7 mouse pads gamer baratos para comprar em 2023

Mouse pads são itens indispensáveis para gamers que desejam aprimorar o desempenho durante as partidas. Os acessórios podem deixar os movimentos do mouse mais fluidos e diminuir o tempo de resposta do usuário, o que pode ser crucial para a vitória em determinados tipos jogos. Além disso, os itens também podem prolongar a vida útil dos periféricos, evitando desgastes. No Brasil, existem diversas opções com boa relação custo-benefício no mercado. Marcas como Fortrek, por exemplo, oferecem opções por valores que partem de R$ 21 , como é o caso do Fortrek MPG102, que traz tecido acolchoado de microfibra com elastano. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Warrior AC287 pode ser encontrado por preços a partir de R$ 28 e conta com base emborrachada para maior aderência. Outra opção é o Ozzix MGX0003 apresenta superfície Speed, que promete maior velocidade e precisão por cerca de R$ 51. Confira na lista a seguir sete opções de mouse pads gamer baratos para comprar.

1 de 1 Mouse pad gamer: veja sete opções baratas para comprar no Brasil por menos de R$ 60 — Foto: Divulgação/HyperX Mouse pad gamer: veja sete opções baratas para comprar no Brasil por menos de R$ 60 — Foto: Divulgação/HyperX

1. Fortrek MPG102 - a partir de R$ 21

O mouse pad da Fortrek é confeccionado em tecido acolchoado de microfibra com elastano. Ele é capaz de proporcionar uma movimentação mais suave do mouse, diminuindo o atrito. O acessório ainda possui bordas costuradas e de cores variadas, que podem complementar o setup. Sua base, em preto, também é antiderrapante, evitando deslizes acidentais durante as sessões de jogatina.

O modelo possui 35 cm de altura por 44 de largura, e está à venda na Amazon por cifras a partir de R$ 21. Ele é avaliado com nota 4,9 de 5 e consumidores elogiam a qualidade do modelo e o preço baixo. Como pontos negativos, porém, destacam que o mouse pad não é muito confortável.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: alguns consumidores relatam que o modelo não é muito confortável

Outra opção com bom custo-benefício é o mouse pad da Warrior. O modelo tem tamanho mediano, com 30 cm de altura por 25 cm de largura e está disponível nas cores vermelho, verde e azul. Ele é confeccionado em tecido de microfibra com superfície macia e tem a base emborrachada para maior aderência. De acordo com a fabricante, também é fácil transportá-lo, já que ele pode ser dobrado sem que isso cause problemas à peça.

No site da Amazon, é possível encontrar o acessório por valores a partir de R$ 28. Consumidores avaliam o item com nota 4,7 de 5 e destacam que ele parece ser durável e tem boa fixação. No entanto, um usuário relata que o mouse pad descolou com poucos meses de uso.

Prós: o modelo oferece três opções diferentes de cores e tem base emborrachada para maior aderência

o modelo oferece três opções diferentes de cores e tem base emborrachada para maior aderência Contras: um usuário relata que o mouse pad descolou com poucos meses de uso

3. Dragão das Esferas Exbom - a partir de R$ 37

O modelo da Exbom pode agradar fãs de Dragon Ball que procuram um mouse pad com tamanho maior. O acessório tem dimensões de 35 cm de altura por 70 cm de largura, e pode ocupar quase toda a extensão da mesa. Ele ainda traz o desenho de Shenlong com as Esferas do Dragão estampado em sua superfície, que é confeccionada em um tecido macio e que facilita o deslize do mouse. De acordo com a fabricante, o modelo é otimizado para todas as sensibilidades e sensores dos mouses e tem base antiderrapante para evitar movimentos bruscos. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 37.

Consumidores que adquiriram o item o avaliam com nota 4,8 de 5 e elogiam os acabamentos da peça. Eles destacam que o modelo possui bordas costuradas, o que pode aumentar a vida útil do produto, e elogiam a qualidade de impressão da estampa.

