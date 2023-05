Jogos de corrida são conhecidos tanto pela diversão quanto pela experiência visual, muitas vezes bastante realista em cada detalhe. Forza Horizon 5 e Gran Turismo 7 são games que se tornaram referência de belos cenários, mas outras franquias menos badaladas também surpreendem os jogadores. Essa característica vem desde a época de gráficos modestos e se mantém da mesma forma, mas, agora, aproveitando ao máximo as tecnologias mais recentes para conceder um espetáculo visual e sonoro. A seguir, veja 7 jogos de corrida com gráficos tão reais que te colocam dentro da pista.

1 de 8 Confira 7 jogos de corrida com excelentes gráficos — Foto: Reprodução/Xbox Wire Confira 7 jogos de corrida com excelentes gráficos — Foto: Reprodução/Xbox Wire

👉 Qual é o melhor jogo de corrida para PS4? Opine no Fórum do TechTudo

1. Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 foi lançado em março de 2022 e é o título mais atual da franquia de simulador de corrida desenvolvida pela Polyphony Digital. Disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), o jogo honra o legado da série em aproveitar ao máximo da atual geração de consoles, já que é visível a atenção dada a pequenos detalhes, como sombra e reflexos.

O jogo também roda a 4K e 60 fps no PS5 e com suporte a Ray Tracing, que melhora o comportamento da luz no game. Embora existam pequenos problemas como quedas de quadros, eventualmente, o título entrega bem aquilo que promete.

Gran Turismo 7 se apresenta com uma coleção de mais de 400 carros, mas o destaque não está na quantidade. A Polyphony Digital se preocupou em levar características únicas e bem específicas para cada veículo, como direção, frenagem, troca de marchas, entre outros, mostrando que o jogo não se limita apenas a um belo visual.

2 de 8 Gran Turismo 7 oferece uma experiência de corrida realista para fãs da cultura automobilística e novatos que queiram entrar nesse mundo — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Gran Turismo 7 oferece uma experiência de corrida realista para fãs da cultura automobilística e novatos que queiram entrar nesse mundo — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

2. Forza Horizon 5

A franquia Forza Horizon, da Xbox Game Studios é uma grande referência não apenas para os jogos de simulação de corrida, mas também ao trazer belos gráficos. O Forza Horizon 5, lançado em novembro de 2021 para PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, mantém a fama da franquia e leva muita imersão e realismo para os jogadores graças à ForzaTech, engine utilizada e que conta com a marca da Microsoft. Forza Horizon 5 ainda oferece suporte para 4K a 60 fps no Xbox Series X e pode chegar a 80 fps com um PC avançado. Vale destacar ainda o suporte para Ray Tracing, mas apenas no modo ForzaVista.

Junto a todo o seu poder gráfico, Forza Horizon 5 conta com um estilo de gameplay em mundo aberto, onde você pode explorar um pouco da cultura do México e cenários como desertos, selvas e até áreas próximas de vulcões ativos. Assim como em Gran Turismo 7, o jogo ainda conta com mais de 400 veículos de marcas famosas, como Lamborghini, Audi e Porshe, para os jogadores aproveitarem.

3 de 8 Forza Horizon 5 traz todo tipo de corrida ao Xbox Series X com belos visuais em diferentes biomas e condições climáticas — Foto: Reprodução/Microsoft Store Forza Horizon 5 traz todo tipo de corrida ao Xbox Series X com belos visuais em diferentes biomas e condições climáticas — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Grid Legends é o quinto título da franquia Grid, lançado em fevereiro de 2022 para PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One. O jogo impressiona logo de cara com seus excelentes gráficos, cores e texturas, muito nítidas em cada pequeno detalhe nas pistas, demonstrando um ótimo uso da engine Ego, utilizada para esse outros jogos de corrida. Contudo, o mais impressionante fica para sua performance enquanto apresenta esses visuais: a otimização faz com que não seja necessário um PC high-end para ter um desempenho positivo, sem grandes quedas de quadros ou "crashs".

O título, desenvolvido pela Codemasters e publicado pela Electronic Arts, também se apresenta com uma boa quantidade de conteúdo para aproveitar e diversas opções de personalização de veículos. Sua mistura de jogo de corrida arcade com simulador também agrada e torna a jogatina divertida tanto para os exigentes por realismo como por aqueles que gostam apenas de correr com carros sem se importar com os detalhes.

