8 jogos de Velho Oeste que vão te fazer voltar no tempo

Red Dead Redemption , Darkwatch, Call of Juarez Gunslinger e Guns são alguns jogos com temática de Velho Oeste que fazem e fizeram sucesso entre os gamers. Esses títulos marcaram época com jogatinas épicas e a garantia de muita ação de diversos estilos, sempre bem adaptada ao gênero. Os motivos variam entre gameplay, gráficos, mundo aberto ou até mesmo algo de diferente e único em sua história. Por isso, o TechTudo preparou uma lista para você conhecer ou relembrar alguns games de “faroeste”, com títulos que vão te fazer voltar no tempo para a época dos cowboys.

1 de 9 Red Dead Redemption 2 é um dos jogos de velho oeste inesquecíveis — Foto: Divulgação/Rockstar Red Dead Redemption 2 é um dos jogos de velho oeste inesquecíveis — Foto: Divulgação/Rockstar

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Opine no Fórum do TechTudo

1. Red Dead Redemption

Red Dead Redemption é, na verdade, sequência de outro jogo já existente, o Red Dead Revolver, também da Rockstar. Esse título, porém, foi marcado por um mundo aberto vivo e exuberante, além de uma narrativa emocionante focada na figura de John Marston. O game marcou por ser bem completo e adaptar o que já era sucesso em GTA, mas com uma ambientação mais antiga. A história se passa no ano de 1911, durante o declínio da cultura de "faroeste", no Oeste dos EUA. O game foi lançado em 2010 para PS3 e Xbox 360.

2 de 9 Red Dead Redemption foi lançado em 2010 e marcou época — Foto: Divulgação/Rockstar Red Dead Redemption foi lançado em 2010 e marcou época — Foto: Divulgação/Rockstar

Red Dead Redemption 2 chegou quase 10 anos após o primeiro, em 2018. O título volta ainda mais no tempo, agora em 1899, mas continua com a presença de John Marston e outros personagens da história. Apesar de se passar antes do seu antecessor, Red Dead Redemption 2 amplia tudo que foi elogiado originalmente, elevando o produto gráfico, design e jogabilidade a níveis nunca imaginados.

O game tem tantos detalhes técnicos que até os animais se comportam de maneira única, dependendo da situação ou hora do dia que o jogador se encontra. O mundo aberto é ainda mais vasto e o jogo também traz um robusto modo multiplayer, similar ao GTA Online, cheio de missões e desafios. Ele saiu primeiro para PS4 e Xbox One, mas depois ganhou uma versão para PC.

3 de 9 Red Dead Redemption 2 traz um impressionante mundo aberto repleto de detalhes dos criadores da série GTA — Foto: Reprodução/Xbox Store Red Dead Redemption 2 traz um impressionante mundo aberto repleto de detalhes dos criadores da série GTA — Foto: Reprodução/Xbox Store

Weird West é um exemplo mais recente. O jogo busca trazer uma experiência de Velho Oeste totalmente fantasiosa, ainda que tenha cenários realistas em geral. Neste jogo temos a presença de criaturas fantásticas e desafios que vão contorcer a barreira da realidade.

O game tem visão isométrica, mas sua jogabilidade é em tempo real, com modos que lembram um RPG e um desenvolvimento de personagens a partir de pontos de experiência. Ele saiu em 2022 para o PS4, Xbox One e PC, pelas mãos da Devolver Digital.

4 de 9 Weird West traz uma versão sombria do Velho Oeste com tiroteios, magia e cinco diferentes histórias para acompanhar — Foto: Reprodução/Steam Weird West traz uma versão sombria do Velho Oeste com tiroteios, magia e cinco diferentes histórias para acompanhar — Foto: Reprodução/Steam

4. Call of Juarez Gunslinger

Call of Juarez Gunslinger é centrado no pistoleiro Silas Graves, no final do século IX. Silas se envolve em uma trama onde precisa lidar com vários grandes nomes do velho oeste, como Billy the Kid, Pat Garrett, Henry Plummer, entre outros. O título é em primeira pessoa e traz uma aventura recheada de ação e momentos cinematográficos, como é de costume da franquia Call of Juarez. O game foi publicado pela Ubisoft e saiu em 2013 para PS3, Xbox 360 e PC

