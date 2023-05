6 microfones ideais para gravar vídeos por a partir de R$ 14

O mais barato é o Knup KP-911, capaz de contemplar pessoas que precisam reforçar o isolamento de ruídos, enquanto o Blue Yeti Nano, vendido por cerca de R$ 499, pode ser indicado para quem precisa de formatos variados na captação de áudio. Veja na lista a seguir todos os detalhes de seis modelos de microfones disponíveis para compra em 2023.

Microfones podem otimizar a captação de áudio em vídeos e lives

Knup KP-911 tem um design compacto

O KP-911 é um microfone de lapela e, por isso, pode ser indicado para quem precisa preservar o som emitido sem a interferência de ruídos, principalmente em ambientes externos. Outro aspecto que pode soar como vantagem para alguns consumidores é o tamanho compacto do produto, capaz de otimizar o transporte e o uso em diversos locais. Já o funcionamento é do tipo plug and play, dispensando a instalação de softwares para operar. O modelo mais barato da lista custa cerca de R$ 14.

Em termos de estrutura, oferece um cabo com comprimento de 90 cm e um plug no formato P2. A conexão mencionada, de 3,5 mm, tende a ser compatível com celulares, tablets e computadores, desde que eles tenham a entrada mencionada. O produto é avaliado em 3,8 de 5 estrelas na Amazon. Entre os comentários de pessoas que já adquiriram o microfone, é possível encontrar pontuações positivas quanto à captação de áudio, mas também alertas sobre o tamanho do fio, que pode deixar a desejar.

Contras: tamanho do fio pode limitar a mobilidade

Entrada dupla do microfone pede porta P2 e USB

Outra possibilidade de captação de áudio por menos de R$ 100 é o Trust 23790. Dessa vez o microfone tem uma estrutura maior, para ser usado na mesa, e traz um cabo com tamanho de 1,8 m. A conexão, no entanto, é dupla e pede uma porta P2 e uma entrada USB para funcionar. As especificações de áudio mencionam um sensor do tipo condensador no modelo que é vendido por cerca de R$ 81.

Consumidores encontram ainda uma estrutura com tripé regulável para apoiar o microfone, que é compatível com os sistemas Windows, macOS e Chrome OS. Indicado para ambientes internos, o artigo deve contemplar aqueles que precisam de um áudio nítido para seus vídeos, podcasts ou web conferências. As avaliações da Amazon dão 4,4 estrelas ao modelo da Trust, que recebe elogios à captação de áudio e ao custo-benefício em geral. No entanto, há quem aponte a falta de isolamento acústico como um ponto negativo.

Contras: sem cancelamento de ruído

3- Trust GXT 232 Mantis - a partir de R$ 134

A Trust aparece mais uma vez na lista, agora com o modelo GXT 232 Mantis. Neste microfone, a estrutura traz aspectos mais elaborados, como um filtro de grade, para proporcionar um som livre de interferências, e o cancelamento de ruído. Quanto aos ajustes, é possível alterar o ângulo do tripé e até mesmo remover o produto do apoio para segurá-lo com as mãos.

Um diferencial para o público gamer é o suporte aos consoles PS4 e PS5. A conectividade é feita por meio de um cabo de 1,5 metro e entrada USB. O uso em computadores, no entanto, requer sistemas como Windows, macOS ou Chrome OS para funcionar. O acessório é vendido por aproximadamente R$ 134 na Amazon, onde tem média de 4,5 estrelas nas avaliações. Por lá, clientes evidenciam a facilidade na instalação do produto, mas alertam para possíveis percalços com ruídos externos.

Contras: cancelamento de ruído pode deixar a desejar

4- Blue Yeti Nano - a partir de R$ 499

O modelo Yeti Nano é um dispositivo com tamanho compacto e visual discreto

O Blue Yeti Nano, da Logitech, conta com um sistema plug and play, que dispensa drivers para o funcionamento, mas também oferece o software Blue Sherpa, para quem quiser refinar algumas configurações. A forma de conexão é via USB e a estrutura inclui um suporte para mesa. A compatibilidade com os PCs requer algumas especificações de sistema, como Windows 10 ou superior e, no caso da Apple, macOS 10.14 ou superior.

O destaque do modelo vai para os dois padrões de captação, o cardioide e o omni. Enquanto o primeiro foca no áudio que está na frente do microfone, o segundo recebe o som de forma igual por toda a estrutura. Estes aspectos devem ser um diferencial para quem deseja melhorar a gravação de conteúdos em contextos variados, como streaming de jogos com vários jogadores ou podcasts, dublagens e chamadas no Discord. O item é avaliado em 4,7 estrelas na Amazon, com destaque para a qualidade do áudio captado e pela facilidade na instalação. O Blue Yeti Nano é vendido por cifras a partir de R$ 499.

Contras: não há

5- JBL Quantum Stream - a partir de R$ 534

O microfone da JBL investe em especificações elaboradas e voltadas para consumidores mais exigentes com a qualidade sonora. A exemplo disso, é possível citar o condensador duplo de 14 mm e a taxa de amostragem de 96 kHz, que podem proporcionar uma transmissão de voz mais nítida. Além das características técnicas, a estrutura também se destaca, pois traz três opções de configuração e um suporte reversível para mover o microfone em 360 graus. Há ainda a possibilidade de conectá-lo em tripés de câmeras, para unificar a captação de áudio e de imagem, por exemplo.

Outros recursos mencionados pela marca são a luz no padrão RGB, para a identificação de funcionamento, e o controle de volume por canais variados, incluindo no próprio microfone. Compatível com qualquer dispositivo com porta USB, o Quantum Stream recebe 4,6 estrelas na Amazon. Em geral, as avaliações elogiam a qualidade do áudio e as possibilidades de ajustes conferidas pelo software do produto. No entanto, há relatos de dificuldades com a configuração inicial. Interessados devem investir aproximadamente R$ 543.

Contras: configuração inicial pode ser trabalhosa

6- Razer Seiren X - a partir de R$ 605

Seiren X da Razer tem padrão cardióide

O Razer Seiren X aparece para concluir a lista com uma ficha técnica semelhante aos dois microfones anteriores, mas com uma pegada gamer. Entre as semelhanças, é possível mencionar o sistema condensador de som, o suporte resistente a impactos e a tecnologia de conexão USB. Os diferenciais, por sua vez, incluem padrão de captação supercardióide, para reduzir os ruídos de fundo, e o botão para silenciar o som.

A base oferecida na estrutura tem uma ligeira possibilidade de ajuste, mas não é tão flexível quanto os outros microfones indicados. A conexão, por sua vez, pode ser feita com PCs que rodam Windows e macOS. Indicado para quem deseja um produto de fácil instalação, o Seiren X dispensa software e funciona assim que conectado no dispositivo. O valor fica em cerca de R$ 605.

Consumidores da Amazon classificam o acessório em 4,7 estrelas. As avaliações indicam boa captação de áudio e configurações bastante simples, o que pode ser uma vantagem e também uma desvantagem, a depender das demandas de cada usuário.

Prós: sistema condensador e captação supercardióide

Contras: cifras elevadas e sem software próprio

Com informações de Logitech, JBL e Trust (1 e 2)

