6 apps para dividir contas que vão facilitar a sua vida hoje

Aplicativos para dividir contas podem ajudar muito na hora de gerir despesas, inclusive entre grupos de amigos. Disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), há diversas opções gratuitas. O Splitwise , por exemplo, consegue dividir facilmente contas de casal ou aquelas feitas entre amigos. Já o Divide a Conta captura imagens dos valores e realiza um cálculo preciso do quanto cada pessoa deve pagar. A seguir, confira uma lista produzida pelo TechTudo com seis apps para dividir contas com facilidade.

1. Splitwise

O Splitwise auxilia na hora de dividir as despesas entre amigos, ajudando a organizar a hora e a data em que cada um deve pagar valores. A ferramenta, disponível para Android e iPhone (iOS), é gratuita e rastreia despesas, mantém registros de saldos, e faz cálculos para dividir contas com outras pessoas. O app fornece algumas opções de uso, como criar grupos para organização de viagens, compra de imóveis, contas de casal e outros.

Após criado, é possível adicionar novos membros e estabelecer informações gerais de quitação de contas e saldos, por exemplo. Outras funcionalidades, como a criação de gráficos e imagens, conversão de moeda e digitalização de recibos, podem ser encontradas na versão Pro do aplicativo, no valor anual de R$ 99,90 ou mensal por R$ 9,90.

2. Settle Up

O app Settle Up também auxilia na divisão de valores, o que o torna uma boa opção para ser utilizado em uma saída a um restaurante, por exemplo. Ele também está disponível para dispositivos Android e iOS, e realiza cálculos baseados em informações prestadas pelo usuário para dimensionar quanto cada pessoa precisará cooperar durante o momento de lazer, além de fazer backups das despesas e sincronizá-las com amigos.

É possível também compartilhar os dados programados via link e ter acesso a taxas de câmbio. O aplicativo conta com uma versão premium anual no valor de R$ 99,99, e outra mensal, de R$ 10,99. Elas incluem outras funcionalidades como a retirada de anúncios, adição de fotos de recibos, divisão de despesas em categorias, e cores extra para identificar grupos salvos.

3. Split Bill

O Split Bill, que é gratuito e está disponível apenas para celulares iPhone, pode estabelecer valores de contas e até a divisão de gorjetas entre amigos, o que diverte usuários. Outras funcionalidades são adição de teclado sonoro e arredondamento de valores. Todos esses recursos facilitam na hora de estabelecer quanto cada pessoa deve pagar.

Há também o “Dark Mode”, que torna o visual do aplicativo escuro com letras destacadas. O resultado do cálculo pode ser compartilhado pelas redes sociais como WhatsApp, ou ainda por meio de email e SMS.

4. Tricount

O aplicativo Tricount é focado em planejamentos de contas entre amigos e serve desde a organização de eventos, férias, ou até a criação de planilhas para compras domésticas. Ele está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS e possui um link compartilhável entre os membros de um grupo, o que faz com que qualquer pessoa possa gerir os gastos, adicionando valores individuais a planilhas.

Além das despesas, o aplicativo permite visualizar saldos, assim como o que cada membro precisa ainda pagar. O app tem o recurso de emitir notificações, que são sugeridas a depender do objetivo estipulado. Por outro lado, existem recursos pagos em sua versão premium, que conta com a retirada de anúncios, estatísticas atualizadas das despesas e gráficos. Os benefícios podem ser acessados por R$ 15,99 mensais ou R$ 44,99 anuais.

5. Junto$

Já o app Junto$ também pode ser acessado a partir de dispositivos iOS e Android e é voltado, por exemplo, à organização das contas de casal, como luz e água, ou para momentos de entretenimento, como uma ida ao cinema. Ele conta com funcionalidades gratuitas, como criação de grupos de despesas, relatórios mensais de gastos e estabelecimento de metas para cada tipo de despesa cadastrada pelo usuário.

Outros recursos são o recebimento de notificações, resumo de gastos mensais totais e controle de contas pagas e pendentes. Já o plano premium anual, no valor de R$ 77,99, dá acesso a outros recursos, como notificações por email, exportação de dados no formato PDF e upload de comprovantes de despesas.

6. Divide a Conta

O aplicativo Divide a Conta, disponível exclusivamente para dispositivos Android, facilita na hora de repartir uma despesa entre amigos. Com ele, é possível fotografar a fatura e dividir a conta, sem a necessidade do uso de calculadora ou cálculo manual. O app consegue identificar os caracteres encontrados na conta em 75 idiomas, e faz a leitura sem a necessidade de acesso à internet.

Com a versão Pro do aplicativo, no valor de anual de R$ 16,99 ou R$36,99 na versão ilimitada, é possível adicionar mais contatos para dividir contas, compartilhar as despesas com amigos, carregar fotos da galeria para análise, além de ter anúncios retirados.

