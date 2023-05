7 jogos de corrida arcade para você curtir com a família e amigos

Horizon Chase Turbo , Horizon Chase 2 , Mario Kart 8 e Disney Speedstorm são alguns jogos de corrida no estilo “arcade” que podem agradar aos fãs do gênero. Este títulos trazem a proposta de não ter compromisso com o realismo, mas sim com uma diversão sem limites, já que trazem veículos diversos, pistas fora do comum e desafios surreais. Confira uma lista com sete exemplos recentes que encaram o gênero de corrida de uma forma fora do comum, e que podem ser jogados nas plataformas atuais.

1. Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo é um game no estilo arcade que preza principalmente pela experiência visual, ainda que tenha gráficos considerados simples. Top Gear e Outrun são as principais inspirações do título, uma vez que seguem o mesmo estilo de jogabilidade e ganharam até homenagens dentro do jogo. Em Horizon Chase Turbo, os jogadores podem correr com uma grande variedade de carros e por pistas espalhadas no mundo todo, incluindo o Brasil.

Aliás, o jogo é produzido pelo estúdio brasileiro Acquiris, sediado em Porto Alegre e agora chamado Epic Games Brasil, e conta com um conteúdo extra baseado na carreira de Ayrton Senna, ex-piloto de F1 e ídolo nacional. O game está disponível no PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android e iPhone (iOS), por preços entre R$ 30 e R$ 50.

2. Horizon Chase 2

Horizon Chase 2 continua tudo que fez sucesso no primeiro e expande com ainda mais pistas, carros e desafios. A grande diferença para o seu antecessor está no multiplayer, que dessa vez engloba todos os modos disponíveis dentro do jogo. Além disso, conta com gráficos ainda melhores e pistas recheadas com caminhos múltiplos até a linha de chegada.

O game foi lançado no final de 2022 e é um título exclusivo da Apple, disponível por meio de uma assinatura do Apple Arcade em aparelhos compatíveis. Os controles são adaptados para telas sensíveis ao toque, mas também há opção de jogar com joystick.

3. Mario Kart 8

Mario Kart 8 é considerado por muitos usuários a experiência definitiva da série Mario Kart, que nasceu lá na década de 90, com o Super Nintendo. O game segue uma fórmula já clássica, na qual o jogador assume o controle de personagens da série Mario, incluindo Peach, Luigi, Bowser, Donkey Kong, Yoshi e outros. Os pilotos podem competir em várias pistas inspiradas nas fases dos jogos da franquia, com direito a multiplayer local ou online.

O game saiu pela primeira vez em 2014, para o Wii U. Anos mais tarde, chegou ao Nintendo Switch com o nome de Mario Kart 8 Deluxe, que recebe até hoje diversas DLCs da própria Nintendo, o que deixa sua longevidade muito maior. O jogo é um exclusivo de Nintendo Switch e custa cerca de R$ 300.

4. Disney Speedstorm

Disney Speedstorm é um jogo de corrida que lembra muito o próprio Mario Kart, mas que utiliza personagens famosos da Disney, como Mickey, Mulan, Hércules e vários outros. O game tem bons gráficos e pistas inspiradas pelos filmes e animações da empresa, com direito a músicas clássicas remixadas. Disney Speedstorm tem o objetivo de ser gratuito, com os personagens destrancados por pagamentos opcionais, mas por enquanto está disponível com um pacote de venda em acesso antecipado.

Por enquanto, quem quiser jogar precisa desembolsar cerca de R$ 160 e baixar o game. O jogo teve um lançamento inicial em 2023 para PlayStation 5 (PS5), PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

5. Neon Drive

Neon Drive é um jogo de corridas retrofuturistas, com pistas inspiradas por um estilo cyberpunk e carros que podem virar naves ou até mesmo robôs em determinados momentos. O game tem uma experiência mais contemplativa do que competitiva, e busca misturar alguns gêneros para tentar se diferenciar de outros com a mesma proposta, como o shooter. O título do estúdio Fraoula foi lançado em 2016 para PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivos móveis, com o preço entre R$ 20 e R$ 50.

6. Formula Retro Racing - World Tour

Formula Retro Racing - World Tour é um jogo que se inspira em clássicos do gênero de corrida arcade, mas que busca entregar uma experiência mais atual. O game mantém um estilo gráfico "low poly", que usa poucos polígonos para passar um ar mais retrô. Ao mesmo tempo, ele traz bons controles e uma grande variedade de pistas e desafios, para agradar os jogadores que não abrem mão de uma gameplay mais moderna.

Formula Retro Racing - World Tour se inspira em outras modalidades similares do mundo real, como a própria Fórmula 1. O jogo é encontrado por cerca de R$ 40 no Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), com uma versão de PS4 prometida para breve.

7. Star Wars Episode I: Racer

Star Wars Episode I: Racer é um game inspirado pelo filme de mesmo nome, mas com foco em corridas de PODs, nome dado aos veículos usados na competição. É possível jogar com a versão criança de Anakin Skywalker e de outros corredores que aparecem no longa-metragem. O título é um clássico dos anos 90, mas que ganhou um relançamento recente em algumas plataformas mais modernas, com gráficos atualizados para telas em alta definição. A versão atual está disponível no PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, por cerca de R$ 30.

Com informações de GameRant