8 músicas de jogos que marcaram época e você precisa relembrar

Jogos de diferentes estilos contam com trilhas sonoras marcantes e que se tornam fortes lembranças na mente de quem aproveita a aventura. The Legend of Zelda , Super Mario Bros. , Skyrim , Halo: Combat Evolved e The Last of Us são alguns dos títulos que oferecem experiências musicais inesquecíveis, com melodias que trazem um ar ainda mais cinematográfico para suas cenas. O enredo, os personagens ou até mesmo um clipe musical são alguns fatores que fazem essas músicas se fixarem na memória dos jogadores. A seguir, relembre algumas das músicas que marcaram o mundo dos jogos.

1 de 9 The Last of Us 2 é um dos jogos com músicas marcantes — Foto: Divulgação/Sony

1. Halo – Theme of Halo

Theme of Halo é a principal composição de Halo, série da Microsoft. A música toca em vários jogos da saga, como no menu inicial e nos créditos finais de Halo: Combat Evolved, além de ter sido usada em fases épicas e trailers da série como um todo. Isso acontece por conta do seu estilo musical, que mistura momentos de orquestra sinfônica, cantos gregorianos e instrumentos tribais.

A obra é composta por Martin O'Donnell e Michael Salvatori, estando presente até nos spin-offs de Halo. Infelizmente, "Theme of Halo" não é ouvida na série de TV que adapta o game, disponível na Paramount+.

2 de 9 O tema de Halo é marcante e toca em vários jogos da série — Foto: Divulgação/Microsoft

2. The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn

Dragonborn é considerado o tema oficial de The Elder Scrolls V: Skyrim, lançado em 2011. A canção tem orquestra em grande parte de sua execução e foi uma febre na Internet quando foi lançada. Uma curiosidade da música composta por Jeremy Soule é que a sua letra não é cantada em inglês, muito menos em qualquer língua que conhecemos. O idioma da obra é o Dovahzul, uma língua fictícia e criada para o universo do game.

O sucesso de Dragonborn levou diversos artistas a fazerem seus covers da música. Um dos covers mais famosos ficou conhecido pela voz da youtuber Judith de los Santos, mais famosa pelo nome artístico Malukah, que se tornou viral após lançar sua própria versão. O sucesso da jovem foi tanto que a Bethesda a contratou para compôr músicas para The Elder Scrolls Online, o MMORPG da série.

3 de 9 A música de Skyrim é épica e viralizou com cover de youtuber — Foto: Divulgação/Bethesda

3. Super Mario Bros. – Super Mario Bros. Theme

Super Mario Bros. Theme tem os acordes iniciais mais inconfundíveis da história. Esta talvez seja uma das músicas de videogame mais famosas de todos os tempos, simplesmente porque ela também acompanha um dos personagens mais populares dos jogos eletrônicos: o Mario. A música toca logo no início da primeira fase, sendo o suficiente para se tornar icônica e ser reprisada em vários jogos da saga da Nintendo. A composição é de 1985, de Koji Kondo, feita diretamente para o primeiro jogo oficial de Super Mario Bros., lançado no mesmo ano.

4 de 9 O tema de Mario toca logo na primeira fase do jogo — Foto: Divulgação/Nintendo

4. The Legend of Zelda – The Legend of Zelda Theme

The Legend of Zelda Theme é também conhecida como Overworld Theme. Essa é a principal melodia da série, que toca desde o primeiro “Zelda”, de 1986, e até hoje é repetida em trailers, apresentações e até em momentos de gameplay dos jogos mais atuais da saga da Nintendo. Assim como em Super Mario, a composição também é de Koji Kondo.

O compositor, inclusive, já contou que a melodia foi criada quase que por acidente. A música original seria inspirada por uma canção conhecida como “Bolero”, mas ele descobriu que a composição ainda tinha direitos autorais, então decidiu criar outra melodia, em apenas uma noite.

5 de 9 A música de Zelda ainda é marcante mesmo nos dias atuais — Foto: Divulgação/Nintendo

POP/Stars é uma composição feita especialmente para League of Legends e cantada pelo grupo virtual de k-pop K/DA. A banda é formada pelas personagens Ahri, Kai'sa, Akali e Evelynn, mas em suas versões alternativas de dançarinas e cantoras. POP/Stars foi lançada em novembro de 2018, como forma de promover o campeonato mundial de League of Legends daquele ano.

Na vida real, a música fez tanto sucesso que ganhou “disco de platina” pela associação de estúdios musicais dos EUA e também foi incluída em outros jogos, como Just Dance 2022 e Beat Saber. Para criar a obra, foi necessário um time compositores, formado por Sebastien Najand, Lydia Paek, Minji Kim e Harloe.

6 de 9 League of Legends – POP/Stars é cantada por grupo virtual de k-pop — Foto: Divulgação/Riot Games

6. The Last of Us Part 2 – Future Days

Future Days é uma música de caso curioso: ela não foi composta para um jogo, mas ganhou ainda mais fama após ser usada em um. Esta é uma composição da banda Pearl Jam e fez parte do álbum Lightning Bolt, lançado em 2013. Dentro do jogo, a música é cantada por Joel, com um violão na mão, para sua protegida, Ellie. A cena é marcante, pois o próprio jogador toca com os comandos do controle e ela é executada em tons de despedida entre os dois personagens, já que sua letra fala sobre duas pessoas que se encontram e seguem caminhos diferentes no futuro.

Curiosamente, os produtores da série de The Last of Us exibida pela HBO já informaram que a música não será usada no programa. O motivo é que Future Days foi lançada em 2013 e, na cronologia da série, o mundo já havia sido devastado nesta época.

7 de 9 Joel toca Future Days para Ellie em The Last of Us — Foto: Divulgação/Sony

7. The Last of Us - The Last of Us Theme

Ainda em The Last of Us, também podemos citar a música-tema que toca no menu inicial do jogo. Ela ficou tão bem na lembrança dos jogadores que também virou o tema de abertura do seriado produzido pela HBO e lançado na HBO Max. A composição é do argentino Gustavo Santaolalla, que faz uma melodia embalada por simples acordes de violão e que dão o tom melancólico certo que a saga requer. A música rendeu várias premiações ao jogo por sua trilha sonora, incluindo o VGX, atual The Game Awards, de 2013.

8 de 9 Música de The Last of Us também esteve na série — Foto: Divulgação/HBO

8. Journey – Nascence

Nascence é uma melodia do jogo Journey, que fez certo sucesso no PlayStation 3 (PS3) e depois foi lançado no PlayStation 4 (PS4) e PC. O título é da produtora Thatgamecompany e a composição ficou a cargo de Austin Wintory, também conhecido por seus trabalhos em Flow, The Banner Saga e Assassin's Creed: Syndicate. A melodia abre com instrumentos em cordas e depois vai crescendo com a adição de outros acordes. Com menos de dois minutos de duração, Nascence faz o trabalho de guiar o jogador pelos cenários mais expressivos deste jogo contemplativo.

A composição foi lançada com o game em 2011 e foi indicada ao Grammy, popular premiação musical, em 2012, na categoria Melhor Trilha Sonora. A surpresa foi grande, pois Wintory estava competindo com outros grandes nomes da indústria de cinema, como John Williams, Hans Zimmer e Howard Shore.

9 de 9 Nascence é trilha sonora do contemplativo Journey — Foto: Divulgação/Sony