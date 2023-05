7 jogos do Roblox que você precisa experimentar

Roblox é uma plataforma de criação de jogos gratuita disponível para Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , PC, Android e iPhone ( iOS ). No servidor, qualquer usuário pode desenvolver sua própria aventura e depois publicar para que outros acessem livremente, sendo um dos motivos de sua grande popularidade. Blox Fruits, Brookhaven e Forgotten Memories são alguns dos jogos que mais se destacam, todos de estilos e gêneros diferentes para serem aproveitados. A seguir, confira algumas das criações mais conhecidas entre os jogadores.

1. Blox Fruits

Blox Fruits é um jogo dentro de Roblox inspirado pelo anime One Piece. Nele, os players escolhem papéis de marinheiros ou piratas e devem desbravar os mapas disponíveis em busca de tesouros e desafios. É possível ainda obter as Akuma no Mi, frutas especiais que concedem habilidades sobre-humanas aos personagens. Tudo no game é inspirado no famoso anime, ainda que não utilize o mesmo nome.

2. Cheese Escape

Cheese Escape é um jogo de horror dentro do Roblox. Ele consiste em largar os jogadores em um grande labirinto feito de queijo e fugir de um rato gigante. O game é garantia de grandes sustos, pois o animal sempre faz um enorme barulho na hora de perseguir suas vítimas. Para fugir do local, é preciso coletar chaves para abrir caminhos e escapar. A gameplay permite que os jogadores sobrevivam juntos, mas no desafio é cada um por si.

3. Squid Game

Squid Game é inspirado pelo seriado Round 6 da Netflix, sendo uma imitação do que acontece na TV. O jogador fica preso em um dormitório com outros e precisa sobreviver aos desafios brutais do concurso, como o famoso “batatinha frita, um, dois três” e também uma disputa para contornar o biscoito sem quebrá-lo. Todos as provas são inspiradas pela série de TV e apenas um participante sai vencedor no final das partidas. Squid Game pode ser jogado mesmo por quem não viu o show, já que as regras são de fácil entendimento.

4. Brookhaven

Brookhaven é um jogo de RP, ou seja, Role Playing. Este é um termo em inglês que significa “interpretação de papéis”. O jogador entra no game, escolhe seu servidor e o personagem precisa “viver sua vida”, conseguindo uma casa, profissão, interagindo com outros usuários. Brookhaven lembra um pouco jogos como The Sims 4 e é um dos games mais populares de Roblox, com cerca de quatro milhões de avaliações positivas.

5. Evade

Evade também é um jogo de terror dentro de Roblox, similar ao Cheese Escape, mas com um tom de horror ainda maior. Os labirintos são escuros, quase sem luz, e o jogador pode ser perseguido por vários inimigos ao mesmo tempo. A tarefa principal é sobreviver o maior tempo possível, sendo necessário escapar e aguentar os efeitos sonoros pertubadores do game. Os usuários podem jogar sozinhos ou com amigos, com opção de ser visto em primeira ou terceira pessoa.

6. Forgotten Memories

Forgotten Memories é inspirado na temática de Five Nights at Freddy's, entrando para o grupo de jogos guiado por algum conteúdo famoso. A ambientação é igual ao do popular título de terror, ou seja, dentro de um estabelecimento comercial abandonado de noite. Os jogadores precisam explorar o local para tentar escapar das criaturas animatrônicas mortais. Para isso, é necessário acessar as câmeras para descobrir os segredos escondidos na lanchonete sombria. Forgotten Memories tem vários momentos de sustos aterrorizantes e jogabilidade em primeira pessoa.

7. Pet Simulator

Pet Simulator é um game que tem algumas variações dentro de Roblox. No jogo, você pode adotar e colecionar criaturas, das mais diversas raças e formas, e usá-las no mapa e no dia a dia do personagem. É possível controlar as criaturas como pequenas hordas, mas o jogador precisa administrar bem sua coleção para mantê-las saudáveis. O Pet Simulator se assemelha a um game de estratégia, mas a proposta é bem simples e amigável para todos os níveis e idade dos jogadores.

