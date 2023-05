7 apps para identificar qualquer coisa usando o seu celular

Identificar um objetivo pode ser bem mais fácil com o uso de aplicativos. Os celulares Android e iPhone ( iOS ) contam, em suas lojas digitais, com uma gama de opções voltadas para a identificação de objetos, plantas e até mesmo animais. O Rock Identifier, por exemplo, reconhece pedras via fotos, fornecendo detalhes como nome e as suas propriedades físicas e químicas. Outro app já é bastante utilizado com esse fim é o Pinterest , uma rede social que ajuda usuários a encontrar referências para roupas, acessórios, decoração e receitas. A seguir, confira sete apps que vão te ajudar a identificar qualquer coisa pelo celular.

1 de 8 Aplicativo Google Lens consegue identificar qualquer coisa apenas com uma foto — Foto: Paulo Alves/TechTudo Aplicativo Google Lens consegue identificar qualquer coisa apenas com uma foto — Foto: Paulo Alves/TechTudo

📝 Histórico do Google Chrome não aparece? Saiba como corrigir no Fórum do TechTudo

1. App de identificar planta

O aplicativo Picture This identifica espécies distintas de plantas com apenas uma foto. Ele está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e funciona com uma inteligência artificial que, além de identificar, fornece informações sobre plantas, árvores, flores e frutos. A versão gratuita tem recursos como o diagnóstico e a solução para doenças, análise de espécies tóxicas, lembrete para horários de cuidados específicos e mais informações sobre cada uma delas. Há também uma versão paga do app, por R$ 174,99 anuais, que disponibiliza consultorias com especialistas, atendimento 24 horas, identificação ilimitada de plantas e guia com cuidados personalizados.

Para usá-lo, é preciso abrir o aplicativo e clicar no ícone de câmera localizado na parte inferior dele. Faça uma foto da planta. Após isso, automaticamente o app fornece informações como descrição, nome científico e similares da espécie da planta e imagens relacionadas.

2 de 8 Aplicativo Picture This identifica milhares de espécies de plantas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Picture This identifica milhares de espécies de plantas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. App de identificar insetos

O Picture Insect também está disponível para Android e iPhone (iOS) e identifica insetos de forma instantânea, usando imagens capturadas na hora ou salvas no dispositivo. A versão gratuita do app disponibiliza recursos como o registro do animal, busca por espécies a partir de categorias, além de um passo a passo ensinando a identificá-los visualmente.

Já a versão paga, com planos no valor de R$ 14,99/semana, R$ 29,99/mês e R$ 99,90/ano, tem mais funcionalidades integradas, como a identificação ilimitada de insetos, controle de pragas e acesso a consultorias com experts sobre o assunto.

O app funciona de forma simples e intuitiva. Após o registro ou carregamento da imagem, o usuário obterá as informações do inseto identificado pela ferramenta, como nome, origem, aparência e espécie do animal. É possível ainda fazer uma coleção com os insetos registrados, e compartilhá-los com amigos.

3 de 8 Aplicativo Picture Insect possui um banco de dados com informações sobre insetos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Picture Insect possui um banco de dados com informações sobre insetos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. App de identificar pedras

O aplicativo Rock Identifier, disponível para Android e iOS, permite identificar milhares de tipos de cristais, rochas e pedras, além de ter acesso a um banco de dados com informações específicas sobre cada uma delas. Para usá-lo, basta clicar no ícone de câmera, tirar uma foto de uma rocha ou carregar uma imagem já salva no dispositivo. Entre os dados disponíveis estão nome, cor, dureza, propriedades físicas e químicas. Há ainda conteúdos textuais, como os que descrevem verdades e mentiras sobre os elementos que compõem os minerais.

Um diferencial do app - que foi desenvolvido por estudiosos em geologia e mineralogia - é que os usuários também participam desse processo de descrição, uma vez que podem acrescentar informações como local de produção, data de compra, preço e também tamanho dos minerais. Embora conte com acesso gratuito, o app possui planos que liberam acesso a um maior número informações. Os valores variam entre R$ 14,99/semana e R$ 29,99/mês.

