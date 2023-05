7 TVs com tela QLED para comprar em 2023

As TVs com tela QLED são uma opção para quem está em busca de um modelo novo. A tecnologia se constitui com LED s que emitem luz por trás da tela de cristal líquido - um composto que acentua o brilho e a intensidade de cor dos pixels que formam a imagem e regula quanto dessa iluminação pode atravessá-lo. O QLED ainda promete consumir menos energia e ter uma fabricação mais simples, barateando o produto final. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

1. Samsung The Frame QN43LS03B - a partir de R$ 3.000

O primeiro item da lista é a Samsung The Frame, um modelo com 43 polegadas que funciona tanto como TV, quanto como decoração. Isso porque o recurso Modo Arte possibilita a escolha de uma pintura ou foto da preferência do usuário para exibir na tela enquanto o aparelho estiver desligado. O aparelho também permite a escolha da moldura para se adequar melhor ao estilo do ambiente. A tela oferece acabamento matte, para mostrar imagens sem interferência da luz do local. As bordas são finas, com apenas três centímetros de espessura, e o televisor tem um design rente à parede, sem fios aparentes. O modelo ainda conta com garantia de 10 anos contra manchas na tela.

Na parte técnica, traz processador Quantum 4K, contraste Dual LED e modos Filme e Filmmaker, para uma melhor qualidade de imagens. Já o áudio Dolby Digital Plus tem potência de 20 Watts, com som adaptativo, inteligência antiruido e conectividade Bluetooth. A The Frame QN43LS03B pode ser adquirida por valores a partir de R$ 3 mil.

Seu consumo máximo de energia é de 110 W e conta com recursos de desligamento automático e sensor ecológico. É compatível com Alexa e Google Assistente, além de permitir o espelhamento de tela do smartphone. Conta com quatro entradas HDMI, duas entradas USB, uma entrada LAN, uma saída de áudio digital, Bluetooth e Wi-Fi. Na página da Amazon, é avaliada com nota 4,6 de 5, com muitos elogios ao custo- benefício e algumas ressalvas ao som.

Prós: Modo Arte transforma a TV em um quadro

Modo Arte transforma a TV em um quadro Contras: relatos de que o som pode não ser dos melhores

Em seguida, temos a TCL C635, uma TV de 55 polegadas com resolução 4K UHD. A proporção da tela é de 16:9, o dispositivo conta com sistema operacional Google TV e a taxa de atualização é de 60 Hz. O som oferece 20 Watts de potência e a televisão traz cabo de alimentação bivolt. Para a conectividade, estão presentes ‎entradas RF, USB, Ethernet, HDMI e ‎Bluetooth.

A smarth TV pode ser adquirida por preços a partir de R$ 3.029. Acompanha controle remoto, cabo adaptador P2/RCA, duas pilhas AAA, duas bases pedestal e cabo de alimentação sem pino terra. Compradores da Amazon avaliam a peça com nota 4 de 5, com elogios para a qualidade da imagem e reclamações sobre o sistema operacional.

Prós: boa qualidade de imagem

boa qualidade de imagem Contras: há modelos com mais recursos e com melhores preços

Já a TCL 55C725 é uma smart TV de 55 polegadas com resolução Full HD e tecnologia HDR10+, que promete padrão superior de contraste e brilho para imagens mais detalhadas. O conteúdo transmitido deve se tornar mais suave com o recurso MEMC, enquanto o Micro Dimming oferece mais controle de brilho e cores. O processador AIPQ GEN2 possui inteligência artificial para melhorar o desempenho das transmissões, e o sistema operacional é o Google TV. No áudio, o modelo é equipado com tecnologia Dolby Atmos, que oferece uma atmosfera 3D.

A televisão, vista por cifras a partir de R$ 3.928, conta com bordas finas e pés de apoio. Tem entradas HDMI, USB e Bluetooth. A fabricante oferece ainda 12 meses de garantia e 100% de eficiência energética. As avaliações dão nota 4,8 de 5 na Amazon, com elogios para a qualidade das imagens e alguns relatos de que o sistema pode ser lento.

Prós: áudio Dolby Atmos

áudio Dolby Atmos Contras: não pode ser comandada por assistente virtual

A Samsung QN50QN90B é uma tela de 50 polegadas descrita pela fabricante como a primeira TV gamer do mercado. Para isso, traz o recurso Motion Xcelerator Turbo+, que possibilita imagens rápidas e transições suaves, e a tecnologia Samsung Gaming Hub, possibilitando jogar direto na televisão através da nuvem, sem precisar de console. Já a taxa de atualização é de até 144 Hz, para transições mais fluidas. No áudio está presente tecnologia Dolby Atmos e 40 Watts de potência.

