, como, por exemplo, um livro, óculos, bolo ou o que você quiser.

Caso o Google identifique imagens com o que você queira, ele te mostrará. Vale dizer que o mesmo serve para animais e paisagens.

5 de 6 É possível pesquisar por nomes de objetos no Google Fotos e ele mostrará os resultados encontrados para aquele objeto — Foto: Reprodução/Paola Mansur É possível pesquisar por nomes de objetos no Google Fotos e ele mostrará os resultados encontrados para aquele objeto — Foto: Reprodução/Paola Mansur

5. Buscar fotos por eventos

A inteligência artificial é surpreendente e com isso ela traz outro artifício bem interessante, que é o de pesquisar fotos por eventos. Você pode tentar, por exemplo, explorar fotografias escrevendo festa de casamento, shows, piquenique, aniversários ou outros tipos de eventos.

Os resultados nem sempre são precisos, mas, em geral, o Google pode reconhecer diversos eventos e disponibilizar para você em segundos.

6 de 6 Tente pesquisar por diferentes eventos e veja o que aparece no seu Google Fotos — Foto: Reprodução/Paola Mansur Tente pesquisar por diferentes eventos e veja o que aparece no seu Google Fotos — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Com informações de Google Fotos, MakeUseOf e 9to5Google

