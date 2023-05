7 jogos de skate clássicos que são inesquecíveis para qualquer gamer

Os jogos de skate sempre tiveram a atenção de muitas desenvolvedoras de games de esportes radicais. Esses jogos não apenas atraem quem pratica esse esporte, como também inspiram vários jogadores a experimentarem a modalidade na vida real. Skate or Die!, OlliOlli e Tony Hawk's Pro Skater são alguns dos títulos de maior destaque deste nicho que atrai cada dia mais fãs no Brasil e no mundo. Esse tipo de game também marcou presença em vários consoles, já que desde o NES é possível se aventurar nos desafios com manobras inesquecíveis.

A seguir, confira 7 jogos de skate antigos e realmente clássicos que não só marcaram época, mas que ainda são ótimos títulos para quem quer experimentar a categoria.

1. Skate or Die!

Skate or Die! é um clássico dos jogos da modalidade, sendo lançado em 1987 pela Electronic Arts. Como um bom título arcade, o game coloca os players para buscar as maiores pontuações em diferentes modos de jogo. Inicialmente, o título esteve disponível só para os computadores da época, mas encontrou seu espaço no Nintendo Entertainment System (NES) em 1988. O game chegou a receber uma sequência, Skate or Die 2: The Search for Double Trouble, que chamou muita atenção por levar vozes digitalizadas e cutscenes para contar sua história, algo raro para a época dos 8bits.

Em Skate or Die!, os jogadores podem escolher formas diferentes de exibir suas manobras. Para começar, há o clássico half pipe, onde é preciso acumular pontos com a realização de manobras e atingir o máximo de altura no salto. Os outros modos de jogo ocorrem nas ruas, como uma descida na ladeira ou uma corrida contra um rival. Embora curto, Skate or Die! se mostrou um jogo divertido e que adquiriu grande popularidade.

Tony Hawk's Pro Skater foi um grande marco para os jogos de skate em 3D. A adição de skatistas reais, como o próprio Tony Hawk, a ótima trilha sonora e a viciante gameplay foram alguns dos pontos que fizeram a série de jogos da Neversoft Entertainment ser um sucesso. Embora o primeiro game tenha agradado os fãs, foi Tony Hawk's Pro Skater 2 que definiu a franquia de vez, sendo lançado incialmente apenas para PlayStation.

O segundo jogo da série melhorou em relação ao seu antecessor em todos os pontos, com destaque para os gráficos e o design dos níveis. Além disso, acrescentou elementos como a criação de pistas e novas manobras, abrindo o espaço para outras sequências no futuro. Não é para menos o sucesso estrondoso do remake Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, inclusive com vitória no The Game Awards 2020 na categoria Melhor Jogo de Esporte ou Corrida.

3. Grind Session

Grind Session tinha uma fórmula semelhante à de Tony Hawk's Pro Skater. O game contava com skatistas profissionais para escolher, diferentes missões a serem realizadas, boas músicas e sistema de personalização de equipamentos. O jogo era um exclusivo de PlayStation e foi desenvolvido pela Shaba Games.

Como Grind Session foi lançado na mesma época que Tony Hawk's Pro Skater 2, era esperado que seu nome ficasse em segundo plano. Ainda assim, o título teve um bom desempenho nas principais premiações dos games no ano e se tornou um clássico na enorme biblioteca do primeiro console da Sony.

4. Disney's Extreme Skate Adventure

Disney's Extreme Skate Adventure apresentou uma proposta diferente para os jogos de skate, colocando personagens famosos da Disney para fazerem suas manobras em cenários já conhecidos pelos fãs da empresa. O jogo desenvolvido pela Toys for Bob utilizou a mesma engine de Tony Hawk's Pro Skater 4, o suficiente para atrair um público que não era exclusivamente infantil.

O game da Disney trouxe elementos da franquia de Tony Hawk, como as manobras, as missões e a preocupação em levar uma boa trilha sonora. Porém, a grande diferença estava nas pistas mais fantasiosas, com cenários de obras como Rei Leão e Toy Story, e os personagens da Disney no lugar de skatistas profissionais. O game pode ser jogado no PlayStation 2, Xbox e Gamecube.

5. Tony Hawk's Underground

Tony Hawk's Underground tinha a proposta de levar um verdadeiro modo história para a franquia. Embora houvesse skatistas da vida real no enredo, o foco estava no skatista criado por você, o protagonista da história, e nos personagens criados pela desenvolvedora. O gama adicionou elementos importantes como um bom número de personalização de personagens, a possibilidade de sair do skate e, claro, um enredo.

Na história, você e seu amigo Eric Sparrow sonham em ser skatistas profissionais. Para isso, os personagens devem encarar tarefas durante o jogo e até encontrar nomes conhecidos no caminho, como o próprio Tony Hawk e Chad Muska. O game foi lançado para Playstation 2, Gamecube e Xbox.

6. Skate

Skate é uma jogo que mescla o arcade e o realismo do esporte, levando uma experiência diferente dos jogos da categoria até então. O primeiro Skate teve uma boa recepção, mas Skate 2 foi capaz de melhorar tudo de seu antecessor, com um mundo aberto melhorado, uma gameplay muito mais imersiva e história focada no protagonista que deixou a prisão após cinco anos.

Já Skate 3 repetiu a fórmula acertada de Skate 2 em 2010, o que colocou a franquia no patamar de referência para os jogos do gênero, sendo lançado para PS4 e Xbox 360. Vale lembrar que um novo jogo da franquia está em desenvolvimento após mais de uma década da chegada de Skate 3. O game será gratuito e terá foco no online, mas ainda não tem previsão de lançamento.

7. OlliOlli

OlliOlli é o título mais recente da lista, mas que deixou de lado o 3D para criar uma gameplay mais casual e divertida. O game em 2D conta com dezenas de estágios e centenas de desafios, do mais fácil até os mais complicados. Seu visual é bem simples, mas carrega a beleza do pixel art. O jogo obteve tanto sucesso que recebeu uma sequência, o OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, disponível para Playstation 4 (PS4), Playstation Vita e Xbox One, PC, Android e iPhone (iOS).

OlliOlli 2: Welcome to Olliwood basicamente leva o mesmo estilo de gameplay, mas com visual totalmente renovado nos personagens, cenários e menus. Já o OlliOlli World, o último jogo da franquia, abandona o pixel art por desenhos feitos à mão e adiciona novos elementos na gameplay. No entanto, o charme original da franquia permanece, mostrando que a simplicidade do 2D ainda pode garantir um ótimo jogo de skate.

