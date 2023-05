Além da Echo Dot: 6 caixinhas com Alexa que você não conhecia

Além da famosa Echo Dot, da Amazon , existem outras opções de caixinhas inteligentes com a assistente virtual Alexa integrada. Entre as variedades, é possível encontrar modelos por valores a partir de R$ 343 , como é o caso da Intelbras IZY Speak ISS 102 A, uma versão com custo-benefício interessante e saída de áudio de 5 W RMS . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Outro possibilidade é o Pulse SP358, com potência de 20 W RMS e bateria de longa duração por cifras em torno de R$ 553. Já a Bose Home Speaker 500 promete um som de alta resolução e cancelamento de ruídos por valores a partir de R$ 3.970. Abaixo, confira a lista completa com seis caixinhas com Alexa para comprar no Brasil.

1. Intelbras IZY Speak ISS 102 A - a partir de R$ 343

A opção da Intelbras IZY Speak ISS 102 A tem formato cilíndrico, tamanho de 72 x 160 mm e alto-falante do tipo coaxial. A conectividade é por meio do Bluetooth 4.2 ou Wi-Fi e a alimentação é feita por uma bateria de lítio. Já a taxa de transmissão é de até 65 Mb/s e a saída de áudio de 5 W RMS. O aparelho também conta com dois microfones e um painel de controles com botões na parte superior.

O modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 343. Avaliado com nota média de 3,7 de 5 estrelas, até o momento, possui apenas um registro de avaliação que destaca o bom funcionamento do dispositivo no iPhone. Por outro lado, o mesmo comprador relata problemas em relação ao comando de voz e durante o uso da Alexa e do aplicativo Spotify.

Prós: funciona bem com iPhone

funciona bem com iPhone Contras: problemas na função de comando de voz e durante o uso da Alexa e do Spotify

2. Intelbras Mini Alto Falante Izy Speak - a partir de R$ 488

A Intelbras Mini Alto Falante Izy Speak possui formato circular e tamanho compacto com cerca de 85 x 52 mm. O alto-falante é do tipo woofer, a alimentação é por meio de cabo USB e a conectividade pode ser via Bluetooth ou Wi-Fi. Com dois microfones, taxa de transmissão de até 100 Mb/s e potência de 2 W RMS, a caixinha oferece acesso à Alexa e interação com dispositivos e aplicativos. O modelo é comercializado por valores que partem de R$ 488.

Na parte superior do aparelho, há botões para controlar o volume e em uma das laterais está a porta para o cabo de alimentação. A resposta em frequência varia entre 60 Hz e 20 Hz e a frequência de operação Wi-Fi é de 2,4 GHz. Avaliado com uma nota de 4 de 5 na Amazon, há menção sobre a facilidade em vincular o dispositivo com a conta da Amazon Prime Music. Por outro lado, há diversos compradores que reclamam da qualidade dos microfones e do preço, considerado alto para o que é oferecido.

Prós: facilidade em vincular com a conta da Amazon

facilidade em vincular com a conta da Amazon Contras: de acordo com alguns compradores, a qualidade dos microfones deixa a desejar e o preço é alto em relação aos recursos oferecidos

3. Pulse SP358 - a partir de R$ 553

A Pulse SP358 é uma caixinha inteligente com bom custo-benefício. O modelo conta com tecnologia de conectividade Bluetooth e Wi-Fi e potência de 20 W RMS. O diâmetro do subwoofer é de quatro polegadas e o aparelho possui cerca de 18,5 cm de altura, 7,5 cm de largura e 7,5 cm de comprimento no formato cilíndrico vertical. Além disso, o dispositivo oferece bateria que promete durar até seis horas com alimentação por meio de cabo mini USB. A opção pode ser adquirida por valores a partir de 553.

A lateral possui um painel com botões de controle, uma saída USB mini e uma entrada auxiliar. Avaliada em 3,4 de 5 estrelas, os compradores elogiam a qualidade do comando de voz e da integração com a Alexa. No entanto, há reclamações sobre o volume, considerado baixo, e som “abafado”.

