7 celulares que são sucesso no mundo, mas não estão à venda no Brasil

O mercado de celulares está em constante atualização, e teve uma série de lançamentos entre o final de 2022 e o início de 2023. Modelos como o iPhone 14 , da Apple, e o Galaxy S23 , da Samsung , estão entre os de maior sucesso. No entanto, smartphones como OnePlus 11 , Xiaomi 13 e ROG Phone 7 Ultimate ainda não marcam presença de forma oficial no Brasil. Por serem relativamente recentes, existe a possibilidade de alguns desembarcarem no país nos próximos meses, como é o caso do telefone da Asus , que deve ser comercializado a partir do segundo semestre de 2023.

Pensando neste quesito, o TechTudo preparou uma lista com sete aparelhos que fizeram sucesso no mundo, mas ainda não chegaram ou não devem ser disponibilizados no comércio interno. A seleção levou em consideração as avaliações de sites especializados da imprensa estrangeira, como TechRadar, XDA-Developers e outros. Confira, nas linhas a seguir, a lista dos celulares.

1. Google Pixel 7

O primeiro integrante da lista é um dos modelos vendidos pela gigante das buscas. Lançado em outubro de 2022, o Google Pixel 7 traz uma tela de 6,3 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz e resolução em Full HD+. Um dos destaques é o traseiro, que investe em uma faixa saliente na parte superior para acomodar as lentes.

Quando o assunto é fotos, ele oferece dois sensores: um principal de 50 MP e outro de 12 MP, destinado a fotos com ângulo ampliado. A ficha técnica ainda menciona o processador Google Tensor G2, um octa-core de 2,85 GHz que trabalha em conjunto com a memória RAM de 8 GB. O armazenamento, por sua vez, chega a 256 GB.

Com bateria de 4.355 mAh e acabamento nas cores preto, verde e branco, o telefone foi anunciado por US$ 599, ou R$ 3.016 na conversão direta atual, sem considerar impostos. Assim como toda a linha Pixel, o smartphone não tem previsão de desembarcar por aqui.

2. OnePlus 11

Outro telefone que teve destaque no mercado externo e também em rankings de benchmarking é o OnePlus 11. Desta vez, o modelo representa um lançamento deste ano, especificamente de fevereiro, quando foi anunciado por US$ 699 (R$ 3.519). Assim como no telefone anterior, não há uma data estimada para o início das vendas em território brasileiro.

As configurações presentes em sua ficha técnica incluem o chip Snapdragon 8 Gen 2, uma memória RAM de até 16 GB e armazenamento que chega a 512 GB. Quanto ao acabamento, a OnePlus atribuiu ao celular uma traseira diferenciada com o módulo de câmeras evidente.

Além de Android 13 e proteção contra água e poeira, o celular também oferece câmera tripla com lentes de até 50 MP aos consumidores. A bateria também pode soar como uma vantagem, pois dispõe de 5.000 mAh e pode ser reposta com um adaptador de até 100 W de potência.

3. Xiaomi 13

O Xiaomi 13, diferente dos demais, não está tão distante do mercado brasileiro e pode aparecer no comércio nos próximos meses. Embora tenha sido apresentado em dezembro de 2022, o telefone chinês teve seu lançamento oficial nos primeiros meses deste ano, por cifras que partiram de € 999, equivalente a R$ 5.392 no câmbio atual. Além dele, outros dispositivos que integram a família foram apresentados, como é o caso da variante Xiaomi 13 Lite — já disponível no Brasil.

Seu desempenho fica por conta do Snapdragon 8 Gen 2, que trabalha com uma memória RAM de até 12 GB para desempenhar as tarefas do celular. Quanto à tela, os consumidores podem contar com um display de 6,36 polegadas, com resolução em Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Quem alimenta este modelo é um componente de 4.500 mAh, com suporte para carregamento rápido de 67 W.

O quesito fotos certamente evidencia o celular em relação aos concorrentes, já que oferece um conjunto triplo desenvolvido em parceria com a Leica. Isto deve chamar a atenção de amantes da fotografia, que terão sensores de até 50 MP para fazer registros variados e até 512 GB para armazenar estes e outros conteúdos.

