Os emojis são representações gráficas que ajudam a transmitir uma ideia, sentimento ou frase. Disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), as famosas "carinhas" podem servir pra expressar alegria, tristeza, raiva ou representar itens como frutas, animais, dentre outras possibilidades. Em geral, os emojis são padronizados pela Unicode , mas às vezes podem apresentar algumas pequenas diferenças, a depender do sistema operacional.

Em alguns casos, os emojis vistos no iPhone podem ser diferentes do Android e vice versa. Outros sistemas, como o da Samsung, também podem ter suas próprias versões das figuras. Alguns navegadores e aplicativos também podem disponibilizar emojis com detalhes diferentes. Confira, nas próximas linhas, oito emojis que são diferentes em cada sistema operacional.

1 de 8 8 emojis do iPhone que são totalmente diferentes no Android — Foto: Reprodução/TechTudo 8 emojis do iPhone que são totalmente diferentes no Android — Foto: Reprodução/TechTudo

1. Fantasma 👻

O emoji de fantasma é o desenho de uma criatura com um lençol branco sorrindo. Na versão da Apple, a figura está com a língua de fora, em uma feição mais descontraída, em tom de brincadeira. Na versão do Google, o formato aparece também com a língua de fora, mas com uma piscada, o que também gera essa sensação de gozação e brincadeira. Já a versão da Samsung é apresentada de forma menos irônica, em um tom mais amigável, com um leve sorriso.

2 de 8 O Emoji fantasma pode ter uma representação bem diferente dependendo da fonte — Foto: Reprodução/Emojipedia O Emoji fantasma pode ter uma representação bem diferente dependendo da fonte — Foto: Reprodução/Emojipedia

2. Carinha de Lua Nova 🌚

A carinha de Lua Nova pode ganhar sentidos bem diferentes, a depender do sistema operacional utilizado. Isso porque, na Apple, o emoji pode ter uma conotação mais voltada para o flerte. No desenho, os olhos da lua aparecem virados para o lado, o que torna o emoji mais sugestivo e faz, inclusive, com que muitas pessoas o utilizem com essa finalidade. A mesma forma acontece na versão Google, apesar deles serem visualmente diferentes.

Já na versão da Samsung, o rosto da Lua Nova é bem mais inocente. Os olhos ficam voltados para frente, e o semblante aparenta algo mais voltado para felicidade. Além disso, o sorriso é mais aberto nessa versão, o que o torna bem mais amigável do que sugestivo.

3 de 8 A cara de Lua Nova pode até mesmo ter sentidos diferentes — Foto: Reprodução/Emojipedia A cara de Lua Nova pode até mesmo ter sentidos diferentes — Foto: Reprodução/Emojipedia

3. Mulher dançando 💃

A mulher dançarina também é um emoji apresentado de formas bem diferentes em cada dispositivo. Na Apple, o desenho exibe o perfil lateral de uma mulher loira, com um vestido vermelho rodado. Já na versão Google, o vestido vermelho também acompanha, mas o modelo da roupa é diferente e exibe uma faixa amarela na barra.

Além disso, a cor do cabelo da dançarina muda na versão do Android, bem como a posição de seu rosto. Por fim, na Samsung, a mulher é mostrada com os cabelos curtos, vestido vermelho, sapato preto e um detalhe decorativo no cabelo, ainda mais distinta em relação às outras opções.

4 de 8 O emoji de mulher dançando muda bastante conforme a versão — Foto: Reprodução/Emojipedia O emoji de mulher dançando muda bastante conforme a versão — Foto: Reprodução/Emojipedia

4. Pilha de cocô 💩

O emoji de cocô pode representar muitas coisas durante um chat, como a conotação de que algo deu errado, é ruim ou nojento, além do seu significado real. Na Apple, o emoji de cocô aparece sorrindo, com olhos grandes e feição animada. Já na Google, também há um sorriso, mas os olhos e a boca são menores, o que pode demostrar menos alegria. Na Samsung, o cocô conta com os olhos virados para a esquerda e um leve sorriso.

5 de 8 O emoji cocô da Samsung tem olhos maiores e uma feição mais amigável — Foto: Reprodução/Emojipedia O emoji cocô da Samsung tem olhos maiores e uma feição mais amigável — Foto: Reprodução/Emojipedia

5. Pistola 🔫

O emoji de pistola é o desenho de uma arminha de água. Por algum tempo, o emoji era baseado em pistola real, mas há alguns anos, o formato foi modificado para uma pistola d’água como uma maneira de não incentivar o uso. Na versão da Apple, a pistola é toda em verde, com uma ponta laranja.

Já na do Google, a arminha é toda laranja, com a ponta e um acessório traseiro em verde. O emoji também conta com mais detalhes decorativos na estrutura da arma, além de um reservatório de água na parte de cima. Já a versão da Samsung é toda em verde, com detalhes em amarelo e vermelho.

6 de 8 O emoji de pistola já foi baseado em uma representação realista, mas mudou para uma pistola d'água há alguns anos — Foto: Reprodução/Emojipedia O emoji de pistola já foi baseado em uma representação realista, mas mudou para uma pistola d'água há alguns anos — Foto: Reprodução/Emojipedia

6. Cobra 🐍

A cobra também é um emoji que se diferencia muito nas três versões. Na Apple, a cobra aparenta ser mais realista, enquanto nas versões de Google e Samsung, o desenho parece mais infantilizado. Na do Google, o animal tem um angulo um pouco diferente, mostrando seus dois olhos. Além disso, as cores também mudam de acordo com cada versão. A Cobra da Apple é toda verde, enquanto a do Google e da Samsung contam com detalhes em bege e cinza, respectivamente.

7 de 8 O emoji de Cobra ganha novas cores e ângulos em cada versão — Foto: Reprodução/Emojipedia O emoji de Cobra ganha novas cores e ângulos em cada versão — Foto: Reprodução/Emojipedia

7. Rosto com máscara 😷

A carinha com máscara é mais um emoji que muda bastante dependendo da versão. Na da Apple, ela aparece com os olhos e feição alegre, demonstrando um sorriso por debaixo da máscara. Já na da Google, o emoji exibe olhos assustados. Na da Samsung, a carinha também demonstra alegria. Uma outra diferença é que apenas na versão da Apple o bonequinho amarelo conta com sobrancelhas.

8 de 8 Emoji carinha com máscara parece mais simpático na versão do iOS — Foto: Reprodução/Emojipedia Emoji carinha com máscara parece mais simpático na versão do iOS — Foto: Reprodução/Emojipedia

8. Alien 👽

O alien também é um emoji que pode ser bem diferente em cada dispositivo. Na versão da Apple, a criaturinha é cinza, com olhos pretos e sorriso. Já na do Google, o boneco também é cinza, mas o sorriso e olhos são marrons. E, na da Samsung, a cor do emoji é um degradê entre verde e azul, os olhos são azuis e o rosto não apresenta sorriso. A versão da Samsung também é a única que conta com o nariz, além dos olhos e boca.

9 de 8 A versão do Alien da Samsumg conta com nariz, além de ter uma coloração diferente — Foto: Reprodução/Emojipedia A versão do Alien da Samsumg conta com nariz, além de ter uma coloração diferente — Foto: Reprodução/Emojipedia

Com informações de Howtogeek, Emojipedia, Reviewed e Mentalfloss

