Soundbars são aparelhos que podem ser boas opções para quem busca um dispositivo compacto para melhorar a qualidade e potência do som em sua casa. Elas são ideais para uma experiência mais imersiva na exibição de filmes, séries ou até mesmo para escutar músicas. Empresas como Pulse, LG , Samsung e JBL oferecem produtos por preços a partir de R$ 799 , como é o caso da Pulse SP604, que tem potência de 300 W RMS, entradas óptica, HDMI ARC e Bluetooth 5.0. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

A LG Sound Bar SNH5, por exemplo, possui o recurso DTS Virtual X e subwoofer com 600 W RMS e pode ser encontrada por R$ 1.169. Outra opção é a JBL Bar 9.1, que apresenta Dolby Atmos e conexão com Google Chromecast e Apple AirPlay 2 por cerca de R$ 6.899. Veja a seguir sete soundbars potentes para comprar no Brasil.

1 de 1 7 soundbars potentes para melhorar o áudio da TV — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo 7 soundbars potentes para melhorar o áudio da TV — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

Quer comprar uma soundbar da LG? Veja modelos de 300 e 600 W no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Pulse SP604 - a partir de R$ 799

A SP604, da Pulse, é o modelo de entrada da lista. Juntos, a soundbar e o subwoofer apresentam uma potência de 300 W RMS, com 2.1 canais. Ao todo, são dois alto-falantes com três modos de equalização: músicas, filmes e notícias.

O modelo traz conexões como Bluetooth 5.0, auxiliar, coaxial, óptica, HDMI ARC ou porta USB. Ela também acompanha um controle remoto para controle. Na Amazon, ela pode ser adquirida por R$ 799.

Prós: potência de 300 W RMS

potência de 300 W RMS Contras: modelo de entrada

Gostou do produto? Compre aqui PORTA USB Pulse SP604 R$ 799 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pulse SP604 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTA USB Pulse SP604 R$ 799 IR À LOJA

2. LG Sound Bar SN4 - a partir de R$ 989

A Sound Bar SN4, da LG, conta com 300 W de potência sonora, sendo 100 W na barra de som e 200 W no subwoofer, prometendo preencher todo o ambiente por meio dos canais 2.1. A barra de som se destaca por conta de seus recursos extras para melhorar a reprodução de músicas e filmes: o dispositivo possui recursos de áudio como DTS Virtual X e Dolby Digital.

Um diferencial do modelo de 2020 é o recurso de AI Sound Pro, onde a soundbar promete se adaptar automaticamente a equalização vocal de acordo com o conteúdo que está sendo reproduzido, tornando o áudio mais nítido e direto. Outra especificação em destaque no modelo é o TV Sound Sync, que promete sincronia rápida com as TVs da LG. Ela pode ser adquirida por R$ 989 na Amazon. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o aparelho se destaca pelo custo-benefício. No entanto, os usuários pontuam que ele é mais compatível com aparelhos da LG.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: para usar todos os recursos, é preciso ter outros aparelhos LG

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO LG Sound Bar SN4 R$ 989 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG Sound Bar SN4 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO LG Sound Bar SN4 R$ 989 IR À LOJA

3. LG Sound Bar SNH5 - a partir de R$ 1.169

A Sound Bar SNH5, da LG, possui o recurso DTS Virtual X, função capaz de deixar a experiência de áudio mais completa, trazendo a sensação de som multidimensional sem a necessidade de várias caixas de som em sua sala. A barra de som também acompanha um subwoofer com 600 W RMS de potência total de saída de potência, além dos canais 4.1. Ele pode ser adquirido por R$ 1.169.

É possível conectá-lo em qualquer dispositivo móvel via Bluetooth e por meio do aplicativo LG Music Flow Bluetooth, que também permite o comprador a manusear o aparelho e controlar todas suas funções. Sua conexão também pode ser feita através dos cabos ópticos ou HDMI. O modelo também ainda conta o recurso Sound Pro, função que irá manter o áudio automaticamente mais limpo e direto. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, ele recebeu 76% de aprovação pela qualidade de som e das mais diversas funções.

Prós: DTS Virtual X

DTS Virtual X Contras: som não possui alto alcance

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO LG Sound Bar SNH5 R$ 1.169 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG Sound Bar SNH5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO LG Sound Bar SNH5 R$ 1.169 IR À LOJA

A soundbar HW-A555/ZD, da Samsung, é uma opção interessante para quem procura investir em um aparelho de som mais imersivo sem precisar investir muito. Mantendo o som surround, a conexão Bluetooth, o formato slim e o subwoofer wireless vistos nos modelos da linha da empresa sul-coreana, o periférico conta com o recurso DTS Virtual:X, que amplifica a área de alcance do som e apresenta a sensação de cinema em casa com potência de 410 W RMS e canais 2.1 nos ambientes.

