7 apps que são muito úteis e vão mudar a sua vida hoje

Alguns aplicativos disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) podem facilitar a rotina, mas ainda são desconhecidos pelos usuários. O Flush , por exemplo, ajuda na identificação rápida de banheiros públicos próximos ao usuário para aqueles momentos em que a natureza chama. O Grabr , por sua vez, facilita a importação de encomendas internacionais, já que permite encontrar viajantes para trazer o produto do exterior e entregá-lo em mãos no Brasil. Há ainda o Artifact , que funciona como um feed de notícias personalizado por inteligência artificial (IA) . Nas próximas linhas, o TechTudo lista sete apps que irão mudar a sua vida de alguma forma.

1. Flush

O aplicativo Flush, disponível de forma gratuita para aparelhos Android e iOS, é útil para resolver uma emergência fisiológica. O app funciona como um localizador rápido de banheiros públicos e conta com mais de 200 mil sanitários cadastrados em seu banco de dados.

Além disso, o Flush exibe informações como a necessidade de taxa de acesso, chave para utilização e se os sanitários têm acessibilidade para pessoas com deficiência. Um dos seus diferenciais é o fato de não precisar de conexão com a Internet para fazer essa verificação. Para utilizá-lo, basta procurar um banheiro público próximo no mapa do Google Maps e visualizar todas as informações disponibilizadas pelo app sobre ele.

2. Grabr

Por meio do aplicativo Grabr, disponível gratuitamente para Android e iOS, é possível encomendar compras internacionais direto com viajantes que estão indo para o destino. O objetivo do app é facilitar o acesso a produtos no mercado internacional, permitindo a compra de mercadorias com preços mais baixos e livres de taxações durante fiscalizações.

Para usar o Grabr, basta fazer um pedido em um dos varejistas online disponíveis e aguardar que um viajante cadastrado no app o aceite. Ele, então, faz a compra, traz o item quando voltar ao país e combina com o comprador um local para entrega. O pagamento é feito de forma segura e conta com entrega garantida – a compra apenas será cobrada no cartão de crédito após a confirmação da entrega do item.

A quantia paga ao viajante para compra e entrega do item já inclui o cálculo do imposto do produto, taxa de serviço da empresa e taxa ideal do viajante entregador. Além disso, com o Grabr, os compradores podem receber ofertas de entrega e escolher o viajante favorito, conversar diretamente com ele e ter atualizações da entrega em tempo real. Os viajantes, por sua vez, conseguem buscar por pedidos nas cidades que irão visitar, fazer ofertas de entrega, receber notificações de novos pedidos e conversar com o consumidor.

3. Action Blocks

O Action Blocks, disponível gratuitamente para Android, permite que o usuário programe, no próprio aplicativo, ações que são habilitadas com apenas um toque no celular. Alguns exemplos são enviar uma mensagem para um amigo, definir alarme, abrir aplicativos, controlar a iluminação, digitar um lembrete ou ainda ligar para familiares e outros contatos. Isso torna a rotina de comandar um Android mais prática.

Além disso, o aplicativo fornece a opção de configurar e acrescentar frases para que ele mesmo fale em voz alta. Além de proporcionar mais acessibilidade, o recurso permite uma comunicação simples e rápida, em especial, em situações mais urgentes.

4. Tracker Detect

O aplicativo Tracker Detect, disponível para Android e iOS, contribui para a segurança de aparelhos da Apple, uma vez que permite encontrar, via Bluetooth, os dispositivos compatíveis com a rede Apple Find My. Para usá-lo, você deve se aproximar dos locais onde acredita que o dispositivo está. Caso veja a porcentagem de precisão na tela aumentando, isso significa que o aparelho com iOS está próximo. O app também usa vibrações para ajudar nesse ponto. Além disso, o dispositivo buscado emite um sinal sonoro conforme o usuário se aproxima dele.

5. Artifact

O aplicativo Artifact, disponível gratuitamente para Android e iOS, funciona como um feed de notícias alimentado por uma inteligência artificial (IA) que aprende com o comportamento do usuário e personaliza a exibição de artigos para ele. Com o app, os internautas conseguem ler artigos, encontrar novos conteúdos, compartilhar pensamentos e comentários. Por enquanto, o software está disponível apenas em inglês. O Artifact permite ainda gerenciar conteúdos, bloquear ou pausar editores, e selecionar categorias de buscas dos noticiários.

Dividir despesas com familiares e amigos pode ficar mais fácil com o aplicativo Splitwise, disponível para Android e iOS. O app conta com funções que permitem criar eventos específicos, como viagens em grupo, ou mesmo despesas recorrentes, como contas de água e luz. Para usar, basta criar um grupo e adicionar despesas — que podem ser categorizadas e exportadas — e saldos. O usuário também consegue acompanhar os pagamentos de todos os participantes, comentar sobre os valores e dividi-los de forma proporcional.

A maioria das funções estão disponíveis de forma gratuita, mas há algumas opções que só podem ser acessadas mediante pagamento. É o caso de conversão de moeda, gráficos e imagem, digitalização de recibos, pesquisa de despesas e outros benefícios. Nesse caso, o valor é de R$ 9,90 por mês ou R$ 99,90 por ano.

7. Keeper

O Keeper, disponível para Android e iOS, funciona como um gerenciador de senhas, cofres virtuais que permitem armazenar diversas palavras-chave. Ele também contribui para gerar códigos complexos, armazená-los e acessá-las em qualquer dispositivo. O app ainda guarda, de forma segura, arquivos confidenciais, como fotos, vídeos e documentos, por exemplo, e informações dos cartões de crédito.

Além disso, é possível incluir membros da família para que todos tenham acesso às informações privadas e designar pessoas confiáveis para que acessem a conta em caso de emergência. Para guardar essas informações, basta criar registros e cadastrar esses dados privados.

Embora seja gratuito, o app conta com opções pagas pelo valor de US$ 34,99/ano (cerca de R$ 132,60, em conversão direta). As versões premium incluem a possibilidade de ter o aplicativo também na web, armazenamento ilimitado de dados, cadastro de dispositivos ilimitados, históricos de registros, entre outras coisas.

Com informações de Flush, Grabr, Keeper, Artifact, Action Blocks e Tracker Detect

