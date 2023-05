A Pequena Sereia e mais: 16 filmes live-actions de clássicos da Disney

Live-action é como são chamados os filmes produzidos com atores e atrizes reais. O formato tem sido sucesso de público e a Disney é uma das maiores investidoras em filmes nesses moldes, com produções baseadas em suas próprias animações clássicas. Seu mais recente lançamento é A Pequena Sereia, que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (25), contando a história da Princesa Ariel, desta vez interpretada pela atriz Halle Bailey.

Para o futuro, a Disney prepara muitas surpresas, como o live-action de Branca de Neve, Lilo & Stitch, Moana e Hércules, além das sequências de Aladdin e Cruella. Confira abaixo a lista de todos os live-actions já lançados pelo estúdio. Todos os filmes estão disponíveis no Disney+.

Os 101 Dálmatas

No live-action de 1996, Roger (Jeff Daniels) e Anita (Joely Richardson) são loucos por dálmatas e, inevitavelmente, se apaixonam quando se conhecem. Seus cachorros Pongo e Prenda têm filhotes, que entram na mira da chefe de Anita, Cruella de Vil (Gleen Close) que sonha em ter um casaco de pele de dálmatas e sequestra os bebês do casal canino, transformando o filme em uma caçada para o resgate dos filhotes, que logo se descobre serem 99.

Na continuação lançada em 2000, que recebeu o título de 102 Dálmatas, Cruella é solta por bom comportamento, mas tem uma recaída e volta a atormentar a vida dos pobres dálmatas e seus tutores. Apesar de clássicos, os filmes têm baixa aprovação da crítica, 41% e 31% no Rotten Tomatoes, e notas 5,7 e 4,8 no IMDb, respectivamente.

Alice no País das Maravilhas

Diferente da animação, Alice (Mia Wasikowska) é uma jovem que avista um coelho em sua própria festa de noivado e cai em um buraco quando decide ir atrás dele. Ela se depara com o mundo mágico Subterrâneo que existe apenas nos seus sonhos (ou talvez no seu subconsciente) e encontra velhos amigos, como o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp). Ela descobre que tem a difícil missão de ajudar a destruir o reinado da cruel Rainha Vermelha (Helena Bonham Carter).

Na continuação Alice Através do Espelho, de 2016, a protagonista chega ao Subterrâneo atravessando um espelho. Ela encontra a Rainha Branca (Anne Hathaway) e precisa fazer uma viagem ao passado para ajudar seu amigo Chapeleiro Maluco. O live-action lançado em 2010 possui 51% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, enquanto o segundo teve desempenho pior: 29%. No IMDb, a repercussão melhora, com notas 6,4 e 6,2, respectivamente.

Malévola

Como quase todo bom vilão, Malévola (Angelina Jolie) já teve um coração puro. Mas uma dolorosa traição a transformou em uma criatura com sede de vingança. A quase bruxa amaldiçoa Aurora, uma princesa recém-nascida, filha do sucessor do rei. Malévola percebe tarde demais que a pequena pode ser a chave para restaurar a paz no reino. O live-action de 2014 recebeu aprovação do público e da crítica, já que arrecadou US$ 241,4 milhões só nos EUA, e recebeu 70% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes, além de ter nota 6,9 no IMDb.

Na continuação Malévola 2: Dona do Mal (2019), a querida vilã e atual madrinha da princesa Aurora (Elle Fanning), necessita lutar contra um plano para destruir as fadas da terra. A sequência não fez tanto sucesso, com uma bilheteria abaixo do esperado nos cinemas (US$ 113,9 milhões nos EUA). Mas possui aprovação de 95% público no Rotten Tomatoes, porém os críticos não foram tão gentis, com tomatômetro de 39%. No IMDb, a nota é 6,6.

