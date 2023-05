8 suportes articulados para sua TV ou monitor por a partir de R$ 74

Suportes articulados para TVs ou monitores são acessórios que ajuda a regular a altura ou a posição da tela do computador. Com isso, não é necessário levantar ou colocar outros apoios embaixo para deixar o monitor na posição desejada. No Brasil, é possível encontrar modelos por preços a partir de R$ 74 , como é o caso do ELG FULL20, que traz sistema VESA e acabamento em aço cromado. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o modelo F80N, da ELG, funciona como um suporte articulado e custa em média R$ 299. Outra opção é o Brasforma SBRM715, que conta com giro de 360° da base e pode ser fixado sem furos por cerca de R$ 499. Confira na lista oito modelos de suportes articulados para TVs e monitores para comprar.

1. ELG FULL20 - a partir de R$ 74

O FULL20, da ELG, é um suporte indicado para TVs de 15 a 43 polegadas com uma capacidade para até 30 kg. Ele permite alterações de inclinação vertical de -3° a +15°, adaptação lateral de +3° a -3° e horizontal de até 90°, no entanto, limitado ao tamanho da televisão. O modelo é fabricado em aço carbono, tratamento anticorrosão e pintura epóxi eletrostática.

,De acordo com a fabricante, o suporte vem montado, facilitando em uma instalação mais simples e intuitiva em até três passos, acompanhando também um parafuso extra M8x50. Seu sistema é VESA de 75 a 200. Ele também acompanha separador de cabos, nível bolha e capas de acabamento. Avaliado em 47 de 5 estrelas, o acessório se destaca pela custo-benefício e pela resistência. Ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 74.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: o suporte não oferece tanta flexibilidade

2. TGT Tms 180 - a partir de R$ 98

O TMS 180, da TGT, é um suporte articulado para dois monitores e tem capacidade de suportar até 8 kg, possibilitando que seus monitores fiquem livre de quedas. De acordo com as especificações, ele foi criado para ocupar pouco espaço, de forma que ele não crie contraste no seu setup. Além disso, seu material é feito em aço preto com tratamento anticorrosivo para uma alta durabilidade. Seu suporte padrão é VESA de 75x75 e 100x100, suportando monitores de diversos tamanhos, entre 13 polegadas e 32 polegadas. Na Amazon, ele pode ser encontrado por R$ 98.

Por ser um suporte multiarticulado, o TMS 180 é o suporte é recomendado para quem passa horas na frente do computador ou trabalha com muitas abas abertas. De forma prática, é possível posicionar as telas dos seus monitores de forma confortável, evitando má postura ou dores pelos ombros e pescoço, por exemplo. Ao todo, ele recebeu aprovação de total de 98% pelo formato, resistência e por permitir rotacionar bem a tela de acordo com a sua vontade.

Prós: permite rotacionar a tela sem precisar desparafusar o monitor

permite rotacionar a tela sem precisar desparafusar o monitor Contras: poderia suportar mais peso

O FULL40_PRO, da ELG, é um modelo premium. Ele é compatível com telas planas e curvas de 26 a 55 polegadas. Ele permite girar, inclinar, afastar, aproximar e rotacionar para o melhor ângulo. Suas funções são avanço e recuo da tela. O modelo possui acabamentos plásticos para cobrir os parafusos e a base de fixação na parede. O FULL40_PRO pode ser encontrado por R$ 143.

De acordo com a marca, ele possui o maior braço da linha, permitindo o afastamento de até 41 cm da parede. O suporte vem montado de fábrica e possui instalação simples e intuitiva em apenas trê passos. O acessório acompanha quatro prolongadores para VESA 400. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o acessório se destaca pela fácil instalação e também por ser compatível com monitores. Entretanto, os compradores listaram que ele não possui uma fixação boa na parede.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: não é um suporte tão compatível com os modelos de televisores

O STPA50-PR, da Multivisão, possui um sistema de colocação que facilita a instalação. De acordo com as especificações, ele é um suporte para TV’s de até 49 polegadas. Já para as articulações, ele conta um Giro de 180°, movimento centralizado e até trê níveis de inclinação com alterações de níveis. Seu sistema de instalação é um VESA 75 a 400. Ele pode ser adquirido por R$ 169.

