7 coisas que o Bard faz de graça, mas são impossíveis no ChatGPT

O Bard é capaz de realizar algumas funções que o ChatGPT não consegue. O chatbot com inteligência artificial (IA) desenvolvido pelo Google chegou ao mercado para competir com o software da OpenAI e já mostrou que leva vantagem em alguns pontos. O Bard, por exemplo, consegue pesquisar informações em tempo real e até permite utilizar imagens nos comandos — tarefas que são impossíveis na versão gratuita do ChatGPT, a 3.5. Vale lembrar, contudo, que a ferramenta do Google ainda está em fase de testes e, até o momento, ainda não está disponível no Brasil. A seguir, confira sete coisas que o Bard faz de graça, mas são impossíveis no ChatGPT.

1. Pesquisar na Internet em tempo real

O Bard é capaz de realizar pesquisas na Internet em tempo real — ou seja, ele consegue fornecer informações atualizadas e relevantes para os usuários rapidamente. A versão gratuita do ChatGPT, por outro lado, leva em conta apenas conteúdos produzidos até 2021 para responder aos prompts, o que pode resultar em respostas imprecisas e até desinformação.

É possível usar o Bard para acompanhar as principais notícias da semana ou para conferir resultados de jogos de futebol. Além disso, os internautas também podem, por exemplo, pedir para o chatbot fornecer informações atualizadas sobre os restaurantes mais populares na cidade, assim como recomendações de pratos e avaliações de clientes.

2. Enviar imagens nos comandos

Outro recurso exclusivo do Bard é a possibilidade de enviar imagens nos comandos. Para pesquisar sobre um assunto, os usuários podem fazer upload de uma foto no meio do prompt e enviar uma pergunta ou solicitação relacionada ao assunto da imagem. Na demonstração abaixo, exibida durante o Google I/O 2023, foi enviada uma foto de dois cachorros e pedido ao Bard para escrever uma legenda divertida sobre os cães.

Com a função, o Bard pode ajudar em situações cotidianas, como quando você quer encontrar um produto específico, mas não sabe como descrevê-lo em palavras. Para resolver esse problema, basta enviar uma imagem do seu arquivo pessoal ou tirar a foto na hora com a câmera do celular. O ChatGPT, por outro lado, ainda não oferece suporte a imagens em sua versão gratuita.

3. Apontar imagens nas respostas

A função de apontar imagens nas respostas é outra possibilidade oferecida pelo Bard que não existe no ChatGPT. O recurso ajuda a ilustrar as respostas textuais e, consequentemente, torna o chatbot mais didático. Um exemplo é que, ao perguntar ao Bard quais são os melhores pontos turísticos de uma cidade, conforme mostrado na imagem abaixo, o chatbot retorna com uma lista ilustrada de lugares. Assim como explicado no tópico anterior, o ChatGPT não oferece suporte a imagens em comandos ou nas respostas apresentadas.

4. Enviar comandos de voz

O Bard permite que os usuários enviem mensagens por voz ao realizar comandos. Isso pode ser útil não só para quem prefere falar em vez de digitar, como também para pessoas com deficiências motoras, que não conseguem utilizar teclado e mouse — o que torna a ferramenta mais acessível.

Para fazer uso do recurso, o usuário deve primeiro habilitar essa opção nas configurações do aplicativo. Em seguida, basta dizer o comando desejado para que o Bard reconheça a voz do usuário e execute a ação correspondente. É importante lembrar que o reconhecimento de voz pode variar de acordo com a qualidade do microfone e o ambiente em que o internauta se encontra, sendo recomendável utilizar equipamento de boa qualidade e falar em um local silencioso para obter melhores resultados.

Além disso, o Bard também oferece a opção de personalizar os comandos de voz conforme as necessidades do usuário. Isso significa que o usuário pode criar seus próprios comandos de voz para executar ações específicas no aplicativo. No ChatGPT, por outro lado, não há suporte para utilizar o microfone na versão web, apenas no aplicativo para iPhone (iOS).

5. Explicar códigos

No quesito programação, o Bard supera o ChatGPT por oferecer suporte a mais de 20 linguagens diferentes, incluindo C++, Python, Java, TypeScript, JavaScript, entre outras. Segundo o próprio Google, o Bard é capaz de ajudar profissionais a gerar, explicar e ajustar códigos de diversos tipos, o que pode ser útil para instruir pessoas que estão aprendendo a programar.

Para explicar a programação, o Bard utiliza uma linguagem simples e acessível. Ele analisa o conteúdo em questão e fornece explicações passo a passo, mostrando como cada parte do código funciona e como elas se relacionam entre si. O ChatGPT, por outro lado, não tem tanta expertise com programação, mas a OpenAI tem uma ferramenta específica para o assunto: o Codex.

6. Exportar resultados para o Docs e Gmail

Uma das funções mais úteis e interativas do Bard é a opção de exportar os resultados de pesquisa diretamente para o Docs e Gmail. O recurso permite compartilhar informações de forma mais rápida, sem precisar perder tempo copiando e colando o conteúdo manualmente. Além dos arquivos de textos convencionais, também é possível exportar outros tipos de resultados (como tabelas e planilhas) e em diferentes formatos (PPT, PDF, XLSX e outros).

7. Fazer resumos de páginas da web

O Bard permite fazer resumos de páginas inteiras da web. O recurso pode ajudar os usuários a economizar tempo e obter informações relevantes em um endereço de forma mais eficiente. Com ele, os internautas podem ter uma ideia geral sobre o que se trata o conteúdo e, assim, definir se vale ou não a pena ler a versão original e mais completa. Assim, essa funcionalidade é útil para estudantes, pesquisadores e outros profissionais que precisam ler diversos artigos e textos em pouco tempo.

Na ferramenta, basta incluir o link que deseja resumir para receber o resultado resumido. Os usuários ainda podem ajustar o tamanho e o nível de detalhamento do resumo de acordo com suas necessidades.

