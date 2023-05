7 verdades e mentiras sobre Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Rainha Charlotte, novo spin-off da série Bridgerton, está disponível na Netflix desde a última quinta-feira (4) e segue em alta no ranking da plataforma. A minissérie de seis capítulos dá luz a vida da rainha inglesa Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, onde sua juventude é retratada pela atriz India Amarteifio (Unidas pela Esperança). Ainda integram o elenco Corey Mylchreest (Sandman), Michelle Fairley (Game of Thrones), Golda Rosheuvel (Duna), Freddie Dennis (The Nevers) e mais.

O seriado expande a participação de personagens históricos da Inglaterra. Além do casal principal, que governou o país no século 18, estão presentes monarcas e demais nobres como Adolfo Frederico IV (1738 - 1794), princesa Augusta de Saxe-Gota-Altemburgo (1719 - 1772), George IV (1762 - 1830), e outros. Para conferir o que há de verdadeiro ou mito na série de acordo com os fatos históricos, confira a seguir.

Muitos teóricos não acreditam que a Rainha Charlotte era negra

Em Rainha Charlotte, a monarca é interpretada pelas atrizes negras India Amarteifio e Golda Rosheuvel. Tal escolha parte de uma teoria de que Charlotte teria raízes africanas. Segundo pesquisa genealógica feita por Mario De Valdes y Cocom, historiador e especialista em diáspora africana, Sophie Charlotte de Mecklenburg-Strelitz (1744-1818) teria descendência direta de Margarita de Castro y Sousa, integrante negra da Casa Real portuguesa.

De acordo com as pesquisas de Mario, a presença africana na família real lusitana teria surgido quando Afonso III (1210 - 1279), rei de Portugal no século 13, teve três filhos com uma amante considerada uma "moura negra" chamada Madragana Ben Aloandro (1230 - desconhecido), o que envolveu Charlotte 15 gerações depois. Mouro era uma antiga denominação cristã para os povos que habitavam o norte da África durante os séculos 7 e 15. Em termos fenótipos, os mouros não são considerados negros, ainda que possuam uma pele mais escura comparada aos brancos

A teoria não é considerada efetiva por outros historiadores e demais pesquisadores. Em contradição com Cocom, Ania Loomba, professora de raça e colonialismo na Universidade de Pensilvânia, relembra que o termo "mouro" era também usado para descrever mulçumanos na região africana e que haviam mouros brancos. A historiadora Lisa Hilton também apontou que, mesmo se Madragana fosse negra, seria difícil que vestígios da sua genética teriam aparecido em uma princesa 500 anos depois.

A sociedade inglesa não era tão inclusiva como na série

Tanto em Bridgerton quanto em Rainha Charlotte, vemos uma quantidade considerável de nobres que são negros, como Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh) e o duque Simon Basset (Regé-Jean Page). Durante a época em que se passa o seriado, conforme registros históricos da Inglaterra, haviam cerca de 15 mil pessoas negras vivendo no país. A imensa maioria trabalhava com serviços domésticos ou estava em situação de escravidão.

Somente em 1807 que a Inglaterra aboliu o tráfico de escravizados - apenas em seu país, e não nas colônias. Em entrevista ao site Insider, a historiadora Marlene Koenig, especialista em reinado britânico e europeu, afirmou que "diversidade não existia" no século 18 como conhecemos hoje. De pessoas negras em maior destaque na Inglaterra, haviam abolicionistas como Olaudah Equiano (1745 - 1797) e Ignatius Sancho (1729 - 1780).

O rei e a rainha eram realmente apaixonados

Diferente de muitos contos de fadas, o matrimônio de Charlotte e George aconteceu devido a questões de nobreza. George III era o novo rei da Inglaterra em 1761, quando tinha apenas 22 anos. Naquele período, o monarca precisava urgentemente de uma rainha e um herdeiro. Foi quando Charlotte, uma jovem alemã filha do duque de Mecklenburg-Strelitz, estava em uma lista de pretendentes elegíveis para George III e foi escolhida para o matrimônio.

De acordo com registros da época, mesmo com a rapidez do noivado, os dois eram extremamente devotos um ao outro. Charlotte escrevia cartas apaixonadas ao marido e este era enganjado junto à esposa na criação dos filhos. A tranquilidade entre os dois foi arruinada em 1788, quando George teve seus primeiros problemas relacionados à saúde mental.

Charlotte e George casaram no dia em que se conheceram

Devido a urgência em encontrar uma esposa, a união entre o rei George e sua esposa Charlotte aconteceu no mesmo dia em que se conheceram, no dia 8 de setembro de 1761. Recém-saída do condado de Mecklenburg, na Alemanha, a futura rainha se casou apenas seis horas depois de seu embarque na Inglaterra. Duas semanas depois, houve a coroação conjunta. No ano seguinte, nascia George IV, o primeiro filho do casal.

Rei George de fato tinha uma doença mental

Considerado uma pessoa inteligente e admiradora da música e demais artes, George sucumbiu a surtos incontroláveis após 25 anos de casado com Charlotte. Além dos estados agressivos, o monarca também apresentava dores físicas, o que levantou hipóteses de um diagnóstico de porfiria (grupo de doenças manifestadas no sangue que podem afetar o sistema nervoso).

Atualmente, análises indicam que o monarca tinha transtorno bipolar. Em um dos casos mais famosos, George ficou impossibilitado por meses de exercer suas funções no reinado, devido à mania (frase do transtorno onde há alterações bruscas de humor). Mesmo com a situação grave do marido, Charlotte se recusou a abandoná-lo, chegando a presidir o tribunal britânico em seu lugar. Porém, de acordo com historiadores, a rainha optava por não ficar sozinha com George, devido os seus acessos de violência e estresse.

Charlotte e George tiveram 15 filhos

No que diz respeito à produção de herdeiros, Charlotte e George superaram o que era esperado. O casal teve 15 herdeiros (nove filhos e seis filhas). Porém, apenas 13 sobreviveram após o nascimento - uma situação comum, tendo em vista os índices de mortalidade infantil no século 18. Desses nascimentos, 14 foram realizados no Palácio de Buckingham.

Dentre os filhos do casal, estão Carlota de Württemberg (1766 - 1828), Ernesto Augusto I, rei de Hanôver (1771 - 1851), Adolfo, Duque de Cambridge (1774 - 1850) e Augusto Frederico, Duque de Sussex (1773 - 1843)

A Rainha Charlotte de fato gosta de lulu-da-pomerânia

Tido hoje como um "cachorro de madame", a raça Lulu da Pomerânia (também conhecido como Spitz alemão) já era item de luxo da nobreza graças à Charlotte. A rainha adorava a raça de cães, cujo nome faz referência à Pomerânia, região localizada ao norte da Polônia e Alemanha. Quando Charlotte passou a viver no Palácio de Buckingham, trouxe consigo alguns filhotes da raça e chegou até a dar de presente para alguns amigos próximos.