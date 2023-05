7 streamings que você pode assinar com o preço da Netflix com visitantes

Plataformas como HBO Max, Paramount+, Amazon Prime Video e Apple TV+ tem custos que podem ser cobertos pelos novos planos da locadora vermelha. Importante ressaltar que, caso a assinatura extra venha a ser benéfica para a Netflix, há uma possibilidade destas e outras companhias de streaming copiarem o mesmo modelo. A seguir, o TechTudo mostra os planos da Netflix com a cobrança extra de visitante e quais outros serviços é possível pagar com o valor total da nova mensalidade; confira.

2 de 6 Amazon Prime Video é uma das principais concorrentes da Netflix. — Foto: Fernando Braga/TechTudo Amazon Prime Video é uma das principais concorrentes da Netflix. — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Plano Padrão com visitante (R$52,90)

Disney+ e Star+ grátis com Mercado Livre Nível 6 (R$ 14,90)

O portal de vendas Mercado Livre possui um sistema de pontos repletos de benefícios para os clientes. Trata-se do Mercado Pontos, um programa com seis níveis onde o último, o Nível Seis, dá direito as plataformas Disney+ e Star+ com gratuidade, além de descontos de 30% nas plataformas HBO Max, Paramount+ e Lionsgate+.

O custo mensal do Nível 6 custa apenas R$ 14,90 mensais. No momento, o Mercado Livre está com uma promoção por tempo limitado onde a primeira parcela fica no valor de R$ 7,50. O plano ainda garante ao cliente benefícios no Mercado Livre como frete grátis e descontos de 45% em compras, promoções exclusivas e descontos surpresas em marcas favoritas.

Nas duas plataformas, o assinante dispõe de grande parte das produções dos estúdios Disney. Animações clássicas como A Pequena Sereia (1989) e O Rei Leão (1993), filmes e séries das franquias Universo Marvel e Star Wars, seriados do Disney Channel, documentários do National Geographic, sem esquecer das produções mais adultas do Star+. Na plataforma irmã, os assinantes podem conferir títulos como Os Simpsons, Abbott Elementary, O Urso e O Paciente.

3 de 6 O acesso gratuito ao Disney+ e Star+ pode ser adquirido pelo Mercado Livre — Foto: Letícia Rosa/TechTudo O acesso gratuito ao Disney+ e Star+ pode ser adquirido pelo Mercado Livre — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

HBO Max com 30% de desconto via Mercado Livre (R$ 24,43)

Ainda falando sobre os benefícios do Nível 6 do Mercado Livre, o HBO Max é uma das plataformas contempladas com 30% de desconto. A oferta de R$ 24,90 mensais é vantajosa para quem gosta dos conteúdos da plataforma, levando em consideração que a mensalidade padrão custa R$ 34,90. Junto com o Amazon Prime Video, o serviço da Warner, HBO e Discovery+ é uma das maiores concorrentes da Netflix, graças a uma cartela de produções aclamadas na TV e cinema.

O grande atrativo da HBO Max são suas franquias que são sucessos nas telonas. Na plataforma o usuário dispõe de filmes do Universo DC, saga Matrix, Senhor dos Anéis e Universo Invocação do Mal. Já no quesito seriados, a plataforma possui desde clássicos, como Família Soprano e A Sete Palmos, e obras modernas, como A Casa do Dragão, Succession e The Last of Us.

Entre os outros atrativos, estão as transmissões esportivas da Champions League e Brasileirão, programação infantil da Cartoon Network e seriados nacionais, como Vale dos Esquecidos e Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez.

4 de 6 The Last of Us é um dos grandes sucessos do HBO Max — Foto: Divulgação/HBO Max The Last of Us é um dos grandes sucessos do HBO Max — Foto: Divulgação/HBO Max

Amazon Prime Video (R$9,90/mês no pacote anual)

O streaming da Amazon garante um vasto catalogo de filmes e séries, além de benefícios exclusivos no portal de vendas. No plano anual, o valor é de R$ 119; em divisão mensal, é como se as parcelas custassem R$ 9,90 ao mês. Forte concorrente da Netflix, a plataforma de Jeff Bezos tem investido pesado em produções originais, como é o caso das superproduções Citadel e Senhor dos Anéis: Anéis de Poder.

O serviço conta ainda com um grande acervo de filmes e séries de variados gêneros, como terror, comédia, drama, animações e clássicos do cinema. Se sentir necessidade, o usuário pode turbinar sua assinatura com outros canais de streaming disponíveis na plataforma, como Mubi, Lionsgate+, Reserva Imovision e Looke. O Amazon Prime Video ainda conta com uma locadora onde o assinante pode alugar lançamentos recentes do cinema, como Pânico 6 e Super Mario Bros - O Filme.

5 de 6 Núcleo élfico de Senhor dos Anéis: Anéis de Poder, superprodução milionária do Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/IMDb Núcleo élfico de Senhor dos Anéis: Anéis de Poder, superprodução milionária do Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/IMDb

Plano Premium com dois visitantes (R$ 81,70)

Além de cobrir o valor de todos os streamings acima, o custo Plano Premium com dois visitantes da Netflix ainda tem verba para bancar o Apple TV+. A plataforma da Apple, mesmo não tão conhecida quanto as outras citadas acima, tem um ótimo acervo de séries da Apple Originals que ganha cada vez mais destaque entre o público. Exemplo são as produções Silo, Ted Lasso e Ruptura.

Junto com obras licenciadas, o catálogo de filmes originais da Apple TV+ ainda conta com Tetris, Emancipation: Uma História de Liberdade, O Banqueiro, Passagem e Sharper: Uma Vida de Trapaças. Vale lembrar que clientes da Apple obtêm gratuidade de 3 a 12 meses na plataforma, a depender do aparelho ou serviço adquirido.

6 de 6 Ted Lasso é um dos maiores sucessos da Apple TV+ no quesito séries — Foto: Divulgação/Apple TV+ Ted Lasso é um dos maiores sucessos da Apple TV+ no quesito séries — Foto: Divulgação/Apple TV+

Belas Artes à La Carte (R$ 12,90)

O serviço de streaming do Cine Belas Artes de São Paulo é uma ótima opção para quem gosta de filmes cults selecionados por curadorias de especialistas em cinema, assim como existe no Mubi e Filmicca. O Belas Artes à La Carte ainda permite que o usuário usufrua de duas telas simultâneas, benefício que custa mais caro na Netflix.

Entre as obras disponíveis, estão Meu Pai, De Amor e Trevas, Repulsa ao Sexo, Brancaleone nas Cruzadas, Solaris, além dos longas brasileiros Verônica, Tapete Vermelho, Lamarca, Engraçadinha, Greta, Partida, e mais.

Com informações de Amazon Prime Video, Apple TV+, Belas Artes à La Carte, HBO Max, Mercado Livre