O organizador para os cabos pode ser interessante para quem procura escondê-los e manter um visual mais limpo. Já a distância da parede é de 80 a 550 mm. O peso suportado é de até 30 kg. Ele está avaliado em 4,6 de 5 estrelas e 79% de aprovação. O destaque vai para a fácil instalação. No entanto, pontuam que o suporte não possui parafusos universais para todos os modelos de TVs.

Prós: é um suporte resistente e de fácil instalação

é um suporte resistente e de fácil instalação Contras: não acompanha parafusos universais

5. ELG F80W - a partir de R$ 299

O modelo F80W, da ELG, é um suporte de mesa indicado para monitores de 17 a 35 polegadas na cor branca, por ser compatível com padrão de fixação VESA 75x75 ou 100x100 mm. Ele foi desenvolvido com sistema de braço articulado com um pistão que permite movimentos suaves para uma adaptação de direção e altura. Ele pode ser encontrado por R$ 299.

O modelo possui função estender, girar e inclinar. A caixa acompanha acessórios e duas formas de fixação do tipo morsa ou serra copo (parafuso M10). Sua fixação, no entanto, é feito por parafusos ou morsa. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas, o acessório se destaca pela resistência e pelo acabamento. No entanto, relatam que ele é um pouco complicado para instalação.

Prós: resistente e com bom acabamento

resistente e com bom acabamento Contras: não possui instalação fácil

6. ELG A02V6N - a partir de R$ 355

O A02V6N, da ELG, é indicado para TVs planas e curvas com peso máximo de 46 kg e compatíveis com padrão de fixação VESA de 200x200 a 600x400mm, normalmente encontrado em televisores de 32" a 75" de até 46 kg. De acordo com as especificações, o acessório possui função estender, girar e inclinar. Então, ele permite ajuste do braço articulado na direção desejada, girando horizontalmente até 80° para direita ou para esquerda e inclinação TILT da tela de -5° a +3° para obter melhor ângulo e reduzir reflexos.

A fabricante afirma que o modelo foi feito para melhorar a experiência de visualização devido à função avanço e recuo da tela. O suporte conta com braço articulado com distância mínima da parede de 5,2 cm e máxima de 38 cm. Ele foi desenvolvido em aço carbono com tratamento anticorrosão e pintura epóxi eletrostática de alta resistência. O A02V6N pode ser encomendado por preços que partem de R$ 355. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas, o produto recebeu aprovação pela fácil instalação e pela função de recuo e avanço.

Prós: possui recuo e avanço

possui recuo e avanço Contras: não possui instalação fácil

7. ELG F160N - a partir de R$ 388

O suporte de mesa F160N, da ELG, possui função articulada e dupla. Ele pode sustentar dois monitores de 17 a 35 polegadas, cada um com até 6,5 kg, e melhorar a posição principalmente de quem trabalha em frente à tela. Um fator interessante do modelo é que ele permite deixar um dos monitores na posição horizontal enquanto o outro fica na vertical, sendo um acessório recomendado para programadores.

No entanto, é necessário acoplar o suporte em uma mesa firme para que sustente todo o peso. Caso o usuário queira ficar mais perto da tela, a ELG promete que a função de aproximação é capaz de ajudar. Para comprar esta opção é preciso pagar em média R$ 388. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon, o F160N recebeu aprovação por ser resistente e de fácil instalação.

Prós: fácil instalação e flexibilidade para movimentos

fácil instalação e flexibilidade para movimentos Contras: suporte de base não é tão resistente

8. Brasforma SBRM715 - a partir de R$ 499

O suporte de monitor SBRM715, da Brasforma, é recomendado para fixação de monitores de 13 a 27 polegadas. O modelo possui giro de 360° da base o que permite deixar a tela em modo retrato ou paisagem e ajuste de altura. De acordo com a marca, o acessório é de fácil engate e acompanha organizador de cabos que facilitam a instalação

Ele é fabricado em aço carbono e plástico. Sua descrição ainda detalha que ele pode ser fixado por morsa, onde não necessita furar a mesa ou instalado direto sobre a mesa. No entanto, ele atende mesas de 10 a 85 mm. O modelo pode ser adquirido por R$ 499. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o suporte recebeu aprovação pela resistência e pelas diversas funções de ajustes. Porém, reclamam do preço elevado.

Prós: dispõe diversas funções para ajustes de altura

dispõe diversas funções para ajustes de altura Contras: preço elevado