Suas conexões podem ser feitas através do Bluetooth, HDMI e óptico. A conexão sem fio também serve para emparelhar seu celular na soundbar. Avaliado com uma nota média de 4.8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações e também se destaca pela qualidade do som e assertividade no controle de volume. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 1.299.

Prós: fácil instalação e sistema surround mais imersivo

fácil instalação e sistema surround mais imersivo Contras: potência poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui 410W RMS Samsung HW-A555/ZD R$ 1.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung HW-A555/ZD × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 410W RMS Samsung HW-A555/ZD R$ 1.299 IR À LOJA

A soundbar HW-A455/ZD, da Samsung, é uma alternativa de valor acessível para quem procura a experiência de um sistema de som mais imersivo e de alto alcance para a casa. Seu subwoofer wireless dispensa o número excessivo de cabos e promete uma fácil conexão. Esse modelo da marca sul-coreana possui sistema de conexão simples, podendo ser realizado via USB ou Bluetooth. O modelo apresenta som surround com potência de 300 W RMS e canais 2.1.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do som e assertividade no controle de volume. Além do custo-benefício. Porém, uma parte dos usuários reclamam da qualidade do subwoofer incluso no kit. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 1.669 na Amazon.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: qualidade e alcance do subwoofer

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Samsung HW-A455/ZD R$ 1.669 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung HW-A455/ZD × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Samsung HW-A455/ZD R$ 1.669 IR À LOJA

6. JBL Bar 1000 Pro - a partir de R$ 6.789

A JBL Bar 1000 Pro é um modelo com dois alto-falantes 7.1.4 sem fios que funcionam com bateria e podem ser conectados em TVs ou equipamentos de áudio. A barra de som também acompanha um subwoofer com 440 W RMS de potência total de saída de potência. O som surround Dolby Atmos e DTS:X 3D funciona como um palco sonoro amplo e espaçoso, sem necessidade de cabos adicionais. O recurso auxilia também na imersão de som, deixando o áudio mais amplo ao reverberar nas paredes do ambiente.

O modelo tem quatro drivers com saída de som voltada para cima, dois na barra e dois nos alto-falantes surround removíveis alimentados por bateria. Um dos principais destaques fica para o Pure Voice, tem como função otimizar a clareza da voz, recurso interessante principalmente na hora de assistir esportes e filmes ou participar de chamadas áudio. Os compartilhamentos ficam para o AirPlay, Alexa MRM e Chromecast. Além disso, o seu formato compacto promete não interferir no layout do ambiente. A JBL Bar 1000 Pro pode ser adquirida por R$ 6.789.

Prós: som surround Dolby Atmos

som surround Dolby Atmos Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 10" JBL BAR 1000 PRO R$ 6.790 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL BAR 1000 PRO × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 10" JBL BAR 1000 PRO R$ 6.790 IR À LOJA

A Bar 9.1, da JBL, é um modelo premium da marca especializada em música e pode ser uma opção interessante para quem procura uma soundbar completa. Ela acompanha canais 5.1.4 com potência total de 410 W, sendo uma soundbar principal de 200 W, um subwoofer de 150 W e dois speakers surround de 30 W cada. O periférico completo conta um alto-falante destacável wireless em cada extremidade. Com isso, o usuário pode destacar e posicionar os alto-falantes atrás dele para uma experiência de som muito mais imersiva.

A JBL afirma que estes alto-falantes podem ser usados por até 10 horas antes de conectá-los novamente à soundbar para recompor suas baterias. O modelo ainda traz áudio 3D, suporte para som Dolby Atmos, DTS:X e conexão com Google Chromecast e Apple AirPlay 2. Além disso, ela também suporta a entrada de vídeo Dolby Vision e possui conectividade Bluetooth. Ela pode ser comprada na Amazon por preços que partem de R$ 6.899. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, o modelo recebeu aprovação de 89% dos compradores, que deram destaque para o seu alcance e seu acabamento premium.

Prós: speakers surround wireless

speakers surround wireless Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui WI-FI JBL Bar 9.1 R$ 6.899 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Bar 9.1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI JBL Bar 9.1 R$ 6.899 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart