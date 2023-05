7 impressoras robustas por a partir de R$ 865

As marcas HP , Canon , Epson e Brother oferecem diversas opções de impressoras robustas com alta performance, promessa de impressões mais nítidas, economia de tinta e até mesmo conexões sem fio. O funcionamento dos modelos abaixo varia entre jato de tinta e tanque de tinta, com preços que partem dos R$ 865 e podem chegar a até R$ 2.481 na Amazon . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Entre os destaques, a Canon G3110 é um modelo econômico com promessa de evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso e custa valores a partir de R$ 865. Já a G7010, também da Canon, traz conexão Wi-Fi, um visor LCD para verificar o funcionamento da máquina e pode ser comprada por cerca de R$ 1.490. Na linha premium, a multifuncional Brother DCP-L2540DW faz impressões e cópias com velocidade de até 30 ppm no tamanho A4 e pode ser adquirida por aproximadamente R$ 2.481. Conheça todos os detalhes.

1 de 4 Impressoras oferecem economia de tinta e alta velocidade para imprimir — Foto: Reprodução/Epson Impressoras oferecem economia de tinta e alta velocidade para imprimir — Foto: Reprodução/Epson

1. Canon G3110 - a partir de R$ 865

2 de 4 A Canon G3110 é uma impressora multifuncional, isto é, imprime, copia e digitaliza — Foto: Divulgação/Canon A Canon G3110 é uma impressora multifuncional, isto é, imprime, copia e digitaliza — Foto: Divulgação/Canon

A G3110, da Canon, é indicada para quem está em busca de uma impressora multifuncional e potente, mas que foque no custo-benefício. De acordo com a fabricante, ela é capaz de realizar várias tarefas, permitindo imprimir até seis mil folhas em preto ou até sete mil folhas coloridas. O modelo oferece tanques incorporados na impressora, com visores de nível de tinta disponíveis. Ela é compatível com ‎Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8. O produto mais barato da lista pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 865.

O modelo faz parte de uma linha econômica da marca e evita o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. O sistema de abastecimento é construído com um tubo flexível protegido contra a entrada de ar. Segundo a Canon, o equipamento permite imprimir até 6. 000 páginas em preto ou até 7. 000 páginas coloridas. Ainda, apresenta uma tela LCD de 1,2 cm para a visualização e controle maior. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas na Amazon, a impressora se destaca pelas funções econômicas. No entanto, alguns compradores destacam que as impressões rápidas acabam tendo pequenas falhas.

Prós: custo-benefício e modo econômico

custo-benefício e modo econômico Contras: não é compatível com macOS

3 de 4 A Canon G6010 imprime até 13 folhas por minuto — Foto: Divulgação/Canon A Canon G6010 imprime até 13 folhas por minuto — Foto: Divulgação/Canon

A G6010, da Canon, promete impressões mais nítidas com alto rendimento. Este modelo é capaz de produzir até 8.300 impressões em preto e branco e 7.700 impressões coloridas no modo rascunho. Além da conexão sem fio via Wi-Fi, ela também oferece entrada Ethernet para uma impressão mais rápida e estável em caso de uso profissional. Os consumidores interessados podem adquirir o equipamento por cerca de R$ 1.060 na Amazon.

Outro destaque deste modelo da Canon é a compatibilidade com Apple AirPrint e Google Cloud Print, para a impressão de documentos disponíveis no Gmail e Google Docs em dispositivos móveis compatíveis. A impressora também oferece painel frontal em LCD de duas linhas e botões físicos de comandos, além de tanques de tinta integrados para facilitar a verificação dos níveis.

Com promessa de alto rendimento e baixo custo de manutenção, a velocidade da impressora é de 13 páginas por minuto em preto e branco e 6,8 páginas por minuto em cores. É avaliada em 4,7 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores destacam a facilidade e a rapidez das impressões frente e verso.

Prós: velocidade de impressão alta

velocidade de impressão alta Contras: a instalação pode ser complicada, segundo relatos

A multifuncional monocromática M2120, da Epson, realiza impressões somente em preto via jato de tinta. Seu desempenho de velocidade é alto, de 32 páginas por minuto, e a resolução de impressão fica em 1440 DPI. A conectividade Wi-Fi pode auxiliar a rotina de certos usuários que precisam de uma alta demanda de impressões durante o dia. Além disso, oferece um painel LCD colorido na parte frontal do equipamento, que ilustra o processo de impressão e ainda disponibiliza diferentes funções.