5 de 9 Call of Juarez: Gunslinger era um FPS de primeira qualidade — Foto: Divulgação/Ubisoft Call of Juarez: Gunslinger era um FPS de primeira qualidade — Foto: Divulgação/Ubisoft

5. Wild West Online

Wild West Online é o representante MMORPG desta lista, ou seja, trata-se de um jogo online massivo e constante de mundo aberto. Apesar de sua premissa ser uma das melhores da lista, o game foi, inicialmente, um fracasso. Mas com o tempo ele conseguiu atrair novos jogadores, adicionando mais modos como um Battle Royale.

Porém, apesar dos esforços, isso ainda não foi o suficiente. Pouco tempo depois, Wild West Online foi removido das lojas online e teve seus servidores encerrados. O jogo chegou a ser elogiado por aspectos técnicos, como jogabilidade e exploração, mas não conseguiu garantir uma vida longa. O game saiu em 2018 para PC.

6 de 9 Wild West Online foi MMORPG que não deu certo — Foto: Reprodução/Steam Wild West Online foi MMORPG que não deu certo — Foto: Reprodução/Steam

6. Darkwatch

Darkwatch é um game de tiro em primeira pessoa que mescla Velho Oeste com conceitos de horror e fantasia. O protagonista é um pistoleiro conhecido como Jericho Cross que caça-vampiros ao lado de seus aliados na Darkwatch, passando por cenários steampunk e góticos. Sua missão principal é caçar e eliminar o líder dos vampiros, Lazarus Malkoth, que ameaça destruir a humanidade.

Porém há um detalhe importante: Jericho está se transformando lentamente em vampiro, o que faz com que ele desperte algumas habilidades sobrenaturais nele mesmo. Darkwatch foi lançado em 2005 e chamou a atenção no PS2 e no primeiro Xbox.

7 de 9 Darkwatch foi um dos clássicos do PS2 — Foto: Divulgação/Capcom Darkwatch foi um dos clássicos do PS2 — Foto: Divulgação/Capcom

7. GUN

Gun é uma espécie de versão inspirada em Red Dead Revolver, mas produzida pela Neversoft e Activision. O título proporciona um mundo aberto repleto de missões, com jogabilidade em terceira pessoa e todos os elementos que fizeram sucesso na concorrência. A jogabilidade tem uma inovação estabelecida com o Quick Draw, que permitia deixar o tempo lento para sacar a arma para atirar em inimigos, no estilo “bullet time” em Matrix.

A história é centrada em um descendente de indígenas, Colton White, que precisa viajar por vários locais ao lado de seu pai adotivo e fugir de ameaças. O título foi lançado em 2005 para PS2, Xbox, GameCube, PC e depois no Xbox 360.

8 de 9 GUN também apostava em jogo de mundo aberto — Foto: Divulgação/Activision GUN também apostava em jogo de mundo aberto — Foto: Divulgação/Activision

8. Sunset Riders

Em Sunset Riders o jogador escolhia um pistoleiro e passava pelas fases atirando por tudo que estava em seu caminho. O game lembra clássicos como Metal Slug, que tinham progressão 2D em dois planos e contava com muita ação desenfreada. Quem jogou guarda até hoje lembranças dos heróis Steve, Billy Cool, Bob e Cormano Wild, que coletavam dinheiro e recompensas, enquanto eliminavam foras da lei que cruzavam seu caminho.

Sunset Riders é talvez o maior clássico de todos os tempos envolvendo a temática de velho oeste. O game foi produzido pela Konami e lançado nos fliperamas em 1991. Ele fez tanto sucesso que chegou a ser convertido para consoles da época, como Mega Drive e Super Nintendo.

9 de 9 Sunset Riders é um dos principais clássicos do gênero — Foto: Divulgação/Konami Sunset Riders é um dos principais clássicos do gênero — Foto: Divulgação/Konami