Cinderela

Após a prematura morte de seu pai, a jovem Ella (Lily James) se vê nas mãos da malvada madrasta Lady Tremaine (Cate Blanchett) e suas meio-irmãs, tão ruins quanto a mãe. Sua sorte muda quando ela se depara com um desconhecido na floresta, o príncipe (Richard Madden). No entanto, para reencontrá-lo, ela depende de um convite para o baile, e da ajuda animais falantes e da atrapalhada fada madrinha (Helena Bonham Carter).

A produção lançada em 2015 agradou o público e crítica, lembrando bastante a animação de 1950, especialmente nas vestimentas, que chegaram a receber uma indicação ao Oscar de Melhor Figurino. No Rotten Tomatoes, Cinderela tem 83% no tomatômetro e 78% de pontuação pública, no IMDb tem nota 6,9. A bilheteria arrecadada nos EUA foi de US$ 201,2 milhões.

Mogli: O Menino Lobo

Mogli (Neel Sethi) foi criado por uma família de lobos desde que nasceu, mas o tigre Shere Khan (Idris Elba) o faz deixar seu único lar. A partir desse momento, ele vive uma série de aventuras, momentos de autodescoberta e até diversão ao lado da sábia pantera Bagheera (Ben Kingsley), do urso Baloo (Bill Murray) e de uma série de outros animais que encontra pelo caminho.

O longa arrecadou nada menos do que US$ 364 milhões apenas no EUA, e é sucesso absoluto de crítica e público (94% e 86% respectivamente no Rotten Tomatoes, e 7,4 no IMDb). O live-action de 2016 não foi o primeiro de Mogli. Existe uma versão de 1996, mas que não fez tanto sucesso quanto a versão mais recente, que chega a ser elogiada como melhor que a versão original.

A Bela e a Fera

A graciosa e inteligente Bela (Emma Watson) foge das garras do brutamonte Gastão (Luke Evans), mas se vê prisioneira no castelo da egoísta Fera (Dan Stevens) para salvar a vida de seu pai Maurice (Kevin Kline). Com seu jeitinho, a protagonista percebe que a Fera não é uma casca bruta e descobre que existe um coração bom escondido ali. A Bela e a Fera se apaixonam e protagonizam uma das cenas de dança mais famosas do cinema.

Lançado em 2017, o live-action é um dos mais fiéis à versão original da Disney e foi muito bem recebido pelo público, com 80% de aprovação no Rotten Tomatoes. Já entre a crítica, a taxa é de 71% e, no IMDb, a nota é 7,1. A Bela e a Fera arrecadou US$ 504 milhões apenas nos EUA e recebeu duas indicações ao Oscar, de Melhor Figurino e Melhor Direção de Arte.

Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível

O homem de negócios Christopher Robin (Ewan McGregor) vive correndo e sem tempo para sua esposa Evelyn (Hayley Atwell) e sua filha Madeleine (Bronte Carmichael). Christopher recebe uma inesperada visita de um dos seus antigos amigos de infância: O Ursinho Pooh (Jim Cummings). Ao lado de Pooh, ele desacelera e embarca na aventura em busca de seus amigos de infância Tigrão, Leitão, Coelho e outros.

O filme de 2018 não foi um sucesso de bilheteria (apenas US$ 99,2 milhões nos EUA), mas foi bem recebido pelos sites especializados. No Rotten Tomatoes possui 72% de aprovação no tomatômetro e 82% do público, enquanto no IMDb sua nota é 7,2. Christopher Robin recebeu uma indicação ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais.

Aladdin

Lançado em 2019, o longa conta a história do jovem Aladdin (Mena Massoud), que pratica pequenos furtos com seu macaquinho Abu e se apaixona por Jasmine (Naomi Scott), quando a conhece ao ajudá-la a recuperar um bracelete roubado. Ao visitá-la no castelo, descobre sua verdadeira identidade de princesa, mas também é percebido pelo ganacioso Jafar (Marwan Kenzari), que o sequestra. No local, ele encontra a lâmpada mágica em que mora um gênio (Will Smith) capaz de realizar desejos.

O longa foi sucesso de público nos cinemas, com US$ 355,6 milhões de bilheteria nos EUA. No Rotten Tomatoes teve 94% de aprovação do público, mas não foi tão eficiente com os críticos do mesmo site, levando apenas 57%. No IMDb, sua nota é 6,9. Aladdin recebeu 39 indicações a prêmios e levou 9, entre eles o People's Choice Awards de Filme Favorito de Família.

Dumbo

Dumbo é um pequeno elefante com orelhas grandes demais que são motivo de piada. Quando os filhos de seu cuidador Holt Farrier (Colin Farrell) descobrem isso, ele é logo colocado como atração principal no decadente circo da família de Max Medici (Danny DeVito), atraindo um gigantesco público e salvando o local e a vida financeira deles. O problema começa quando o bebê elefante voador chama a atenção do perigoso empreendedor V. A. Vandevere (Michael Keaton).

O live-action de 2019 recebeu uma aprovação média entre o público e a crítica. Nas bilheterias dos EUA arrecadou US$ 114,8 milhões. No Rotten Tomatoes, suas aprovações no tomatômetro e na pontuação pública são 45% e 48%, respectivamente. Já no IMDb, a nota é 6,3.

O Rei Leão

Simba (Donald Glover) já nasceu com a responsabilidade de herdar o trono de seu pai Musafa (James Earl Jones). Porém, a chegada do herdeiro não agrada seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor), que sempre sonhou em ser o Rei da Selva. Simba vive sua infância ao lado da amiga Nala (Beyoncé), mas é exilado quando seu pai é morto. Ao lado de seus novos amigos Timão (Billy Eichner) e Pumba (Seth Rogen), Simba descobre o que significa lealdade, bravura, responsabilidade e volta para salvar o Reino das garras de seu tio.

A expectativa de assistir de reviver as famosas músicas nas vozes de Beyoncé e Donald Glover provavelmente foram alguns dos motivos que arrastaram multidões aos cinemas de todo o mundo (US$ 543,6 milhões de bilheteria nos EUA). O Rei Leão é sucesso de público (6,8 no IMDb e 88% de pontuação pública no Rotten Tomatoes), agradou razoavelmente aos críticos (52% no tomatômetro) e recebeu uma indicação ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais.

A Dama e o Vagabundo

Dama (Tessa Thompson) é uma Cocker Spaniel mimada e elegante que se vê em situação de rua, mas para sua sorte encontra o destemido Vagabundo (Justin Theroux), que decide protegê-la dos males da vida nas ruas. Os dois acabam se aproximando, mesmo com suas diferenças. A clássica história de amor entre A Dama e o Vagabundo ganha ares sofisticados no live-action de 2019, mas sem perder o romantismo da versão original de 1955, contando inclusive com a famosa cena do beijo com espaguete.

Lançado exclusivamente na plataforma Disney+, o filme foi a primeira adaptação da Disney que não foi para os cinemas. No IMDb sua nota é 6,2 e no Rotten Tomatoes possui aprovação mediana, tendo 66% no tomatômetro e 50% de pontuação pública. A Dama e o Vagabundo recebeu cinco indicações a prêmios, mas não chegou a ganhar nenhum deles.

Mulan

Diferente das mulheres ao seu redor, Mulan (Liu Yifei) não queria casar. Sendo uma jovem destemida e guerreira, se disfarçou de homem e serviu ao Exército Imperial no lugar do seu pai (Tzi Ma), que apresentava saúde debilitada, e lutou contra os invasores no norte da China. Inicialmente atrapalhada, Mulan desenvolve habilidades e se destaca em meio a tantos homens.

Uma das principais ausências em relação ao original de 1998 é a do Mushu, seu pequeno dragão e companheiro. No live-action de 2020, lançado exclusivamente no streaming Disney+, a história tem um tom de seriedade e foca em desenvolver a força feminina de Mulan.