Prós: tamanho extra grande, estampa de boa qualidade e bordas costuradas que podem aumentar a durabilidade

tamanho extra grande, estampa de boa qualidade e bordas costuradas que podem aumentar a durabilidade Contras: não há

4. Adamantiun Estige - a partir de R$ 46

O mouse pad Adamantiun Estige se diferencia das outras opções da lista por ter acabamento em LED RBG nas laterais. O modelo possui base Speed com superfície confeccionada em tecido de microfibra, capaz de garantir movimentos mais suaves e precisos. A base inferior, em contrapartida, é emborrachada, o que evita possíveis deslizes acidentais. Ele tem 25 cm de altura por 35 cm de largura, e suas laterais são costuradas com fio de nylon, aumentando a durabilidade da peça.

De acordo com a fabricante, o mouse pad pode se adequar a qualquer tipo de mouse. Vale dizer, também, que a conexão do modelo é feita via cabo micro-USB. No site da Amazon, ele pode ser visto por cifras que partem de R$ 46. Por lá, ele é avaliado com nota 4,7 de 5, e consumidores elogiam principalmente a qualidade da peça. No entanto, alguns usuários relatam que o modelo pode deslizar sobre a mesa durante os movimentos com o mouse.

Prós: iluminação RGB e base Speed

iluminação RGB e base Speed Contras: alguns consumidores relatam que o modelo pode deslizar sobre a mesa durante alguns movimentos com o mouse

5. Warrior AC301 - a partir de R$ 48

O mouse pad AC301, da Warrior, é bastante similar ao modelo AC287 — que é a segunda opção da lista. A principal diferença entre eles está no tamanho, já que o AC301 é maior. Ele possui 30 cm de largura por 70 cm de largura, ocupando toda a mesa e complementando o setup. Sua superfície é confeccionada em material de microfibra, enquanto a base é emborrachada para melhor fixação na mesa.

Como o material que constitui a peça é flexível, ele pode ser dobrado — o que facilita o transporte, por exemplo. No site da Amazon, a opção pode ser encontrada por cifras a partir de R$ 48. Consumidores que adquiriram o mouse pad classificam a compra com nota 4,9 de 5, e destacam que o acessório é bastante confortável. Eles também elogiam a costura das bordas, que podem conferir uma maior durabilidade ao produto. Como pontos negativos, criticam o cheiro de borracha do produto.

Prós: tamanho extra grande, bordas com costura reforçada

tamanho extra grande, bordas com costura reforçada Contras: consumidores relatam que o cheiro de borracha do mouse pad pode incomodar, mas destacam que o odor some após alguns dias

Outra opção de mouse pad que pode agradar quem procura um acessório maior para ocupar toda a mesa é o modelo Big Ninja, da Bright. Ele possui superfície lisa com base anti-derrapante, tem dimensões aproximadas de 70 cm por 30 cm de altura e estampa de ninja em azul. De acordo com a fabricante, ele é otimizado para todas as sensibilidades de mouses e sensores.

No site da Amazon, ele pode ser visto por cifras que partem de R$ 49. Consumidores que compraram o modelo o avaliam com nota 4,7 de 5 e elogiam a qualidade e conforto do mouse pad. Como pontos negativos, destacam que ele não possui bordas costuradas, o que pode impactar na durabilidade do produto.

Prós: tamanho grande, base anti-derrapante

tamanho grande, base anti-derrapante Contras: não possui bordas reforçadas com costura

7. Ozzix MGX0003 - a partir de R$ 51

O mouse pad Ozzix MGX0003 é outro modelo com tamanho maior, que também pode ser usado sob o teclado. Ele possui 35 cm de altura por 70 cm de largura, é confeccionado em material impermeável e tem bordas com costura reforçada, o que garante maior durabilidade à peça. Sua superfície Speed garante maior velocidade e precisão, enquanto a base anti-derrapante proporciona maior estabilidade nos movimentos.

No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,9 de 5, e pode ser encontrado por valores a partir de R$ 51. Consumidores que compraram o mouse pad elogiam a qualidade do material do produto e destacam que ele fica bem fixado na superfície da mesa. Além disso, também afirmam que o material é fácil de limpar.

Prós: o modelo é confeccionado em material impermeável e tem bordas reforçadas

o modelo é confeccionado em material impermeável e tem bordas reforçadas Contras: preço elevado

