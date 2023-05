7 notebooks ideais para quem faz home office por a partir de R$ 1.430

Notebooks com especificações técnicas mais simples podem ser adequados para quem faz home office. Nesta lista, reunimos modelos ideais para executar softwares leves como o Microsoft Office 365 . Empresas como Positivo , Asus , Vaio , Lenovo , Dell e Acer oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.430 , como é o caso do Motion C ‎C4128G-15, da Positivo, que traz teclas de atalhos para serviços de streaming e uma resolução HD de ‎‎1024 x 768 pixels. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

1. Positivo Motion C ‎C4128G-15 - a partir de R$ 1.430

O Motion C ‎C4128G-15, da Positivo, é um modelo com teclas numéricas lateralizadas. A parte inferior do teclado apresenta orifícios para saída de som e botões para controle multimídia, incluindo um de atalho para a Netflix. A tela traz um tamanho convencional, com 15,6 polegadas e uma resolução HD de ‎‎1024 x 768 pixels. O software da máquina oferece o sistema operacional Windows 11 e o processador ‎Celeron N4020. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.430.

Este dispositivo é adequado para rotinas de baixa produtividade, como pesquisas e internet. Isso porque o armazenamento interno apresenta um HD com espaço para 128 GB e uma memória RAM de 4 GB. As laterais da máquina fornecem entradas para conexão cabeada com outros dispositivos, sendo HDMI, USB e P2 para fone de ouvido. Dentre os programas inclusos, os usuários podem desfrutar do Microsoft Office 365. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o formato leve. Contudo, criticam a lentidão do processador.

Prós: teclado numérico

teclado numérico Contras: sistema trava com facilidade

2. Acer Aspire 3 A314-35-C1W1 - a partir de R$ 1.799

O Aspire 3 A314-35-C1W1, da Acer, é equipado com chip Intel Celeron e apresenta alta eficiência para as tarefas diárias e navegação na internet, sendo uma opção interessante para quem procura um computador para trabalho ou estudo. O modelo também traz 4 GB de memória RAM DDR4 e permite expansão para até 16 GB. Além disso, conta com SSD de 128 GB e sistema operacional Windows 11 Pro de fábrica.

A tela fica para um display LED 14 Full HD de 1920 x 1080 pixels, que apresenta resolução Full HD e brilho de até 250 nits. Além disso, o modelo traz mais recursos como uma webcam, dois alto-falantes estéreo e um peso leve de apenas 1,62 kg. Já o teclado é padrão ABNT 2. Ele pode encontrado por preços que partem de R$ 1.799. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram que ele é uma máquina ideal para quem estuda e trabalha.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: qualidade da webcam é baixa

O M515DA-BR1454, da Asus, é um computador indicado tanto para trabalho quanto para lazer, o modelo oferece desempenho e recursos visuais imersivos. Sua tela NanoEdge de ‎1366 x 768 pixels possui bordas incrivelmente finas e um revestimento fosco antirreflexo para uma experiência mais imersiva.

O processador é AMD Ryzen 7 3700U e a placa de vídeo AMD Radeon Vega 8 prometem um alto desempenho durante o uso. A memória RAM é de 8 GB enquanto o SSD é de 256 GB. Já o sistema operacional de fábrica é o Linux. Ele pode ser adquirido por R$ 2.899. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, o modelo se destaca pelo custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

4. Lenovo IdeaPad 3i 82MD0007BR - a partir de R$ 2.924

O IdeaPad 3i 82MD0007BR, da Lenovo, apresenta um processador Intel Core i5 e formato ultrafino com uma tela Full HD de 15,6. Com uma resolução de 1920 x 1080 pixels, o display apresenta uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional é o Windows 11. O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, o que traz uma praticidade e mais rapidez durante o uso. Já o padrão de teclas é o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Ele é visto por cifras a partir de R$ 2.924.

