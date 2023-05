7 jogos feitos por estúdios brasileiros que você precisa conhecer

O Brasil produz vários jogos por ano e que são lançados no mundo todo, com produções de estúdios de São Paulo, Brasília, Minas Gerais e outros locais do país. Chroma Squad , Horizon Chase Turbo , Dandara e Fobia são alguns dos games que estão disponíveis para os principais consoles do mercado. Os jogos abrangem os mais variados gêneros, com gráficos que também passeiam entre diversos estilos. Por isso, o TechTudo separou seis títulos brasileiros que merecem um destaque de nível mundial.

FOBIA - St. Dinfna Hotel é um jogo de horror desenvolvido pelo Pulsatrix Studio, de São Paulo, e que chamou a atenção pela qualidade de seus gráficos e sua história intrigante. O título lembra games como Resident Evil e Outlast, sendo repleto de desafios, quebra-cabeças e ambientes hostis. No enredo, passamos por um hotel que se divide entre várias linhas temporais e abriga alguns hóspedes questionáveis, onde o jogador precisará sobreviver os perigos e desvendar vários mistérios do local.

O título não é de extrema expressão mundial, mas FOBIA - St. Dinfna Hotel tem uma produção de nível “AAA”, como se fosse um jogo de grande orçamento. Ele também foi bem recebido pelo público e crítica. FOBIA foi lançado em 2022 e está disponível no PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC, por preços a partir de R$ 60.

2. Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo é um título do estúdio Acquiris, de Porto Alegre, e que se inspira no clássico Top Gear. Horizon é uma aventura de corrida com vários tipos de veículos, inclusive carros de Auto-Escola e o “carro da firma”, com escada em cima e tudo o mais. O game oferece bastante conteúdo e um modo multiplayer robusto, por isso é considerado um dos mais divertidos do gênero. Ele foi originalmente lançado em 2018 e, desde então, recebeu várias atualizações (entre elas, uma inspirada no Ayrton Senna).

Vale lembrar que, em 2022, a produtora lançou ainda Horizon Chase 2, que expande mais o conteúdo, mas que por enquanto está disponível apenas para plataformas da Apple. Horizon Chase Turbo está disponível para PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android e iPhone (iOS), com preços entre R$ 50 e R$ 100.

3. Dandara

Dandara: Trials of Fear é um game de ação em plataforma inspirado pela figura história de Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares e considerada uma guerreira negra do período Brasil colonial. Aqui, o jogo coloca Dandara em um cenário distópico e com a habilidade de pular entre paredes para andar e combater inimigos. O game tem arte retrô de excelente qualidade e animações para quase todos os itens na tela.

Dandara: Trials of Fear é outro game que foi bastante elogiado, mas dividiu opiniões por ter uma jogabilidade pouco comum. Ainda assim, é um título digno de nota e que vale a pena ser conferido por todos. Esta é uma produção do estúdio mineiro Long Hat House e foi lançado em 2018 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android e iOS, a partir de R$ 30 nas suas plataformas.

4. No Place for Bravery

No Place for Bravery é um RPG de ação que apresenta combate em tempo real baseado em combos, com gráficos retrô estilizados e ambientes vastos e gigantescos. Na história controlamos o guerreiro Thorn, que vai em busca de sua filha perdida e que precisa descobrir mais sobre seu passado. No Place for Bravery é recheado de violência, sangue e criaturas desmembradas, mas com gráficos simples que amenizam um pouco o visual.

Esta é uma produção do estúdio Glitch Factory, formado por um grupo de amigos em Brasília. No Place for Bravery foi lançado em 2021 para PC e Nintendo Switch, e é encontrado nas plataformas digitais por R$ 50.

171 é uma espécie de GTA brasileiro. O nome faz referência ao famoso artigo de mesmo número, que configura o crime de estelionato. Ele foi desenvolvido com dinheiro levantado a partir de duas campanhas de financiamento coletivo, arrecadando mais de R$ 200 mil no total. A produtora Betagames Group se envolveu em polêmica antes do lançamento, referente ao uso do dinheiro do financiamento coletivo, mas já esclareceu os casos em suas redes sociais.

171 foi lançado oficialmente em 2022, em formato de beta para PC, com um lançamento completo estimado para 2025 também para consoles. Enquanto isso, pode ser comprado no Steam por R$ 60, para quem quiser testar e aproveitar este game de mundo aberto totalmente inspirado no GTA.

Em No Heroes Here você controla unidades que precisam defender um castelo de grandes invasões. Porém, na verdade, estas unidades são os vilões da história. O conceito do game é interessante e o título fez tanto sucesso que foi adaptado em outro formato: em 2018 foi relançado como Turma da Mônica e a Guarda dos Coelhos, com os personagens famosos dos quadrinhos encarando as ameaças. O jogo é uma produção do estúdio Mad Mimic, e ambas as versões podem ser encontradas por cerca de R$ 30 nas plataformas digitais.

7. Chroma Squad

Chroma Squad faz os jogadores controlarem seu próprio estúdio de seriados japoneses, como os Power Rangers. O título se trata de um jogo de estratégia e batalhas do Behold Studios, de Brasília, sendo um grande sucesso entre fãs por conter diversas homenagens ao gênero de “heróis coloridos”. O jogador pode criar todos os personagens do zero e definir suas histórias, já que há um alto nível de personalização no game.

Chroma Squad foi fruto de uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter e conseguiu cerca de US$ 100 mil para ser produzido. Depois disso foi lançado em 2015 para o PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS.

