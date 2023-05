Headsets com RGB são ideais para os gamers que querem ter uma melhor qualidade de áudio e aprimorar o visual do setup. Empresas como Evolut, MotoSpeed, Redragon , Corsair , Logitech e JBL oferecem modelos por preços a partir de R$ 118 , como é o caso do Evolut Garen, que traz cabo de 2,2 metros e impedância de 32 Ohms. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Redragon Zeus X conta com plástico ABS e som surround por valores que partem de R$ 299. Outra opção é o JBL Quantum 810, que traz cancelamento de ruído e Bluetooth 5.2 por cerca de R$ 1.458. Veja a seguir sete headsets RGB para comprar no Brasil.

1 de 1 7 headsets com RGB para comprar no Brasil em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo 7 headsets com RGB para comprar no Brasil em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O headset da Evolut Garen é elaborado em borracha e metal e tem peso de 400 g. As luzes LED RGB ficam nos auriculares e o modelo ainda conta com microfone que possui frequência de 20 - 20000 Hz. Os alto-falantes têm impedância de 32 Ohm e potência de 30 mv. Já a sensibilidade é de 3db.

A conexão com a máquina é via cabo de 2,2 metros, com característica sem emaranhamento e conector USB tipo C. Ele está a venda por valores a partir de R$ 118. Compradores avaliaram a peça com nota 4,4 de 5, com elogios a qualidade do som e algumas reclamações no quesito conforto.

Prós: taxa de frequência de 20 - 20000 Hz

taxa de frequência de 20 - 20000 Hz Contras: peso de 400 g

2. MotoSpeed G750 - a partir de R$ 156

O MotoSpeed G750 é um modelo de headset fabricado em plástico na cor branco. Ele pode ser conectado via cabo com fio de 2,2 metros e conector USB. A etiqueta nacional de eficiência energética é A+ (o que significa que o produto é muito eficiente). Nos detalhes técnicos encontram-se características como frequência de resposta de 15Hz - 20Hz, com microfone de frequência de 20Hz e resposta do microfone de 2.2 Ohm.

O headset tem um peso de 330g e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 156. Clientes da Amazon avaliaram o item conta 4,5 de 5, com comentários que destacam o custo-benefício e algumas reclamações em relação à qualidade do microfone e desconforto do G750.

Prós: design elegante

design elegante Contras: reclamações do microfone

3. Redragon Pandora - a partir de R$ 227

O Redragonp Pandora é ideal ara quem está em busca de versatilidade. O headset é compatível com PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch e traz sistema de iluminação Redragon Chroma que agrega mais beleza ao design. As espumas dos auriculares são macias para garantir mais conforto nas horas de jogatina. Conta com drivers de 50 mm, sensibilidade 93+-3dB, frequência de resposta de 20 - 20000 Hz e impedância de 24 Ohm +- 15%.

O microfone que pode ser removível é omnidirecional, com fio e conector USB do tipo C e tem software próprio para instalação que está disponível no site do fabricante. Tem sensibilidade de -42+-4dB (0dB = 1V/PA). O peso é de 360g. Pode ser adquirido por preços a partir de R$ 227. Usuários do modelo avaliaram com nota 4,5 de 5, com muitos elogios para a qualidade do som e conforto.

Prós: microfone pode ser removível

microfone pode ser removível Contras: precisa da instalação do software para conexão

4. Redragon Zeus X - a partir de R$ 299

O Redragon Zeus X é um headset de design robusto com iluminação RGB que conta com quatro modos de operação. O fone é feito de plástico ABS de alta qualidade e hastes ajustáveis de metal. As almofadas são ultra macias e acolchoadas no alto da cabeça para proporcionar maior conforto nas várias horas de jogo. O acabamento é em material fosco, o que agrega características modernas ao modelo.