O filme foi bem recebido pela crítica (72% no tomatômetro), mas leva apenas 47% de pontuação pública no Rotten Tomatoes e nota 5,7 no IMDb. Mulan recebeu 42 indicações a prêmios, entre elas dois Oscars de Melhor Figurino e Melhores Efeitos Visuais, e levou oito prêmios, incluindo o People's Choice Awards de Filme de Ação Favorito.

Cruella

A vilã mais fashion da Disney ganhou um live-action (2021) para contar sua história. O filme narra a trajetória da jovem inteligente e criativa Estella (Emma Stone) até se tornar a impiedosa e vingativa Cruella de Vil. Estella era uma designer decidida a fazer seu nome na Londres de 1970. Seu talento para moda chama a atenção da Baronesa von Hellman (Emma Thompson), mas uma série de acontecimentos faz com que Estella abrace seu lado mais sombrio e se transforme na sua outra personalidade, Cruella.

Apesar de não ter feito grande sucesso nos cinemas (apenas US$ 86,1 milhões de arrecadação nas bilheterias), o filme é sucesso de público e crítica nos sites especializados. No IMDb, conta com nota 7,3 e, no Rotten Tomatoes, as notas do tomatômetro e de pontuação pública são de 75% e 97%, respectivamente. Cruella recebeu 42 indicações a prêmios, teve 29 vitórias, incluindo o Oscar de Melhor Figurino.

Pinóquio

O entalhador Gepeto (Tom Hanks) constrói o boneco de madeira Pinóquio, que ganha vida através da magia da Fada Azul (Cynthia Erivo), e o trata como filho. Mas o sonho de Pinóquio é ser mesmo um menino de verdade. Para isso, o pequeno boneco embarca em uma aventura com o seu amigo inseparável Grilo Falante (Joseph Gordon-Levitt).

Pinóquio teve sua estreia no streaming do Disney+ em 2022, mas não foi bem recebido. No Rotten Tomatoes, leva apenas 29% de aprovação no tomatômetro e 27% de pontuação pública. Já no IMDb, sua nota é um mediano 5,0. Ainda assim, o live-action chegou a receber 12 indicações a prêmios, mas muitas delas foram do indesejado Framboesa de Ouro, que premia os piores filmes e atuações.

Peter Pan & Wendy

Inspirado no clássico de 1953, o live-action lançado em abril narra a história de Wendy (Ever Anderson), uma menina que não queria ir para o internato, e seus dois irmãos. Os três são recrutados por Peter Pan (Alexander Molony), o menino que não queria crescer, para a ilha encantada da Terra do Nunca, onde se juntam aos Garotos Perdidos e à fada Sininho (Yara Shahidi) e vivem muitas aventuras, inclusive contra o temido Capitão Gancho (Jude Law).

Assim como a maioria dos lançamentos recentes do estúdio, a produção foi lançada no Disney+. Seu desempenho foi bem regular, principalmente com o público. No Rotten Tomatoes, suas taxas de aprovação são de 62% no tomatômetro e apenas 11% entre os espectadores. No IMDb, recebeu uma nota baixa, somente 4,1.

A Pequena Sereia

O longa narra a história da Princesa Ariel (Halle Bailey), que deseja explorar o mundo além do fundo do mar. Ao quebrar a regra de que as sereias não devem fazer contato com humanos, Ariel se apaixona pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King). Para seguir seu coração, a Pequena Sereia decide fazer uma acordo com a Bruxa do Mar Úrsula (Melissa McCarthy), colocando em risco a coroa de seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem), e até mesmo a sua vida.

A expectativa para o lançamento de A Pequena Sereia é enorme. O live-action já é sucesso de crítica (73% no tomatômetro do Rotten Tomatoes) e tem tudo para repetir a dose com o público. O longa é uma das obras mais esperadas, principalmente pela aguardada atuação de Halle Bailey no papel da Princesa Ariel, representada como uma sereia negra pela primeira vez. O filme estreia nesta quinta-feira (25) nos cinemas.

