Investir em eletrônicos e acessórios podem ser ideais para oferecer mais conforto durante o home office. Eles podem favorecer na postura dos usuários durante o trabalho remoto e ajudar a deixar os olhos menos cansados, por exemplo. Empresas como LG , Multilaser e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 32 , como é o caso suporte para computadores da Leeboom, que conta com sete alturas adaptáveis com base em sua necessidade real. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o monitor LG Widescreen 22MK400H oferece resolução Full HD e painel IPS por cerca de R$ 5991. Outra opção é a Cadeira Presidente Mymax 25.008922, que conta com apoios para os braços e pode suportar até 110kg. Confira sete eletrônicos e acessórios para deixar seu home office mais confortável.

1 de 1 7 eletrônicos e acessórios para deixar seu home office mais confortável — Foto: Unsplash/Grovemade 7 eletrônicos e acessórios para deixar seu home office mais confortável — Foto: Unsplash/Grovemade

1. Suporte para notebook Leeboom - a partir de R$ 32

O suporte para notebook, da Leeboom, é um modelo de alumínio de ampla compatibilidade. Ele possui espaço para computadores de 10 a 15,6 polegadas e também é indicado para celulares, Kindles, tablets e até mesmo livros. O fabricante promete resistência o suficiente para suportar até 40 kg de peso na parte superior. Ele pode ser adquirido por R$ 32.

O acessório possui dez almofadas de borracha antiderrapantes para proteger seu dispositivo de arranhões ou deslizamento e até sete alturas adaptáveis que podem se ajustar a um ângulo de operação confortável e altura com base em sua necessidade real, permitindo manter a postura certa e confortável. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o destaque fica pelo modelo ser dobrável e leve, pesando apenas 300g e acompanha uma bolsa de armazenamento e pelo alumínio manter um resfriamento adequado.

Prós: ampla compatibilidade

ampla compatibilidade Contras: modelo simples

2. Apoio de Pulso Multilaser AC033 - a partir de R$ 51

O apoio de pulso, da Multilaser, foi desenvolvido para reduzir a tensão na mão, para prevenir danos causados pelo esforço repetitivo, posiciona o punho na altura ideal para evitar lesões. O AC033 possui apoio ergonômico e é feito com um material macio para minimizar o desconforto. Já sua superfície conta com um tecido que facilita o deslizamento do mouse.

Ainda de acordo com a marca, o acessório possui superfície em tecido que facilita o deslizamento do mouse. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o apoio de pulso se destaca pelo custo-benefício e cumpre com a função prometida. No entanto, os compradores notaram que em menos de seis meses o tecido começou a abrir. Ele pode ser adquirido por R$ 51.

Prós: material macio

material macio Contras: relatos de que o tecido é frágil

3. MousePad Desk Pad Eddias - a partir de R$ 54

O DeskPad Eddias Office foi desenvolvido com material ecológico. O seu tamanho é um dos maiores diferenciais, pois nele cabem teclado e mouse em um total de 90x40 cm. Além disso, a sua base é texturizada antiderrapante.

De acordo com as informações, o acessório possui superfície feita em material sintético de alta qualidade, o que auxilia o mouse a deslizar com leveza e precisão durante. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 54. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacam que ele é um produto fácil de limpar.

Prós: cabe teclado e mouse

cabe teclado e mouse Contras: não há

4. Apoio para os Pés Acrinil - a partir de R$ 89

O apoio para os pés, da Acrinil, é um equipamento pensado para auxiliar na correção da postura dos pés em comparação ao quadril, evitando que eles fiquem suspensos ou desalinhados durante o trabalho. A peça inferior mede 36,5 x 23,5 cm em formato ½ lua e uma forma plana com 120 relevos massageadores semiesférico. Ele possui 04 sapatas antiderrapantes, tendo a possibilidade de alteração de 0º a 20º.

Avaliada em 4,2 de 5 estrelas na Amazon, os últimos compradores pontuaram que o acessório permite adaptar o equipamento da forma mais confortável para o uso e o custo-benefício. Já outros destacam que para alterar o ângulo é preciso virar o acessório de cabeça para baixo, o que não é prático. Ele pode ser encontrado por R$ 89.

Prós: pode auxiliar na postura

pode auxiliar na postura Contras: relatos de que não é tão prático para mudar de ângulo

5. Teclado e Mouse sem fio Logitech MK235 - a partir de R$ 147

O combo MK235, da Logitech, traz um teclado em padrão ABNT2 e mouse na cor cinza espacial. Os periféricos possuem conexão compartilhada via receptor USB, conhecido como plug-and-play, de uso simples com alcance de até 10 metros, e ambos precisam de pilhas do tipo AA para funcionar. Além disso, o teclado possui construção durável e proteção contra derramamentos. Ele é compatível com Windows 10, Windows 11 ou superior e Chrome OS.

Resistente a líquidos, a marca promete uma vida útil da bateria dos dispositivos pode alcançar a 12 meses para o mouse e 36 meses para o teclado. O produto recebeu nota 4,7 de 5 e os consumidores destacaram a qualidade e a resistência dos aparelhos. No entanto, os compradores criticaram a falta de um indicativo em LED para as teclas Caps Lock. É possível encontrar o combo por cifras a partir de R$ 147.

Prós: plug-and-play

plug-and-play Contras: poderia ter LED para as teclas Caps Lock

6. Monitor LG Widescreen 22MK400H - a partir de R$ 599

O 22MK400H, da LG, possui uma tela de 22 polegadas com uma qualidade Full HD de 1920 x 1080 pixels. O monitor conta com painel é a IPS, uma variação do LCD com cores mais fiéis e ângulo de visão otimizado. Além disso, a tela oferece o recurso OnScreen Control, que organiza várias telas dentro do display, disponibilizando uma customização de até 14 modos diferentes para elas.

O modelo ainda possui o Reader Mode, função que reduz a cor azul das imagens e protege sua visão, oferecendo uma visualização mais agradável para ler qualquer documento, e-book, site ou artigo. Pensando no conforto, o monitor conta com o sistema Flicker Safe, um recurso de iluminação traseira que diminui as oscilações de imagens, anulando os efeitos de cintilação que cansam a vista. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, o modelo está disponível por R$ 599.

Prós: qualidade Full HD

qualidade Full HD Contras: taxa de atualização poderia ser maior

7. Cadeira Presidente Mymax 25.008922 - a partir de R$ 619

A Cadeira Presidente 25.008922, da Mymax, é uma alternativa específica para uso em home office. De acordo com as especificações, esta cadeira oferece construção em estrutura de aço cromado e espuma de densidade controlada. O modelo possui apoios para os braços, que também permitem posicionar os cotovelos, feito com espuma com densidade controlada, o que é necessário para uma sensação de conforto maior.

O produto é avaliado em 4,3 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores destacam a facilidade na hora da manutenção. Por outro lado, alguns criticam que o conforto fica comprometido após algum tempo de uso. A marca ressalta que o equipamento pode suportar até 110 kg. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 619 na Amazon.

Prós: estrutura de aço cromado

estrutura de aço cromado Contras: poderia suportar mais peso