O design é arrojado, com tela plana e três bordas infinitas. Para a conectividade são quatro portas HDMI, duas portas USB, uma entrada LAN, Wi-Fi e Bluetooth. O comando de voz é permitido através do Google Assistente. A Samsung QN50QN90B é vendida com dez anos de garantia e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 4.404. Soma nota 4,7 de 5 na Amazon, com muitos elogios à qualidade da imagem, à função jogo e aos outros recursos oferecidos pelo televisor.

Prós: opção para gamers

opção para gamers Contras: não tem compatibilidade com Alexa

O monitor Samsung 55QN85B tem 55 polegadas e promete oferecer conforto para a visão. O processador é o Neural Quantum 4K, com inteligência artificial, e a taxa de atualização é de 120 Hz. Ainda, traz o recurso Motion Xcelerator Turbo, que melhora a performance nos jogos. A tecnologia Dolby Atmos e o chamado Som em Movimento devem oferecer uma experiência mais imersiva no áudio

O design do modelo oferece uma tela fina com 2,7 cm de espessura e sem bordas aparentes. Na conectividade, traz quatro entradas HDMI, duas entradas USB, uma entrada LAN, Wi-Fi e Bluetooth. Pode ser conectada ao Google Assistente e à Alexa. Permite o espelhamento mobile e a fabricante oferece um ano de garantia. Interessados precisam investir cifras a partir de R$ 4.510. Compradores da Amazon avaliam o item com nota 4,7 de 5, com comentários que qualificam a TV como um excelente produto, mas alguns relatos de que o som não é dos melhores.

Prós: processador Neural Quantum 4K

processador Neural Quantum 4K Contras: som pode não ser tão bom

A TCL 65C715 é um televisor de 65 polegadas com um design superfino e bordas infinitas. O modelo conta com tecnologias como o Dolby Vision, que promete imagens cinematográficas, e o Quantum Dot, com imagens com 100% de volume de cor. Ainda traz o recurso chamado Clareza de Movimento, para transições mais suaves e fluidas das imagens. A conectividade pode ser feita via Bluetooth, HDMI e USB.

O Hands-Free Voice Control conta com Google Assistente para o comando de voz e ainda é compatível com Alexa. A caixa acompanha controle remoto, pilhas AAA, cabo Adaptador P2/RCA, cabo de alimentação, duas bases metálicas, quatro parafusos para fixar as bases, cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue. Pode ser comprada por valores a partir de R$ 4.678 no site da Amazon, onde foi avaliada com nota 4,4 de 5. Os elogios vão para a qualidade da imagem, mas alguns relatos indicam problemas técnicos com o controle e a entrada HDMI.

Prós: Dolby Vision e compatibilidade com Google Assistente e Alexa

Dolby Vision e compatibilidade com Google Assistente e Alexa Contras: relatos de problemas com o controle e a entrada HDMI

Por fim, a Samsung QN65QN800B é um modelo 8K, tem 65 polegadas, design Neo Slim com tela de 1,8 cm de espessura, bordas sem limite e um único fio para conectar a TV, deixando o ambiente com um visual mais clean. A resolução 8K é combinada ao poder do mini LED, prometendo imagens com profundidade como na vida real. Isso porque as redes neurais simulam imagens 3D. O processador é o Neural Quantum 8K, com taxa de atualização de 120 Hz.

Para o áudio, o Dolby Atmos e o Som em Movimento devem proporcionar uma experiência mais imersiva. Os recursos Samsung Gaming Hub e a função multitela permitem visualizar diferentes programas ao mesmo tempo. O consumo de energia é de 370 Watts, sendo da categoria C no selo PROCEL.

A conectividade traz quatro entradas HDMI, três entradas USB, uma entrada LAN, uma saída de áudio, Bluetooth e Wi-Fi. Tem compatibilidade com Google Assistente e Alexa. Está à venda por preços a partir de R$ 10.300 no site da Amazon, onde é avaliada com nota 4,5 de 5 pelos compradores, que elogiam a qualidade da TV.

Prós: resolução 8K

resolução 8K Contras: preço

