6 extensões do Chrome que vão mudar a forma como você usa o YouTube

O YouTube está presente na rotina de muitos brasileiros, que usam a plataforma para se divertir, estudar, ficar por dentro das notícias e até mesmo trabalhar. Para melhorar a experiência no streaming, o Google Chrome conta com extensões com diferentes funções e propósitos e que podem ser baixadas gratuitamente no navegador. Plugins como o Clickbait Remover e o Bookmark It, por exemplo, eliminam as miniaturas exageradas das recomendações de vídeo e até permitem salvar trechos específicos dos seus conteúdos favoritos.

As extensões geralmente são criadas por desenvolvedores independentes e disponibilizadas gratuitamente na Chrome Web Store — basta pesquisar pelo nome do plugin na barra de buscas da plataforma. A seguir, conheça seis extensões do Chrome que vão mudar a forma como você usa o YouTube.

1. Clickbait Remover: para remover thumbs enganosas

Clickbait Remover (https://bit.ly/3Ir5LTu) é uma extensão bastante útil para quem não quer visualizar miniaturas mentirosas no YouTube. É muito comum encontrar, na plataforma, thumbnails chamativas e exageradas, produzidas com o intuito de capturar a atenção dos usuários e fazê-los clicar nos vídeos. No entanto, algumas dessas miniaturas não são fiéis ao conteúdo apresentado, ou seja, tratam-se de clickbaits. Para resolver esse problema, o Clickbait Remover substitui as thumbnails por um frame aleatório do vídeo — o que pode ser bem útil para quem quer reduzir o tempo gasto no site ou para quem simplesmente não gosta de clickbaits.

A ferramenta é compatível com todas as seções do YouTube e, além de modificar as miniaturas, altera os títulos dos vídeos para retirar letras maiúsculas. Ainda é possível personalizar as mudanças clicando no ícone da extensão.

2. Video Screenshot: para tirar prints dos vídeos em alta qualidade

Video Screenshot (https://bit.ly/3oh0mYm) é uma extensão que pode ser útil tanto no YouTube quanto em outros sites de streaming. A ferramenta permite capturar imagens das telas em alta qualidade e com bastante facilidade. Para tirar um print, basta encontrar o ícone da câmera, que fica ao lado das configurações do vídeo, e clicar sobre ele. A foto capturada pode ser baixada diretamente para o computador, em formato JPG ou PNG. Além do YouTube, ainda é possível usar o Vídeo Screenshot na Netflix, no Disney+, no Prime Video e em outros streamings.

3. Bookmark It: para destacar trechos importantes do vídeo

Mesmo que o YouTube possua a função de "Assistir mais tarde", não é possível destacar um trecho específico dos vídeos salvos. Esse problema pode ser resolvido com a extensão Bookmark It (https://bit.ly/3Wm3xKF), que permite que o usuário adicione um marcador de tempo em qualquer parte do conteúdo. A função possibilita reproduzir os vídeos marcados a partir do ponto escolhido e, assim, encontrar a informação necessária facilmente, como se fosse um marcador de livros. Adicionar um marcador é simples: basta pressionar a letra "B" no teclado durante a reprodução do vídeo no YouTube e dar "Enter".

4. YouTube Summary with ChatGPT: para resumir o conteúdo dos vídeos

Com tantos conteúdos audiovisuais disponíveis na Internet, às vezes é difícil decidir o que assistir. Por isso, você pode utilizar a extensão YouTube Summary with ChatGPT para resumir rapidamente vídeos do YouTube e decidir qual deles você vai consumir. Basta clicar nos botões de resumo na miniatura do vídeo enquanto navega na plataforma para acessar as informações levantadas pela inteligência artificial. Além do resumo, a ferramenta ainda faz a transcrição do que é dito nos vídeos.

5. Turn Off the Lights : para ativar o "modo cinema"

A extensão Turn Off the Lights tem como função escurecer a tela em volta do reprodutor de vídeo, como se fosse um "modo teatro". A ferramenta conta com diferentes opções de customização, sendo possível ajeitar a opacidade da parte escura e até mudar a sua tonalidade. O recurso evita que os internautas se distraiam com outros elementos do site e pode ser útil para quem não gosta de assistir a conteúdos em tela cheia.

6. PocketTube: para agrupar os canais nos quais você está inscrito

A extensão PocketTube (https://bit.ly/45tXRTp) permite agrupar as suas inscrições favoritas em uma lista de reprodução, que fica na barra lateral esquerda do site. Essa função não está presente de forma nativa no YouTube, o que torna fácil se perder em meio a diferentes canais inscritos. Com o PocketTube, os internautas ainda podem separar as suas inscrições por tópico, sendo possível criar um grupo de canais para "Estudos" (com produtores de conteúdo acadêmicos ou que têm a ver com o seu projeto de pesquisa), para "Notícias" (com canais jornalísticos), para "Diversão" (com vídeos divertidos, a que você pode assistir nos tempos livres) e muito mais.