A fabricante promete uma economia de até 90% se comparada aos modelos térmicos e indica o produto para as empresas, devido à tinta pigmenta de secagem rápida. As dimensões são de 51,1 cm de largura, 37,5 cm de profundidade e 20 cm de altura. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a ótima qualidade da tinta. Porém, alguns dizem que o painel LCD é muito pequeno. A impressora é vendida por cifras a partir de R$ 1.392.

Prós: tinta com secagem rápida e alta pigmentação

tinta com secagem rápida e alta pigmentação Contras: não imprime arquivos coloridos

4 de 4 G7010 imprime em alta velocidade e dá conta de até 8.300 páginas com um tanque cheio — Foto: Divulgação/Canon G7010 imprime em alta velocidade e dá conta de até 8.300 páginas com um tanque cheio — Foto: Divulgação/Canon

A G7010, da Canon, é outro exemplo de impressora que funciona com jato de tinta. Indicada para quem imprime grandes volumes, a bandeja tem capacidade para 350 folhas de papel comum. As dimensões são de 40 cm de largura por 23 cm de altura, e a máquina promete conectividade Wi-Fi e um visor digital para acompanhar o status de funcionamento. O modelo é visto por cerca de R$ 1.490 na Amazon.

A fabricante promete uma impressão máxima por garrafa de tinta de 8.300 páginas em preto e branco e 7.700 em colorido. Já para a velocidade é possível observar um desempenho de 12 ppm para impressões coloridas e 30 ppm para a preta e branca. Avaliada com uma nota 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam o baixo nível de ruído durante a impressão e a boa qualidade das folhas impressas. Contudo, criticam a dificuldade de instalação.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: instalação difícil

A M135W, da HP, é uma impressora a laser. Ela promete imprimir até 10.000 páginas mensais em uma única carga. De acordo com a marca, o equipamento permite impressões com alta velocidade de 20 ppm e também foi desenvolvida para ter uma fácil instalação. É compatível com Windows 8.1, macOS X 10.11 El Capitan e macOS 10.13 High Sierra.

Com a conectividade Wi-Fi é possível imprimir documentos diretamente do dispositivo móvel ou do laptop sem a necessidade de cabos, usando o app HP Smart. O modelo multifuncional também inclui a função de cópia e de digitalização, tudo com alta resolução e sem-fio. Avaliada em 4,5 de 5 estrelas, os usuários destacam a qualidade da impressão e a rapidez do modelo. É possível adquiri-la por cerca de R$ 1.699 na Amazon.

Prós : impressão rápida e com alta qualidade

: impressão rápida e com alta qualidade Contras: usuários relatam que é necessário repor os cartuchos com frequência

A DCP1617NW, da Brother, também é um modelo multifuncional. Ela funciona via laser e possui funções para escanear, copiar e imprimir. O armazenamento do equipamento oferece uma capacidade de 150 folhas, além de um alimentador automático de dez folhas. As dimensões são as seguintes: 38, 5 x 34 x 25, 5 cm. Interessados precisarão desembolsar valores próximos aos R$ 1.783 para adquiri-la.

O aparelho também pode ser conectado via USB e Wi-Fi. A fabricante ressalta que a velocidade de impressão alcança até 20 folhas por minutos em colorido e 21 em preto e branco. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores comentam positivamente sobre a facilidade de instalação e afirmam que ela oferece uma impressão satisfatória. Por outro lado, alguns relatam que o modelo não acompanha o cabo USB.

Prós: velocidade que pode chegar a 20 páginas por minutos

velocidade que pode chegar a 20 páginas por minutos Contras: preço elevado

A multifuncional DCP-L2540DW, da Brother, é equipada com laser monocromático e um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 folhas. O modelo, recomendando para uso doméstico ou em pequenos escritórios, é compacto e tem capacidade de armazenamento para até 250 folhas. Na Amazon, a impressora pode ser encontrada a partir de R$ 2.481.

A conexão é feita com facilidade através de rede sem fio ou da entrada Ethernet (rede cabeada), afirma a marca. As impressões e cópias têm velocidade de até 30 ppm no tamanho A4. Assim como em outros modelos da lista, a impressão também pode ser feita a partir de dispositivos móveis compatíveis. A impressora ainda escaneia documentos para uma variedade de destinos. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas na Amazon, o modelo recebe aprovação pela fácil instalação e por ser um econômico.

Prós: econômico

econômico Contras: não acompanha USB para instalação

