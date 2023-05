6 TVs com telona para comprar em 2023 por a partir de R$ 3.199

Uma TV com tela grande pode ser indicada para quem procura assistir a filmes e séries com mais qualidade, ou para ter uma experiência mais imersiva em games e outros conteúdos. Listadas abaixo, marcas como Vizio , Philips , Samsung , Philco e TCL oferecem opções de smart TVS com telonas, entre 65 e 75 polegadas, com preços que começam em R$ 3.199 e podem chegar aos R$ 6.790 .

A Vizio PQ65-F1 é a opção mais barata da lista e oferece a função Quantum Dot Technology, com nanopartículas de semicondutores utilizadas para aumentar a precisão e a intensidade das cores, além do Dolby Vision HDR por cerca de R$ 3.199. Já a TCL 75P735 tem 75 polegadas, resolução 4K e MEMC, função que promete uma transmissão de cenas mais suave e transições vivas até em movimentos rápidos. O preço fica em aproximadamente R$ 5.099. Confira 7 modelos com telonas para comprar em 2023 na Amazon.

A TV PQ65-F1, da Vizio, é o televisor de abertura da lista. O modelo oferece diversos recursos no display LED 4K de 65 polegadas. O televisor conta com a Quantum Dot Technology, nanopartículas de semicondutores utilizadas para aumentar a precisão e a intensidade das cores na tela. Além disso, o Dolby Vision HDR é o padrão mais avançado de HDR, que promete imagens mais bonitas e realistas, sendo uma opção indicada para quem procura um televisor para séries e filmes.

O sistema operacional é o SmartCast 2018 e o controle remoto possui atalhos para a Alexa e Google Assistente. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os comentários destacam o brilho da tela. No entanto, por ser um modelo internacional e importado, pode não oferecer tantos aplicativos compatíveis na loja. A Vizio PQ65-F1 pode ser adquirida por cerca de R$ 3.199.

O diferencial da 65PUG8807/78, da Philips, é o recurso Ambilight criado pela própria marca, que consiste em LEDs dinâmicos instalados ao redor da borda da TV. Eles brilham e mudam de cor em sincronia com as cores da ação na tela ou com a música, dando a impressão de um display maior. Ainda, traz 11 modos de uso diferentes, incluindo AmbiSleep, capaz de auxiliar na hora do sono.

A televisão também possui uma resolução 4K nas suas 65 polegadas, além de ser compatível com os principais formatos HDR e ter suporte ao FreeSync Premium, com taxa de atualização de 120 Hz para imagens mais fluidas (recurso interessante para os gamers).

A 65PUG8807/78 pode ser comprada por cifras que começam em R$ 4.854 na Amazon. O modelo da Philips tem avaliação 4,4 de 5 estrelas, com destaque para o recurso Ambilight e o formato do produto. Contudo, compradores apontam que o controle remoto é um pouco confuso e, às vezes, dá erro ao acompanhar o comando selecionado.

A TV 75P735, da TCL, é um modelo de 75 polegadas com tela LED, resolução 4K e função HDR. Assim como os demais modelos da mesma linha, ela promete mais de 1 bilhão de cores e MEMC, função pensada para uma transmissão de cenas mais suaves e transições vivas até em movimentos rápidos. A televisão ainda traz Dolby Vision e Dolby Atmos, que devem oferecer cenas de alta qualidade e sons mais imersivos. Já para os gamers, o padrão ALLM é capaz de manter a diversão com uma latência menor.

Pode ser controlada por comando de voz através do Google Assistente e tem compatibilidade com o Google Duo para videochamadas. O formato é sem bordas de três lados, sendo um destaque para quem procura uma imersão maior durante os filmes e séries. Além disso, o televisoe pode ser conectada a outros dispositivos via Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI. Na Amazon, a opção é encontrada por preços a partir de R$ 5.099. Os consumidores dão nota 4,7 de 5, com destaques para a qualidade do equipamento.

A PTV65G10AG11SK, da Philco, traz exibição em 4K e conta com o recurso HDR10, que promete um visual com cores mais nítidas e claras. Um dos destaques é o visual, já que a tela de 65 polegadas tem bordas infinitas. Traz o Painel VA, função que proporciona uma visão superior, recursos como Mídia Cast e controle com botões de fácil comando por preços a partir de R$ 5.399.

O sistema operacional usado é o Android TV. Ele oferece acesso rápido aos serviços como Netflix, Globoplay e YouTube. Além disso, o usuário tem indicações de conteúdos, podendo acessá-los apenas com um clique, facilitando a busca. Já o som conta com Dolby Áudio Digital. Outra diferença é a presença da conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Avaliado em 5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores elogiam a qualidade e a resolução da tela do modelo, além do processador.

A 65C715, da TCL, é um modelo de 65 polegadas superfino com display de bordas infinitas. O televisor conta com Dolby Vision, que promete uma qualidade de reprodução mais profissional, e o Quantum Dot, função que deve maximizar o volume de cor. Ainda, traz o recurso chamado Clareza de Movimento, para transições mais suaves e fluidas. A conectividade pode ser feita via Bluetooth, HDMI e USB.

O Hands-Free Voice Control conta com Google Assistente para o comando de voz e ainda é compatível com a Alexa. A embalagem acompanha controle remoto, pilhas AAA, cabo adaptador P2/RCA, cabo de alimentação, duas bases metálicas, quatro parafusos para fixar as bases, cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue. A TV ser comprada por valores que começam em R$ 6.333 no site da Amazon, onde foi avaliada com nota 4,5 de 5. Os destaques vão para a qualidade da reprodução, mas existem relatos indicando problemas técnicos com o controle e a entrada HDMI.

A ‎LH65BEAHVGGXZD, da Samsung, pode ser indicada para quem busca a experiência de cinema no conforto de casa sem se preocupar com os valores. A televisão apresenta uma resolução 4K e tem selo ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) do Inmetro com a nota A+, o que certifica economia no consumo durante o uso. O sistema operacional do modelo é o Tizen, desenvolvido pela própria marca sul-coreana. Atualmente, a TV pode ser encontrada por cerca de R$ 6.790 na Amazon.

O processador Crystal UHD é um quad-core, que promete aproximar todas as imagens exibidas da resolução máxima. Enquanto o HDR10+ traz uma melhor nitidez e realce de cor as imagens. O modelo já vem com acesso ao Youtube, Netflix, Amazon Prime Video e Google Play Movies.

A televisão é avaliada com uma nota média 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 53% das avaliações. De acordo com os comentários, este modelo se destaca pela qualidade Ultra HD. Porém, certas reclamações se direcionam ao sistema de som, que pode não ser compatível com a qualidade da tela e causar interferências na experiência final, mesmo sendo Dolby Digital Plus.