4 de 8 Grid Legends traz corridas intensas por todo o mundo e nova campanha Rumo à Glória — Foto: Reprodução/Steam Grid Legends traz corridas intensas por todo o mundo e nova campanha Rumo à Glória — Foto: Reprodução/Steam

Need for Speed Unbound é o mais recente título da aclamada franquia publicada pela Electronic Arts. Lançado em dezembro de 2022 para PC, PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S, o game chamou bastante atenção pelo visual único dos personagens da trama, mas sem esquecer dos excelentes gráficos nos carros e cenários em geral. Utilizando da engine Frostbite 3, a mesma de franquias como FIFA e Battlefield, Need for Speed Unbound foi o primeiro da série a trazer gráficos em 4K a 60 fps, assegurando uma boa experiência até para os jogadores mais exigentes.

O título tem como foco as corridas de rua. Como de costume, o jogador começa com poucos recursos e precisa evoluir nas corridas enquanto faz apostas com outros rivais, até chegar à grande corrida final. A fórmula clássica e divertida é agregada a uma trilha sonora de hip-hop e pode melhorar ainda mais se você tiver um volante para jogar.

5 de 8 Need for Speed Unbound traz corridas ilegais e perseguições policiais com estilo visual único — Foto: Reprodução/Steam Need for Speed Unbound traz corridas ilegais e perseguições policiais com estilo visual único — Foto: Reprodução/Steam

5. F1 2022

O F1 2022 chegou ao mercado em julho de 2022 trazendo carros, equipes e pilotos da respectiva temporada da Fórmula 1. Assim como Grid Legends, o game é desenvolvido pela Codemasters e publicado pela Electronic Arts, além de contar com a utilização da Ego Engine. F1 2022 recebeu pequenas críticas por não mostrar tanta evolução gráfica em relação a seu antecessor, mas isso não significa que o jogo não tenha seu charme. O visual é espetacular em cada detalhe e ainda há o diferencial de ter uma performance um pouco superior ao do F1 2021.

No geral, F1 2022 é excelente para os fãs de Fórmula 1, com imersivos modos single-player e ótimos modos coop e multiplayer online. Contudo, o título pode ser considerado um pouco nichado por focar bastante nas regras da F1 e em agradar sua audiência, o que não atrai tantos jogadores assim. Apesar disso, F1 2022 pode agradar os mais casuais principalmente com seu modo carreira e divertir até aqueles que pouco acompanham as corridas na vida real.

6 de 8 F1 2022 não evoluiu tanto em relação ao F1 2021, mas os gráficos seguem atuais e com o acréscimo de ser considerado mais otimizado — Foto: Divulgação/EA Sports F1 2022 não evoluiu tanto em relação ao F1 2021, mas os gráficos seguem atuais e com o acréscimo de ser considerado mais otimizado — Foto: Divulgação/EA Sports

WRC Generations foi lançado em novembro de 2022 e é o jogo de despedida da Kylotonn no desenvolvimento da série baseada nas competições mundiais de rally. A empresa ficou à frente da franquia desde 2011, até a série ser adquirida pela Codemasters. WRC Generations enfrentou um problema semelhante ao do F1 2022, ao não apresentar uma evolução gráfica tão relevante em relação ao antecessor, WRC 10, de 2021. Esse caso também não significa que seus visuais são ruins. Pelo contrário, os gráficos entregam tudo o que se espera dos cenários de um rally e com uma excelente otimização.

Em relação à gameplay, WRC Generations também lembra WRC 10 mecanicamente, o que não é algo ruim, visto que segue levando toda a sensação de estar em um verdadeiro rally. Por conta disso, o ponto de maior atenção relacionado ao Generations está no seu conteúdo, com uma maior variedade de carros para se divertir.

7 de 8 WRC Generations traz o mundo dos carros híbridos para as corridas de rally e muito mais — Foto: Reprodução/Steam WRC Generations traz o mundo dos carros híbridos para as corridas de rally e muito mais — Foto: Reprodução/Steam

The Crew 2 é um jogo da Ubisoft que traz uma proposta interessante de apostar em diferentes tipos de veículos para suas corridas, como motos, barcos e até aviões. O jogo foi lançado em junho de 2018 para PC, Playstation 4 (PS4) e Xbox One. Mesmo sendo da geração anterior dos videogames, The Crew 2 fez um bom trabalho na recriação de veículos, preocupando-se com cada mínimo detalhe e em ser fiel aos veículos da vida real. Seus gráficos não são perfeitos devido ao relaxamento em certas partes na ambientação e na renderização de elementos dos cenários, mas o capricho nos carros consegue se sobressair a esses problemas.

No geral, The Crew 2 foca mais na experiência arcade, sem tanto apego ao realismo para pilotar seus veículos, mas há a preocupação em levar físicas bem diferentes quando se compara carros, motos, barcos e aviões. Embora haja conteúdo single-player, The Crew 2 valoriza mais o multiplayer. Tanto que é preciso estar sempre conectado à internet para aproveitar ao máximo seu conteúdo e a jogatina online.