4. Oppo Find N2 Flip

O Oppo Find N2 Flip é um dos rivais do Galaxy Z Flip 4 no mercado externo. O dobrável em questão traz uma tela externa de 3,26 polegadas, bem maior do que o concorrente da Samsung, e um painel interno de 6,8 polegadas. Os dois oferecem tecnologia AMOLED, mas só a versão maior conta com resolução aprimorada, que chega a 2.520 x 1.080 pixels.

Sob o capô, é possível encontrar o chip Dimensity 9000 Plus, da MediaTek, e memória RAM de até 16 GB. O armazenamento interno oferece três opções que variam entre 128 GB, 256 GB ou 512 GB. Quanto à bateria, usuários podem contar com uma capacidade de 4.300 mAh. Já no quesito câmeras, o smartphone oferece duas lentes, sendo uma de 50 MP e outra de 8 MP.

O anúncio do telefone dobrável foi feito em dezembro do ano passado. Ele foi apresentado por cerca de ₹ 89.999, ou R$ 5.477. Por ora, não há previsão de chegada do modelo ao Brasil.

5. ROG Phone 7 Ultimate

Um dos modelos mais mencionados entre as listas de aparelhos de destaque é o ROG Phone 7 Ultimate. Com foco no público gamer, o telefone da Asus oferece tela de 6,78 polegadas, com taxa de 165 Hz e resolução de 2.448 x 1.080 pixels. Além de ter uma estrutura diferente em termos de design, ele oferece reforço por meio do Gorilla Glass Victus e da resistência à água.

Além da telona, as especificações também incluem uma bateria de 6.000 mAh e armazenamento único de 512 GB, sem possibilidade de expansão. O desempenho fica por conta do Snapdragon 8 Gen 2 e da memória RAM de 16 GB. Quem gosta de fotos pode contar com três sensores com lentes de até 50 MP para fazer cliques em boa qualidade.

Ele é um dos smartphones mais recentes entre os listados, pois foi apresentado ao mercado ainda em abril, por cerca de € 1.429 (R$ 7.716). Diferente dos outros modelos, este teve a disponibilidade confirmada no Brasil, ainda que sem muitos detalhes. Segundo a fabricante, o ROG Phone 7 Ultimate deve chegar às prateleiras no segundo semestre deste ano.

6. Red Magic 8 Pro Plus

O Red Magic 8 Pro Plus acompanha o ROG Phone 7 Ultimate quando o assunto é desempenho. Isto porque o telefone da marca ZTE também alcança pontuações de destaque em rankings de benchmark e carrega especificações favoráveis ao processamento, como o chip Snapdragon 8 Gen 2 e uma memória RAM que varia entre 12 GB e 16 GB. No que diz respeito ao armazenamento, o celular premium oferece opções que começam em 128 GB e chegam a 1 TB.

O smartphone chegou ao mercado em dezembro de 2022, por ₹ 60.999, equivalente a R$ 3.713. Entretanto, não há pistas sobre sua venda no Brasil. Sua ficha técnica faz jus ao valor atribuído, pois investe em características como telona de 6,8 polegadas, resolução de 1.116 x 2.480 pixels e taxa de atualização de 120 Hz.

As especificações ainda mencionam bateria de 5.000 mAh e suporte à recarga com generosos 165 W de potência. O conjunto fotográfico dispõe de três lentes: uma principal de 50 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP.

7. iQOO 11

O último integrante da lista também chama a atenção no mercado global. Fabricado pela Vivo, o modelo de dezembro de 2022 chega com configurações de destaque para rivalizar com telefones parrudos do setor mobile. A exemplo das especificações, é possível mencionar o display de 6,78 polegadas, que exibe imagens em 3.200 x 1.440 pixels e atualiza a tela em até 144 vezes por segundo.

O chip mais recente da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, aparece mais uma vez na lista, e dessa vez conta com variações de RAM de 8 GB, 12 GB e 16 GB. Em termos de armazenamento, o modelo também oferece várias possibilidades, que começam em 128 GB e alcançam os 512 GB. A opção mais em conta foi anunciada por ₹ 59.999, ou R$ 3.652 segundo o câmbio de hoje.

O representante da Vivo também oferece 5.000 mAh de bateria, assim como alguns telefones mencionados, e conta com suporte para carregadores de até 120 W. O arranjo menciona três sensores que chegam a 50 MP na câmera principal e o sistema incorporado é o Android 13.