O dispositivo apresenta uma memória RAM do tipo DDR4, um dos padrões relativamente mais modernos. Esta memória possui uma capacidade de 8 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 256 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para armazenar arquivos, sem contar que o SSD proporciona maior velocidade para abrir os softwares sem travamento. A ficha técnica fica completa com a placa de vídeo Intel Iris Xe de alto processamento de detalhes, ideal para softwares de edição. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5, os usuários destacaram o modelo para o uso básico, como na utilização do pacote Office.

Prós: placa de vídeo Intel Iris Xe

placa de vídeo Intel Iris Xe Contras: quebra com facilidade

5. VAIO FE15 B0111H - a partir de R$ 3.099

O FE15 B0111H, da Vaio, possui processador Intel Core i5 com velocidade de até 2,8 GHz, memória RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB. A tela é Full HD de 15,6 polegadas e resolução de 1920 x 1080 pixels, também inclui o poder das novas GPU Intel Xe que oferecem maior qualidade visual. Além disso, o modelo conta com Alexa e sistema operacional Windows 11 Home. De acordo com o fabricante, a bateria promete uma autonomia de até 10 horas.

O modelo também conta com dois microfones embutidos com Noise Cancellation e Webcam HD. O teclado apresenta resistência e proteção com a função Ergolif, uma leve inclinação no teclado que proporciona extremo conforto e é resistente a líquidos. O modelo acompanha 4,2 estrelas na Amazon. Entre os destaques mais recorrentes para o aparelho, estão as menções sobre a tela antirreflexo e a bateria. O Vaio FE15 B0111H está disponível por valores em torno de R$ 3.099.

Prós: bateria com autonomia de 10 horas e tela antirreflexo

bateria com autonomia de 10 horas e tela antirreflexo Contras: preço elevado

6. Lenovo IdeaPad 3 82MF0004BR - a partir de R$ 4.099

O IdeaPad 3 82MF0004BR, da Lenovo, é um dos modelos ultrafino da marca e deve ser interessante também para tarefas mais avançadas. De acordo com a fabricante, o produto vem com o processador AMD Ryzen 7 5700U, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB, placa de vídeo e sistema operacional Windows 11. A combinação é capaz de oferecer um desempenho satisfatório, mas ainda não o suficiente para games e aplicativos de edição, por exemplo.

O periférico também acompanha uma tela antirreflexo Full HD de 15,6 polegadas e está avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon. De acordo com os compradores, o aparelho é satisfatório para estudos, edições de vídeos e também para rodar aplicativos leves. Por outro lado, relatam que a tela é um pouco escura, o que pode causar um incômodo após um determinado tempo de uso. O dispositivo é ofertado por R$ 4.099.

Prós: funciona bem para atividades diárias e estudos

funciona bem para atividades diárias e estudos Contras: tela é muito escura

7. Acer Nitro 5 AN515-44-R4KA - a partir de R$ 4.899

O Nitro 5 AN515-44-R4KA, da Acer, está em seu processador AMD Ryzen R7-4800 H, que pode alcançar até 4,2 GHz. Ele possui memória RAM de 8 GB (expansível até 32 GB) e armazenamento SSD de 512 GB. O modelo possui placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada e seu sistema operacional é Windows 11. Sua tela é de 15,6 com resolução de 1920 x 1080 pixels. Seu teclado é retroiluminado na cor vermelha com padrão ABNT2 por valores a partir de R$ 4.899.

O modelo conta com 140 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,4 estrelas. Os compradores destacam como pontos fortes seu desempenho, especialmente pela combinação entre o processador AMD e placa de vídeo que mesmo em aplicativos pesados e com alta taxa de FPS mantêm o bom desempenho. Sua bateria promete uma autonomia de até 10 horas. Outros compradores relataram que o computador apresenta problemas em sua tela.

Prós: alta taxa de FPS

alta taxa de FPS Contras: compradores relataram que o modelo apresenta problemas em sua tela

