7 truques do Bing com ChatGPT para fazer buscas mais inteligentes

Existem alguns truques que ajudam a receber respostas mais inteligentes ao usar o Bing com ChatGPT . Integrada ao Microsoft Edge , a versão com inteligência artificial (IA) do buscador da Microsoft é capaz de fornecer resultados de busca mais completos e humanizados, mas nem todos os usuários sabem extrair o melhor do chatbot. Ações simples, como alterar o estilo da conversa, pedir para que o Bing refine a resposta, abrir um novo tópico e dar comandos mais específicos, podem impactar diretamente na qualidade das respostas entregues pelo buscador. Pensando em te ajudar a fazer pesquisas mais inteligentes, o TechTudo listou sete dicas e truques úteis do Bing. Confira a seguir.

1 de 8 Lista reúne truques para tornar as respostas do Bing com ChatGPT mais precisas; veja — Foto: Getty Images Lista reúne truques para tornar as respostas do Bing com ChatGPT mais precisas; veja — Foto: Getty Images

1. Escolha um estilo de conversa

Um dos principais diferenciais do Bing com ChatGPT é a possibilidade de alterar o estilo da resposta concedida pelo software. O chatbot tem três modalidades: "Mais criativo", "Mais balanceado" e "Mais preciso", que podem ser alteradas a qualquer momento pelo usuário. O modo "Mais preciso", por exemplo, concede respostas mais objetivas e diretas, úteis para pesquisas acadêmicas e dúvidas corriqueiras; o modo "Mais criativo", por outro lado, é ideal para pedir sugestões de ideias originais ou não convencionais.

2 de 8 Bing AI fornece três diferentes estilos de conversa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Bing AI fornece três diferentes estilos de conversa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Vale lembrar que a alteração só pode ser efetuada no início da conversa. Antes de mandar a primeira mensagem, é possível selecionar entre os três modos por meio da opção "Escolher um estilo de conversa", que se encontra centralizada na tela. Caso o usuário já tenha iniciado a conversação e queira alterar o estilo, é preciso clicar no recurso "Novo tópico" para limpar o chat e fazer a mudança.

2. Seja específico para obter resultados relevantes

Quanto mais objetivo e conciso for o questionamento feito ao Bing, menores serão as chances de ele interpretar o comando de forma incorreta. Ser específico evita que haja mal-entendidos ou respostas irrelevantes por parte do chatbot, o que propicia uma melhor experiência para o usuário.

3 de 8 Exemplo de pergunta objetiva feita ao Bing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Exemplo de pergunta objetiva feita ao Bing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Uma forma de ser específico com o Bing é fazer uma pergunta bem detalhada. Se você quer dicas de leitura, por exemplo, em vez de perguntar "Qual o melhor livro para ler?", o ideal é formular perguntas como "Qual é o melhor livro sobre marketing digital para iniciantes, com dicas práticas e fácil de ler?". Dessa forma, o software vai fornecer uma resposta mais direcionada e que melhor atenda às suas necessidades.

3. Peça para o Bing refinar as respostas

Caso uma resposta fornecida pelo Bing não seja satisfatória ou interessante, é possível pedir ao software para refiná-la. Essa ação é útil para os casos em que você precisa de resultados mais específicos ou personalizados, ou simplesmente não ficou satisfeito com o que o chatbot disse. Além disso, pedir para o Bing refazer a resposta ajuda a aprimorar a inteligência artificial, já que a IA compreende que o conteúdo produzido não atendeu às necessidades do usuário.

4 de 8 Exemplo de comando para refinar respostas no Bing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Exemplo de comando para refinar respostas no Bing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Para solicitar que o Bing refine uma resposta, basta utilizar comandos como "Você poderia me dar mais detalhes?" ou "Poderia ser mais específico?". Caso o problema seja o excesso de informação, é possível enviar mensagens como "Poderia resumir esse tópico com foco em determinada informação?" ou "Pode refazer a última resposta de forma mais direta?".

4. Abra um novo tópico

Como muitos chatbots, a inteligência artificial da Microsoft também salva as mensagens recentes trocadas entre ela e o usuário. Apesar de útil, essa dinâmica pode poluir o chatbot e influenciar futuras respostas. Para contornar esse problema, o Bing permite que o usuário inicie um novo tópico, ação que limpa o chat e inicia um novo assunto do zero. Basta clicar no botão "Novo tópico", disponível ao lado do campo de mensagens do chat.

5 de 8 Opção "Novo tópico" do Bing serve para limpar o bate papo e abrir uma nova conversa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Opção "Novo tópico" do Bing serve para limpar o bate papo e abrir uma nova conversa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5. Cheque as fontes das respostas

Com o objetivo de aumentar a credibilidade e a transparência das respostas fornecidas, o Bing informa os links das fontes utilizadas para consulta. Esse recurso permite que os usuários confiram a veracidade da informação por conta própria — o que é importante, já que nem sempre os resultados do chatbot estão corretos. Além disso, as fontes também podem ser úteis para quem deseja se aprofundar em certos assuntos.

6 de 8 Bing Ai informa as fontes em forma de links ao final das respostas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Bing Ai informa as fontes em forma de links ao final das respostas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Quando o Bing copia determinada informação diretamente de um site, o trecho é sublinhado e linkado à matéria de origem. No entanto, quando a resposta apenas utiliza outro site como fonte, o conteúdo original é fornecido ao final do texto e pode ser conferido a qualquer momento pelo usuário.

6. Avalie as respostas para ajudar o Bing a melhorar

Avaliar as respostas do Bing ajuda no aprimoramento do software. Quando os usuários dão feedback para as respostas fornecidas pelo chatbot, os desenvolvedores podem identificar problemas e ajustar a inteligência artificial para ser mais produtiva.

7 de 8 Botões curtir e descurtir permitem avaliar as respostas do Bing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Botões curtir e descurtir permitem avaliar as respostas do Bing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Essa avaliação pode ser realizada de diferentes formas. A principal é por meio dos botões "Curtir" e "Não Curtir", presentes acima de cada resposta. Além disso, também é possível dar feedbacks diretamente pelo chat, escrevendo que determinada resposta não faz sentido, pedindo para explicar de outra forma ou apenas elogiando a resposta concedida.

7. Use o modo de redação

O modo de redação é uma ferramenta do Bing que auxilia na criação ou na reescrita de textos. O recurso oferece cinco opções de tons — profissional, casual, entusiasmado, informativo e engraçado —, que afetam o modo como as respostas são concedidas. É possível utilizar o modo para diferentes fins, como criar anúncios ou descrições para produtos, cartas, e-mails, artigos e até mesmo piadas.

8 de 8 Modo de redação do Bing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Modo de redação do Bing — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

A função pode ser acessada a partir do ícone do Bing no Microsoft Edge, presente no canto superior direito da tela. Para utilizá-la, basta especificar qual é o objetivo do texto no campo "Escrever sobre", determinar o tom e escolher um formato — parágrafo, e-mail, postagem para blog ou ideias. Depois, é preciso apenas definir o comprimento do texto e, por fim, clicar em "Gerar rascunho".

