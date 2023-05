Além do ChatGPT: 5 ferramentas de IA muito úteis que você deve conhecer

A inteligência artificial (IA) tem ganhado bastante repercussão devido à sua utilização em chatbots como o ChatGPT e em buscadores como o Bing. No entanto, a tecnologia também está presente em outras ferramentas disponíveis na web e que ainda são pouco conhecidas pelos usuários. Com o 10Web, por exemplo, é possível criar sites com poucos cliques; já o ChatPDF resume documentos PDF extensos em poucos segundos. Ainda existem softwares gratuitos que usam IA para produzir apresentações, para encontrar imagens e até para treinar a oratória. A seguir, o TechTudo lista cinco ferramentas com inteligência artificial que você precisa conhecer.