4 de 8 Aplicativo Rock Identifier tem informações sobre milhares de minerais — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Rock Identifier tem informações sobre milhares de minerais — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O Google Lens, disponível de forma gratuita para Android e iOS, identifica tudo - de um cardápio a uma roupa - a partir de imagens. Basta apontar a câmera do celular ou escolher uma foto salva nele para conseguir encontrar tudo que se deseja. O app fornece ainda resultados semelhantes e sites de pesquisa que possuem relação direta com a imagem apresentada.

O app pode ser útil para diversas ocasiões, como encontrar uma peça de roupa específica ou ter acesso a informações de um determinado estabelecimento com uma simples imagem. O Google Lens também é capaz de identificar plantas, livros, animais, encaminhar usuários para sites de compras e outros.

5 de 8 Google Lens tem inteligência artificial capaz de identificar qualquer tipo de objeto — Foto: Reprodução/Paulo Alves Google Lens tem inteligência artificial capaz de identificar qualquer tipo de objeto — Foto: Reprodução/Paulo Alves

O Pinterest, disponível de maneira gratuita para Android e iOS, ajuda na identificação rápida de itens similares, sejam eles de decoração, disposição de móveis, roupas, acessórios, maquiagens ou receitas. Para fazer isso, basta tirar uma fotografia instantâneas ou conceder acesso às da galeria. Esse processo leva o usuário a descobrir novas ideias, salvar inspirações para futuras compras e compartilhar itens

Uma vez feito isso, diversos pins de categorias semelhantes são exibidos e podem ser salvos em pastas colecionáveis. Essas, por sinal, podem ser colocadas como privadas ou públicas para que outras pessoas tenham acesso.

6 de 8 Aplicativo Pinterest identifica e sugere objetos para decoração de imóveis — Foto: Reprodução/Paulo Alves Aplicativo Pinterest identifica e sugere objetos para decoração de imóveis — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Com o app Vivino, compatível também com Android e iOS, o usuário pode ter acesso a informações sobre vinhos e comprá-los de qualquer parte do mundo todo. O app conta com cerca de 13 milhões de rótulos cadastrados.

Ao clicar no ícone da câmera e tirar uma foto do vinho em questão ou carregar uma imagem, serão exibidos diversos dados informados pela comunidade de apreciadores da bebida. Isso inclui como preço, região de produção, especificidades da qualidade, características do sabor, opiniões, notas de degustação e sugestões de harmonização.

O aplicativo também fornece recomendações personalizadas, comparações rápidas de rótulos, leitor de carta de vinhos e determinação do perfil com base no gosto pessoal do interessado.

7 de 8 Aplicativo Vivino fornece recomendações de melhores vinhos para os seus usuários — Foto: Reprodução/Daniel Dutra Aplicativo Vivino fornece recomendações de melhores vinhos para os seus usuários — Foto: Reprodução/Daniel Dutra

7. Image Recognition and Searcher

Similar ao Google Lens, o app Image Recognition and Searcher, compatível apenas com o sistema operacional iOS, também permite buscas por imagens. Essa busca reversa funciona com os navegadores Google, Bing e Yandex, conseguindo ajudar na verificação de imagens para encontrar sites com seus temas, além da origem da foto em si.

A procura pode ser feita por uma foto instantânea ou da galeria, mas há ainda a opção da busca ser feita a partir de um copia e cola das imagens nos navegadores ou através do endereço da web. Apesar de ser gratuito, há opções de assinaturas para se ter acesso a um maior número de buscas. As assinaturas têm valor de US$ 4,99/semana, US$ 9,99/mês ou US$ 49,99/ano.

8 de 8 Aplicativo Image Recognition and Searcher faz buscas por imagens nos navegadores Bing, Google e Yandex — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Image Recognition and Searcher faz buscas por imagens nos navegadores Bing, Google e Yandex — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de MakeUseOf

Veja também: 3 apps gratuitos para descobrir sua paleta de cores