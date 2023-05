6 coisas que o iPhone 14 tem e que o Samsung Galaxy S22 fica devendo

Galaxy S22 e iPhone 14 são celulares premium da Samsung e da Apple lançados em 2022. Enquanto o sul-coreano já tem um sucessor, o Galaxy S23 , o smartphone da maçã ainda aguarda o anúncio do iPhone 15 , previsto para setembro. Mesmo assim, os aparelhos do ano passado ainda estão entre os mais buscados do Brasil.

Alguns motivos podem fazer o consumidor preferir investir no S22, mas há algumas características do iPhone que podem colocar o celular mais recente à frente do rival. A seguir, o TechTudo traz alguns pontos de destaque do iPhone 14 em que o Galaxy S22 fica devendo.

2 de 6 Galaxy S22 é um dos smartphones mais desejados da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 é um dos smartphones mais desejados da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Emergência via satélite e detecção de acidentes

Uma das grandes novidades do iPhone 14 foi a conexão via satélite. Na prática, a ideia é oferecer maior segurança aos usuários da empresa ao possibilitar contato com serviços de emergência em casos de acidente — mesmo quando não há sinal de rede celular. No mês passado, o TechTudo noticiou um episódio em que a função ajudou a salvar a vida de três estudantes presos em um desfiladeiro. Infelizmente, a função ainda não está disponível no Brasil, mas a Apple já sinalizou o desejo de ofertar o serviço em outras regiões.

3 de 6 iPhone tem emergência via satélite e detecção de acidentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone tem emergência via satélite e detecção de acidentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ao mesmo tempo, há outra função de segurança que o iPhone 14 tem e o Galaxy S22 não possui: a Detecção de Acidentes. Em resumo, o celular consegue saber se o usuário sofreu um acidente de carro. Para isto, ele coleta dados de diversos sensores e os processa por inteligência artificial. Caso o usuário bata o carro, por exemplo, o iPhone 14 fará uma chamada automática aos serviços de emergência, informando que o aparelho identificou um acidente e que o dono não está respondendo.

2. Qualidade das câmeras superior em redes sociais

O Galaxy S22 tem um dos melhores conjuntos de câmeras disponíveis atualmente no mercado. Ainda assim, ele não mostra todo o seu valor quando o assunto é tirar fotos direto no Instagram ou gravar vídeos pelo TikTok. A culpa não é da Samsung e a explicação também nada tem a ver com o boato de que a Apple paga os apps para obter vantagem.

4 de 6 iPhone 14 tem qualidade das câmeras superior em redes sociais — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 tem qualidade das câmeras superior em redes sociais — Foto: Laura Storino/TechTudo

A história é um desafio dos desenvolvedores. Existem poucos iPhones no mercado, o que significa que é mais fácil otimizar os aplicativos para trabalharem bem no iOS. Logo, apps como Instagram e TikTok conseguirão aproveitar melhor o hardware do iPhone para fazer fotos em melhor qualidade.

Por outro lado, existem milhares de celulares Android (Google), com diferentes câmeras e versões de sistema. Esta característica faz com que os desenvolvedores precisem criar uma versão “geralzona”, que rode minimamente bem em vários dispositivos diferentes. Como consequência, aplicativos como o Instagram ficam menos otimizados e podem não conseguir aproveitar o potencial máximo oferecido pelas câmeras de celulares como o Galaxy S22.

3. Criar figurinhas de WhatsApp direto da galeria

A chegada do iOS 16 deixou o app Fotos do iPhone mais inteligente. Diretamente da galeria, os usuários do smartphone da Apple podem recortar fotos para criar figurinhas de WhatsApp ou imagens com fundo transparente — bastando apenas pressionar e segurar por um tempo a pessoa ou o objeto que quer recortar e deixar que a inteligência artificial do celular faça o resto do trabalho.

Não é que seja impossível criar imagens PNG ou figurinhas no celular da Samsung. No entanto, o processo demanda mais etapas. No caso do Galaxy S22, é necessário instalar um aplicativo de terceiros e fazer o recorte manual da foto.

4. MagSafe

iPhone permite recarga via MagSafe — Foto: Reprodução/Apple

O MagSafe é realidade nos smartphones da Apple desde o iPhone 12, lançado em outubro de 2020. A tecnologia é baseada em um conjunto de ímãs posicionado na traseira do celular. Com isto, vários acessórios podem ser conectados ao iPhone por meio de magnetismo. Alguns exemplos são porta-cartões, baterias portáteis e capinhas.

5. Face ID

O Galaxy S22 conta com um dos mecanismos biométricos mais rápidos e eficientes do mercado. O sensor de impressão digital do aparelho da Samsung é ultrassônico e fica posicionado sob a tela. Mas, para desbloquear o celular, o iPhone 14 tem um recurso que o concorrente não tem: o Face ID.

5 de 6 Face ID no iOS 15.4 é compatível com máscaras — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Face ID no iOS 15.4 é compatível com máscaras — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

A tecnologia exclusiva da Apple ficou mais rápida e inteligente em versões recentes do iOS, e agora consegue identificar o rosto do usuário mesmo que ele esteja usando máscara ou óculos. Para isto, o celular usa um conjunto de sensores infravermelhos para fazer a leitura 3D do rosto. Os dados são processados via inteligência artificial, tudo isso em milissegundos.

6. Longevidade maior, com mais tempo de atualização de sistema

6 de 6 iPhone 8, de 2017, roda o sistema mais recente da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 8, de 2017, roda o sistema mais recente da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

É certo dizer que a Samsung vem se esforçando para acabar com a imagem de empresa que não atualiza o sistema operacional dos smartphones. Nos últimos anos, a sul-coreana vem oferecendo atualizações de segurança e de Android por mais tempo — principalmente para os dispositivos de gama média. O Galaxy S22, que foi lançado com o Android 12, terá suporte até o Android 16 (que só deve ser apresentado em 2025).

Ainda assim, o Galaxy S22 ainda ficará atrás do iPhone 14 neste quesito. A Apple é conhecida por oferecer um longo suporte aos produtos da empresa. O iPhone 8, por exemplo, foi lançado em 2017 e, ainda assim, recebeu o iOS 16.4 — que foi liberado em março de 2023. A característica pode ser uma das razões que explicam o porquê de o iPhone 14 ter um valor de revenda superior ao do Galaxy S22.

