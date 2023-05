6 atalhos do iPhone que vão mudar o jeito como você usa o seu celular

Atalhos são um recurso do iPhone ( iOS ) que garante mais produtividade aos usuários. Com o app, é possível automatizar suas funções mais usadas para acessá-las de forma mais rápida, como se você estivesse cortando caminho entre os aplicativos. Uma possibilidade, por exemplo, é definir uma porcentagem de bateria que ative automaticamente o modo de economia de energia. Dessa forma, não será preciso ativar o recurso de forma manual, indo até as "Configurações". Existem, ainda, diversos outros atalhos que podem ser criados para facilitar o uso do seu celular. Confira seis deles na lista a seguir.

1. Atalho para abrir playlist

Criar um atalho para abrir playlists é a forma mais fácil de ouvir suas músicas preferidas. O recurso permite ouvir diversas listas de reprodução, de diferentes streamings, com apenas um toque. Para criá-lo, vá em "Atalhos" e toque no ícone no canto superior direito, para criar uma nova pasta. Digite um nome e toque em "Ok". Com a pasta nova criada, vá em "Adicionar ação"> "Web"> "Abrir URLs". Em seguida, abra o aplicativo de streaming da sua preferência. Neste exemplo, escolhemos o Spotify.

Selecione uma playlist, toque no ícone de três pontinhos, e depois siga em "Compartilhar"> "Copiar link". Volte para o "Atalhos" e cole o link em cima da palavra "URL". Ao clicar em "Abrir URLs", é possível renomear e mudar o ícone do seu atalho. Finalize em "Ok". Caso queira transformar o recurso em widget, toque no ícone de compartilhamento no canto inferior direito e escolha a opção "Adicionar à Tela de Início".

2. Atalho de modo Não Perturbe em jogos;

Receber notificações de outros aplicativos enquanto joga no celular pode atrapalhar bastante sua partida. Para evitar isso, é possível criar um atalho que ative automaticamente o modo "Não perturbe", que silencia alertas e ligações, ao entrar em algum app de jogo. Vá em "Automação", toque no ícone de "+" e siga em "Criar Automação Pessoal".

Na seção "App", escolha o jogo desejado, selecione a opção "For aberto" e prossiga em "Seguinte". Depois, crie uma nova ação ativando o "Não Perturbe" e confirme em "Ok".

3. Atalho para acionar alarmes automaticamente

O atalho para ativar despertadores de forma automática pode ser muito útil para aqueles usuários que precisam de vários alarmes para acordar. Assim, não é preciso ficar selecionando vários de forma manual na noite anterior. Para fazer isso, crie um novo atalho e escolha a categoria "Relógio", seguida de "Definir alarme", caso você já os tenha criado no Relógio, e escolha o horário desejado.

Repita esse processo no mesmo atalho até colocar todos os alarmes desejados. Caso você não tenha criado o alarme ainda, basta trocar o atalho para "Criar alarme" e definir o horário.

4. Atalho para ativar modo de economia de bateria automaticamente

Com um atalho para o modo de economia, é possível definir uma porcentagem específica de bateria para que o celular ative a função de economia de energia. Dessa forma, sua bateria pode ser economizada por mais tempo e não será preciso ir até as configurações para ativar o recurso de forma manual.

Para isso, vá em "Automação", toque no ícone de "+" e escolha "Criar Automação Pessoal". Prossiga em "Nível de bateria", escolha a porcentagem desejada para ativar modo de pouco energia, e clique em "Seguinte". Depois, adicione a ação de "Definir Modo de Pouca Energia" e finalize em "Done".

5. Atalho de comando de voz que avisa a porcentagem de carregamento da bateria

Outra possibilidade é criar um atalho para avisar quando sua bateria chegou a 100%. Assim, você saberá quando pode tirar o celular da tomada com a carga completa. Para isso, crie uma nova automação, vá na opção "Nível da Bateria" e escolha o nível em que deseja receber um alerta. Depois, adicione a ação de "Falar texto" e escolha algum comando, como "Carga completa". Toque em "Seguinte" e confirme em "Ok".

6. Atalho que remove água do celular

Existe um recurso que faz o seu iPhone vibrar em três frequências diferentes. Ele pode ser muito útil caso você deixe ele cair na água, por exemplo, já que as vibrações podem ajudar a tirar o líquido de dentro do telefone. Para ativá-lo, acesse o link do recurso (https://www.icloud.com/shortcuts/8632a30b2b814c4c914983351bb8a856) no seu navegador e toque em "Adicionar atalho".

O dispositivo abrirá o "Atalhos" automaticamente. Para iniciá-lo, basta tocar nele, selecionar "Start" e escolher a intensidade. Caso queira adicionar a função à tela inicial, dê um toque longo nela e vá em "Compartilhar">"Adicionar à tela inicial".

