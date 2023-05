6 funções úteis do seu app de banco que você deveria conhecer hoje

Os apps de banco disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) trazem mais praticidade ao dia a dia, já que é possível utilizá-los para efetuar pagamentos e transações sem sair de casa. Mas, para além disso, as ferramentas ainda trazem recursos extras que podem ser bastante úteis, como os sistemas de cashback, que permitem recuperar parte do dinheiro gasto em uma compra de volta.

Outra função que alguns bancos digitais têm e pouca gente sabe é permitir que o usuário utilize o saldo da conta para aplicar o dinheiro em investimentos seguros, além de serem equipados com configurações de segurança que podem deixar as transações muito mais protegidas. Na lista a seguir, você pode conferir seis funções de apps de banco que você provavelmente não conhece, mas deveria.

1. Descontos ou cashback em lojas

Alguns aplicativos de bancos digitais oferecem programas de descontos em lojas parceiras e sistemas de cashbacks, que podem ser úteis para economizar no fim do mês. O Nubank e o Banco Inter, por exemplo, contam modelos de cashback que retornam o dinheiro quando o usuário usa o cartão de crédito do banco, e ainda disponibilizam o seu próprio shopping dentro do aplicativo, com promoções exclusivas e vantagens especiais.

No Inter, todos os usuários que usam os cartões de crédito Gold, Platinum, Black e Win podem acumular cashback. No Nubank, por outro lado, apenas quem tem o cartão de crédito Ultravioleta pode ganhar o benefício. O PicPay, em contrapartida, disponibiliza alguns sistemas de cashbacks em promoções pelo aplicativo, que podem variar dependendo do período. Já o C6 Bank permite que usuários acumulem pontos no Programa Átomos e troquem essa pontuação por dinheiro de volta na conta.

2. Caixinhas

As Caixinhas do Nubank podem ser uma solução útil para quem deseja guardar dinheiro na plataforma em busca de um objetivo. Pela plataforma, é possível criar uma caixinha para planejar as próximas férias ou fazer uma reforma na casa, por exemplo.

Você pode começar guardando qualquer quantia, e a ferramenta ainda oferece opções pré-definidas de investimentos que variam de acordo com o perfil de cada cliente. Ao configurar uma nova caixinha, também é possível definir uma meta de tempo para concluir o objetivo, que pode variar dependendo da necessidade do usuário.

Para criar uma caixinha no Nubank, abra o app do banco e clique sobre o ícone "$" no menu inferior. Em seguida, selecione a opção "Caixinhas" e clique em "Comece a guardar". Para continuar, clique sobre um dos objetivos desejados ou toque no ícone de "+" para adicionar uma meta pessoal. Para prosseguir, você pode indicar um período de tempo em que deseja concluir a sua meta e, na sequência, pode definir um valor para guardar na caixinha.

3. Desbloqueio com biometria

Alguns apps de bancos digitais permitem usar a biometria ou o reconhecimento facial do celular para desbloquear o aplicativo, o que torna o seu uso ainda mais seguro. Normalmente, para habilitar o serviço é necessário acessar o seu perfil na plataforma e ir até a aba "Segurança". Por lá, é possível que você encontre alguma opção que ofereça a possibilidade de desbloquear o celular com o recurso, bastando apenas habilitar uma chave para que a função comece a valer.

Além disso, o reconhecimento facial e a biometria também podem ser utilizados para confirmar transações nos aplicativos, conferindo uma camada de proteção a mais aos serviços de pagamentos e transferências.

4. Modo internacional no cartão

Alguns bancos ainda contam com um modo internacional no cartão de crédito que pode ser habilitado em poucos passos pelo próprio aplicativo da instituição, de forma simples e rápida. O Nubank e o Banco Inter contam com o recurso, e é possível ativá-lo diretamente nas configurações de cada aplicativo.

O C6 Bank, em contrapartida, também conta com a opção de Conta Global, que funciona com saldo em dólar ou euro e permite realizar transações na função débito. Para abrir uma conta do tipo e aproveitar as vantagens, é necessário ter uma conta C6 e realizar o pedido dentro do próprio app do banco.

5. Opções para fazer investimento seguro pelo celular

Outra funcionalidade disponível nos apps de bancos digitais são as opções de investimentos seguros. Nubank, Inter, C6 Bank e Neon contam com opções de investimentos livres e programados, sendo possível começar a investir com valores a partir de R$ 10, dependendo do banco. Por outro lado, apps como o PicPay e Nubank ainda contam com rendimento automático no aplicativo, então é só manter o dinheiro por lá que ele já pode gerar lucro de forma automática.

6. Modo rua

O Nubank também conta com um modo de segurança chamado de "Modo Rua", que confere uma camada de proteção extra ao aplicativo quando o usuário está longe de casa. Quando ativado, o recurso confere um limite às transações realizadas via Pix e TED, e também delimita um valor máximo para o pagamento de boletos. Para usar o recurso, é preciso cadastrar uma rede Wi-Fi como uma conexão segura. Assim, quando o usuário estiver desconectado do Wi-Fi, o modo rua é ativado automaticamente.

Para configurar a função, basta acessar o seu perfil no Nubank e selecionar a opção "Modo Rua". Na sequência, você deverá definir um valor máximo para as transações feitas longe de casa e, em seguida, cadastrar as redes Wi-Fi que costuma usar em casa ou no trabalho. Finalizados os passos, basta confirmar o procedimento para ativar a função e manter o app do banco ainda mais seguro.

Com informações de Nubank (1,2,3 e 4) Inter (1,2 e 3), C6 (1 e 2) e Neon

