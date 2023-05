8 fones de ouvido com cancelamento de ruído e sem fio a partir de R$ 145

Fones de ouvido Bluetooth com tecnologia de cancelamento ativo de ruídos podem aprimorar a qualidade de reprodução de áudios, gerando experiências mais imersivas ao usuário. Por ser capaz de bloquear os sons externos, o recurso também pode ajudar na concentração, por exemplo, além de permitir que usuários fiquem atentos aos detalhes das músicas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

1. 4Leader Coucur True - a partir de R$ 145

Os fones de ouvido da 4Leader são equipados com drivers de 10 mm e trazem tecnologias que prometem silenciar em até 90% os ruídos de fundo. Além disso, o acessório ainda conta com um modo música capaz de reproduzir áudios com qualidade hifi, o que pode agradar usuários mais exigentes. Com conectividade Bluetooth 5.2, o modelo também conta com alcance de conexão de até 20 metros.

Ele também possui com certificação IP7, sendo resistente à água e suor e acompanha borrachas externas removíveis para melhor fixação às orelhas. Por esse motivo, o modelo também pode ser uma boa opção para quem procura um fone para praticar esportes. Quanto ao carregamento, a fabricante afirma que 2 horas são suficientes para carregá-lo completamente, gerando até 30 horas de autonomia no estojo de carregamento e 10 horas constantes nos fones. No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras a partir de de R$ 145. Por lá, o item é avaliado com nota 4,1 de 5, e usuários elogiam a qualidade do som do modelo. Como pontos negativos, porém, relatam problemas de falha de conectividade.

Prós: boa relação-custo benefício

boa relação-custo benefício Contras: consumidores relatam falhas de conectividade nos fones, mesmo com o celular à distâncias próximas

2. Stage Hero6 - a partir de R$ 199

Os fones Stage Hero6 trazem uma proposta semelhante ao modelo anterior, com drives de 10 mm e promessa de reduzir o ruído em até 90%. O acessório também é capaz de reproduzir músicas com qualidade hifi e, além disso, é equipado com quatro microfones para garantir chamadas de voz mais nítidas. O modelo também conta com reforço de graves, e promete qualidade de som premium.

O fone é do tipo intra-auricular e acompanha borrachas extras para um melhor encaixe nos ouvidos. Na parte externa, é possível usar toques para controlar a reprodução das faixas e o modelo ainda conta com certificado de resistência à água IPX5. A conectividade do fone é feita via Bluetooth 5.2 com alcance de até 20 metros. Segundo a fabricante, a autonomia de bateria do acessório é de até 35 horas no estojo de carregamento, tempo que reduz para até seis horas nos fones em uso constante. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 199 e consumidores o avaliam com nota 4,5 de 5. Eles destacam a autonomia de bateria e a qualidade de conexão dos fones como pontos positivos, mas relatam que o volume do modelo é baixo.

Prós: boa relação custo-benefício e autonomia de até 35 horas

boa relação custo-benefício e autonomia de até 35 horas Contras: segundo relatos de consumidores, o volume dos fones é baixo

3. Anker Life Q30 - a partir de R$ 442

O fone de ouvido Anker Life Q30 é do tipo over-ear e pode agradar usuários já habituados a headphones. Ele possui um design robusto, com conchas almofadadas e revestidas em material de couro sintético. O modelo promete cancelar em até 95% os ruídos externos, e tem autonomia de bateria de até 40 horas de reprodução. Ele ainda é equipado com um sistema de rápido carregamento e, de acordo com a fabricante, apenas cinco minutos de carga são o suficiente para gerar até quatro horas de reprodução nos fones.

No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por valores que partem de R$ 442. Por lá, ele é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores elogiam a qualidade de reprodução dos fones e a duração da bateria. No entanto, como pontos negativos, eles relatam que o acessório pode esquentar durante o uso e também reclamam que o volume dos fones é baixo.

Prós: bateria com duração de até 40 horas

bateria com duração de até 40 horas Contras: usuários relatam que o volume dos fones é baixo e que ele pode esquentar durante o uso

4. Logitech Zone Vive 100 - a partir de R$ 529

O modelo da Logitech é um headset com design robusto que promete áudio imersivo e ajuste confortável à cabeça. Os fones pesam cerca de 185 gramas e, de acordo com a fabricante, são ideais para o trabalho. O microfone da peça é equipado com cancelamento de ruídos, e também traz função flip de mute, que desliga o microfone automaticamente assim que ele é posicionado na vertical.

Os drives de 40 mm do modelo prometem reproduzir graves profundos e agudos nítidos, e a bateria do modelo tem autonomia de até 20 horas. O headset ainda conta com sistema de carregamento rápido, e, de acordo com a fabricante, cinco minutos de carga podem render até uma hora de funcionamento. A conectividade do modelo é feita via Bluetooth, com alcance de até 30 metros e ele possui controles de mídia in-line. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 529. Consumidores que adquiriram o item o classificam com nota 4,5 de 5, e destacam o conforto dos fones e a qualidade de áudio como pontos positivos. Como pontos negativos, no entanto, relatam alguns problemas de conexão no microfone.

