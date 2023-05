7 drones para fazer filmagens mais profissionais por a partir de R$ 250

Os drones podem ser ideais para capturar imagens aéreas e em locais de difícil acesso. Empresas como FNSCAR, DJI , Camnoon, Multilaser e Ruko oferecem modelos por valores a partir de R$ 250 , como é o caso do Camnoon 4K, que vem equipado com câmeras duplas, acompanha controle remoto e também é compatível com celulares Android ou iOS . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Ruko F11 GIM2, possui quatro baterias que prometem até 112 minutos de tempo de voo, pode transmitir imagens a uma distância aproximada de 2.987 metros e está acessível por valores a partir de R$ 4.799. Outro destaque é o DJI Air 2S, que visa filmar em resolução 4K e 60 quadros por segundo, e pode ser adquirido por cerca de R$ 11.655. Acompanhe a lista com sete opções de drones para comprar no Brasil.

1. Camnoon 4K – a partir de R$ 250

O Camnoon 4K é a opção mais em conta desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo pode ser gerenciado por controle remoto, que deve ser alimentado por três pilhas AA (não inclusas), além de também ser compatível com celulares Android ou iOS, que podem ser usados para visualizar as imagens captadas pelo drone. O equipamento está disponível a partir de R$ 250.

Outras especificações apontam que o modelo vem equipado com câmeras duplas, que podem filmar em resolução 4K, além das funções de voo lateral, subida ou descida, curvas para esquerda, direita, frente ou trás. O drone também oferece conexão via cabo USB. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o item entrega o que promete.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: controle necessita de pilhas

2. FNSCAR L900 Pro – a partir de R$ 890

O FNSCAR L900 Pro é mais uma opção para quem deseja realizar filmagens com drones. Segundo a fabricante, este modelo possui um tamanho compacto, braço dobrável, câmera 4K com ângulo ajustável de até 90 graus, além de uma bateria de 7,4 V e 2200 mAh (miliampere-hora), que promete um tempo de voo de até 28 minutos. O item é vendido nas cores preto, laranja e cinza por preços que se iniciam em R$ 890.

A marca reforça que o drone conta com um motor silencioso, possui funções para seguir o dono automaticamente e permite traçar rotas por meio do aplicativo de smartphone. Além disso, este drone promete retornar automaticamente para casa, quando a bateria ou sinal estiverem fracos. Avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon, os compradores apontam que o item está de acordo com o preço cobrado. Porém, alguns alertam que é necessário ter um celular com Wi-Fi de 5 GHz para garantir o funcionamento.

Prós: câmera 4K com ângulo ajustável de até 90 graus

câmera 4K com ângulo ajustável de até 90 graus Contras: alguns apontam que o drone só funciona em celulares com Wi-Fi de 5 GHz

3. Multilaser Falcon 4K ES355 – a partir de R$ 1.808

O Falcon 4K ES355, da Multilaser, é outra alternativa para entusiastas de filmagens. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com GPS integrado, promete instabilidade de voo e conta com um alcance de até 550 metros. Além disso, a bateria também possui uma autonomia de 20 minutos. O drone pode ser obtido por cerca de R$ 1.808.

Este item também acompanha controle remoto recarregável e permite gerenciamento por aplicativo de celular. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 5 de 5 estrelas.

Prós: alcance de até 550 metros

alcance de até 550 metros Contras: autonomia da bateria de apenas 20 minutos

4. Ruko F11 GIM2 – a partir de R$ 4.799

O Ruko F11 GIM2 é mais uma escolha que pode agradar os usuários. Segundo a fabricante, este modelo é resistente ao vento, vem com uma câmera 4K, possui um alcance de 2.987 metros e acompanha quatro baterias, que prometem até 112 minutos de tempo de voo. O dispositivo é comercializado por cifras a partir de R$ 4.799.

O item vem com uma maleta de armazenamento, um saquinho protetor, controle remoto e diversos acessórios que podem ser acoplados no drone. O modelo também pode ser gerenciado via aplicativo de celular. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade da transmissão 4K e indicam o produto para os iniciantes. Porém, os compradores lembram que é mais seguro utilizá-lo em áreas abertas, pois ele é muito rápido.

Prós: tempo de voo pode chegar a 112 minutos

tempo de voo pode chegar a 112 minutos Contras: os usuários apontam que o modelo pode ser problemático em áreas mais fechadas

5. DJI Mini 3 Pro – a partir de R$ 6.415

O DJI Mini 3 Pro é uma opção para os que não querem gerenciar o drone pelo celular. De acordo com as especificações da marca, este modelo acompanha um controle remoto com visor embutido, pode filmar em 4K, a 60 quadros por segundo e capturar imagens com até 48 megapixels (MP) de resolução. O produto é visto por aproximadamente R$ 6.415.

Este dispositivo também conta com um cabo USB-C, que visa auxiliar na transferência dos arquivos do drone para um computador. A fabricante ressalta que o modelo possui um formato dobrável e compacto, que pode facilitar o transporte em viagens. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os compradores apontam que o drone atende todos os requisitos e afirmam que receberam a encomenda em perfeito estado. Entretanto, alguns usuários comentam que ele é inferior a outros modelos de preços equivalentes.

Prós: pode filmar em 4K, a 60 quadros por segundo

pode filmar em 4K, a 60 quadros por segundo Contras: alguns usuários destacam que outros modelos com preço parecido podem ser mais potente

6. DJI Mavic Air 2 – a partir de R$ 6.552

Outra alternativa é o DJI Mavic Air 2. Segundo as especificações da marca, este modelo vem equipado com uma câmera, que permite filmar em 4K a 60 quadros por segundo, ou 1080p, a 240 quadros por segundo. Além disso, o drone também oferece um alcance de transmissão de vídeo de até 10 km. Este item pode ser encontrado por cerca de R$ 6.552.

Diferente do item anterior, este necessita do celular acoplado ao controle remoto, para poder visualizar as imagens captadas pelo drone. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores reclamam sobre o preço elevado do dispositivo.

Prós: modelo oferece configurações de filmagens bastante robustas

modelo oferece configurações de filmagens bastante robustas Contras: diferente do item anterior, este necessita do celular acoplado no controle remoto

7. DJI Air 2S – a partir de R$ 11.655

O DJI Air 2S é a opção mais cara desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este drone consegue gravar vídeos em 5,4K a 30 quadros por segundo, ou 4K a 60 quadros por segundo. A marca também ressalta que o modelo pode chegar a uma altura máxima de 5.000 metros e possui um tempo máximo de voo de até 30 minutos. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 11.655.

Para visualizar as imagens capturadas, é necessário acoplar o celular ao controle remoto que vem junto ao drone. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a qualidade do equipamento e o design que ele possui. Por outro lado, alguns reclamam do preço cobrado.

Prós: alcança uma altura máxima de até 5.000 metros

alcança uma altura máxima de até 5.000 metros Contras: preço elevado