Prós: qualidade do comando de voz e da integração com a Alexa

qualidade do comando de voz e da integração com a Alexa Contras: conforme relatos de alguns compradores, volume baixo e som “abafado”

4. Denon Home 150 - a partir de R$ 1.870

O Denon Home 150 é outra opção com design compacto e formato retangular. O modelo tem um tweeter dinâmico de 2,5 cm e driver de graves médios de 8,9 cm, o que promete agudos e graves profundos claros. A conectividade é por meio de Bluetooth ou Wi-Fi e é possível integrar o aparelho com a Alexa, o aplicativo HEOS, a Apple Music, Amazon Prime Music e muitos outros. O painel de controle está localizado na parte superior que inclui botões luminosos com sensor de proximidade.

O dispositivo também conta com rádio e permite armazenar as estações favoritas por meio de três botões de seleção rápida. Para adquirir a opção, os interessados precisam desembolsar cifras em torno de R$ 1.870. Avaliado em 4 de 5 estrelas, os compradores elogiam a facilidade da configuração e boa resolução do som. Por outro lado, há relatos que criticam a complexidade do painel de controle e a qualidade do aplicativo HEOS.

Prós: facilidade na configuração e boa resolução do som

facilidade na configuração e boa resolução do som Contras: painel de controle complexo e qualidade do aplicativo HEOS, segundo alguns compradores

5. Bose Portable Smart Speaker - a partir de R$ 3.570

2 de 2 Bose Portable Smart Speaker conta com bateria de longa duração — Foto: Reprodução/Amazon Bose Portable Smart Speaker conta com bateria de longa duração — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo Portable Smart Speaker, da Bose, é uma caixa de som com design moderno, resistente à água e leve. A bateria de lítio recarregável por meio de cabo USB-C promete durar até 12 horas e a conectividade é por meio de Bluetooth ou Wi-Fi. Com Chromecast integrado e compatibilidade com Spotify Connect, é possível reproduzir serviços de música como Spotify, Amazon Music e YouTube Music Premium. Os usuários da Apple também podem usar o AirPlay 2 para reproduzir áudio de seus dispositivos. Segundo o vendedor, o controle de voz com sonoridade 360º oferece um som profundo, claro e natural com graves potentes.

O painel de controle está localizado na parte superior e inclui botões com as funções: ligar, Bluetooth, volume, reproduzir/pausar, microfone desligado e ação de voz. A opção está disponível nas cores branca e preta, ambas com alça de transporte e pode ser obtida por investimentos a partir de R$ 3.570. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, a caixinha se destaca pela qualidade do som e potência dos graves. Entretanto, há reclamações pontuais sobre a dificuldade em conectar o aparelho com o YouTube Music e em relação à qualidade do aplicativo Bose Music.

Prós: qualidade do som e potência dos graves

qualidade do som e potência dos graves Contras: segundo relatos pontuais, dificuldade em conectar o YouTube Music e qualidade do aplicativo Bose Music

6. Bose Home Speaker 500 - a partir de R$ 3.970

O Home Speaker 500, da Bose, é outra opção de caixinha potente com design moderno. Ela conta com formato cilíndrico, tamanho de 20,3 cm x 17 cm x 10,9 cm e tela de LED colorida, na parte frontal. A conectividade é por meio de bluetooth e Wi-Fi e o controle pode ser feito por meio do comando de voz, o aplicativo Bose Music ou seis predefinições de um toque na parte superior. O modelo permite fazer ou atender chamadas sem a necessidade de um telefone, apenas com Alexa, e é compatível com outros produtos inteligentes Bose, para uma experiência de audição completa em vários cômodos.

Além disso, o aplicativo Bose Music oferece uma configuração simples com instruções detalhadas e recursos exclusivos, como o Bose SimpleSync, para emparelhar outro dispositivo inteligente Bose com o bluetooth ou SoundTouch para reprodução de música sincronizada. O Home Speaker 500 da marca Bose está disponível na cor preta por cifras que partem dos R$ 3.970 e está avaliado com 5 estrelas na Amazon.

Prós: design moderno e possibilidade de atender e fazer chamadas telefônicas

design moderno e possibilidade de atender e fazer chamadas telefônicas Contras: preço elevado