Prós: headset com design leve e sistema de recarga rápido

headset com design leve e sistema de recarga rápido Contras: alguns usuários relatam que o áudio do microfone pode apresentar falhas em dispositivos Windows

5. JBL Live 460NC - a partir de R$ 702

Os headphones JBL Live 460NC são equipados com drives de 40 mm e possuem reforço dinâmico de graves. Seu design é leve e confortável, com haste macia para a cabeça e conchas almofadadas para as orelhas. A autonomia de bateria do modelo é de até 50 horas, mas ele ainda pode reproduzir músicas quando estiver descarregado — para isso, basta plugá-lo ao cabo destacável que acompanha a peça.

Outro ponto positivo do acessório é que ele desliga de forma automática quando não está em uso, e ainda conta com sistema de carregamento rápido - segundo a fabricante, apenas 10 minutos de carga são suficientes para gerar até quatro horas de reprodução nos fones. Equipado com cancelamento de ruído adaptativo, o headphone se adapta e pode ser usado tanto em ambientes barulhentos quanto em locais mais calmos, e até durante conversas sem precisar removê-lo. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 702. Por lá, ele é classificado por usuários com nota 4,7 de 5. Consumidores que adquiriram o item elogiam a qualidade de reprodução dos fones e suas funcionalidades extras, mas destacam que o modelo deixa a desejar em relação ao conforto após longas horas de uso.

Prós: sistema de cancelamento de ruídos adaptativo e autonomia de até 50 horas

sistema de cancelamento de ruídos adaptativo e autonomia de até 50 horas Contras: segundo relatos de usuários, o modelo pode se tornar desconfortável aos ouvidos após longas horas de uso

O fone de ouvido Sony WF-1000XM4 é um modelo do tipo intra-auricular que promete a reprodução de áudios cristalinos. Ele possui autonomia de bateria de até 24 horas de duração no estojo de carregamento e até oito horas constantes nos fones. Além disso, é equipado com tecnologia speak-to-chat, que reduz o volume dos fones de forma automática quando o usuário estiver conversando.

O modelo também é compatível com Alexa, e pode ser controlado por meio de comandos de voz. Ele ainda conta com proteção contra água e suor com certificado IPX4, e pode ser encontrado no site da Amazon por valores a partir de R$ 1.271. Por lá, o modelo é avaliado com nota 4,3 de 5 e consumidores elogiam o conforto dos fones e qualidade de som, mas criticam o volume máximo dos fones e o microfone da peça.

Prós: compatibilidade com Alexa e tecnologia speak-to-chat que reduz o volume durante conversas

compatibilidade com Alexa e tecnologia speak-to-chat que reduz o volume durante conversas Contras: além do preço elevado, consumidores criticam a qualidade do microfone dos fones

Os fones de ouvido Bose QuietComfort prometem reproduzir áudios de alta fidelidade com conforto. O modelo conta com um sistema de cancelamento de ruído ajustável e também é equipado com equalizador otimizado de volume. Ele acompanha ponteiras com tamanhos extras para um encaixe perfeito nos ouvidos, e que ainda atuam no bloqueio passivo de ruídos.

Além disso, o modelo também conta com sistema de controle de mídia por toque nas laterais dos fones e é resistente à água e ao suor - ele possui certificação IPX4. Sua conexão é do tipo Bluetooth 5.1, com alcance de até 9 metros. Sua bateria possui autonomia de até 12 horas, sendo 6 delas nós próprios fones de ouvido. O modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 1.323 no site da Amazon, onde é avaliado com nota 4,3 de 5. Por lá, consumidores que adquiriram os fones elogiam a qualidade de som do modelo, mas criticam o design grande dos fones, que pode se tornar desconfortável com o uso por longas horas.

Prós: tecnologias de aprimoramento de som e otimização de volume

tecnologias de aprimoramento de som e otimização de volume Contras: preço elevado e design que pode ser desconfortável para alguns usuários

8. Beats Studio Buds - a partir de R$ 1.799

Os fones de ouvido Beats Studio Buds prometem reproduzir áudios bastante equilibrados. O modelo, além de bloquear os ruídos externos, ainda é compatível com som espacial surround, capaz de deixar a experiência de áudio ainda mais imersiva. Sua autonomia de bateria é de até 24 horas no estojo de carregamento, tempo que reduz para até oito horas de reprodução constante nos fones. Ele acompanha borrachas auriculares extras para um encaixe perfeito nos ouvidos - passo que, por si só, já é capaz de atuar no isolamento acústico da peça, melhorando a qualidade geral do som. O modelo, apesar de ser integrado ao ecossistema Apple, também é compatível com Android.

Vale dizer que, no iOS, ele pode ser usado para ativar a Siri, permitindo que o celular seja controlado por meios de comandos de voz. A conectividade do modelo é feita via Bluetooth Classe 1, que pode garantir um melhor alcance de conexão, sem quebras e interrupções. No site da Amazon, o modelo pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.799. Por lá, o item é avaliado com nota 4,5 de 5, e consumidores elogiam principalmente os graves da peça. Eles citam a qualidade de reprodução como ponto positivo, e ainda destacam que o modelo proporciona um encaixe confortável nos ouvidos.

Prós: compatibilidade com som surround

compatibilidade com som surround Contras: preço bastante elevado