Conta ainda com som estéreo e Surround 7.1 Virtual, com drivers de 53 mm. A sensibilidade é 98 ± 3dB S.P.L. at 1KHz, com frequência de resposta de 50 - 20000 Hz e impedância 64 Ohm ± 10%. O microfone conta com redução de ruído de fundo para uma captação clara e limpa. A conectividade é via cabo USB 2.0 de 1,8 metro. Para instalação, é necessário baixar o software disponível no site do fabricante. Está à venda por valores a partir de R$ 299. Na página da Amazon foi avaliado com nota 4,8 de 5, com muitos elogios à qualidade do item.

Prós: hastes ajustáveis

hastes ajustáveis Contras: conexão por cabo

O headset Corsair Virtuoso RGB Wireless possui um design elegante e leve graças ao alumínio usinado, usado na fabricação que ainda proporciona durabilidade e conforto. Os auriculares são elaborados em viscoelástico que se adaptam ao formato da cabeça e oferecem horas de conforto durante o uso.

Na parte técnica estão presentes drivers de 50 mm, resposta de frequência de 20 – 40.000Hz e impedância de 32 Ohm com sensibilidade de 109 dB. A conectividade pode ser feita via cabo USB ou Wireless. Acompanha o microfone. Tem peso de 380g e está à venda por valores a partir de R$ 899. As avaliações foram de 4,2 de 5, com elogios para a qualidade do som e algumas reclamações sobre ficar desconfortável com o tempo e problemas de conexão.

Prós: design elegante e boa resposta de frequência

design elegante e boa resposta de frequência Contras: preço elevado

6. Logitech G733 - a partir de R$ 995

O Logitech G733 é ideal para quem busca eficiência e estilo. Trata-se de um headset de design moderno e disponível na variação de quatro cores (preto, lilás, branco e azul), com iluminação frontal de espectro completo e que permite personalização na programação. O item ainda conta com acessórios (vendidos separadamente) que podem tornar a peça mais confortável e estilosa. O conforto é garantido com espumas de viscoelástico de camada dupla e arco macio ajustável.

Na parte técnica conta com drivers PRO-G de 40 mm, resposta de frequência de 20 Hz - 20 kHz, impedância de 39 Ohm (ativa) e 5,000 Ohm (passiva), com sensibilidade de 87,5 dB SPL/mW. Já o microfone removível tem padrão unidirecional com resposta de frequência de 100 - 10 KHz e alcance sem fio de até 20 metros. Tem peso de 278g. A conectividade é via conector USB com duração de bateria de até 29 horas sem usar a iluminação e 20 horas com a iluminação. É visto por cifras a partir de R$ 995. Foi avaliado com nota 4,8 de 5, com elogios para a qualidade da peça e algumas reclamações sobre o microfone.

Prós: drivers e boa taxa de resposta de frequência

drivers e boa taxa de resposta de frequência Contras: o microfone pode não ser dos melhores

7. JBL Quantum 810 - a partir de R$ 1.458

O JBL Quantum 810 é um modelo com design robusto que conta com cancelamento de ruído e resistente a respingos de água. Os drivers são de 50 mm e conta com resposta de frequência de 20 – 20 kHz (passivo) e 20 Hz – 40 kHz (ativo), sensibilidade de 95 dB e impedância de 32 Ohm. O microfone é especialmente desenvolvido para ambientes de jogos e tem foco na voz e tecnologia de cancelamento de ruído que garantem som claro.

A conectividade pode ser feita por 2,4 GHz sem fio e Bluetooth 5.2 sem perda de áudio que elimina atrasos e interrupções de áudio. O carregamento do fone pode ser feito enquanto está jogando. Pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.458. As avaliações dão nota 4,3 de 5, com elogio para a qualidade do som.

Prós: boas taxas de resposta de frequência e cancelamento de ruído

boas taxas de resposta de frequência e cancelamento de ruído Contras: preço elevado

Com informações de Redragon, Corsair, Logitech e JBL

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?