AliExpress é confiável? Veja 6 dicas para comprar com segurança

O AliExpress é um dos sites de e-commerce mais populares, especialmente para comprar produtos importados da China. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a confiabilidade do site e se é seguro fazer compras nele. É importante esclarecer que o AliExpress é, sim, confiável. O Alibaba Group, empresa chinesa que controla o AliExpress, investe em medidas de segurança para garantir a confiabilidade do site. Ainda assim, é necessário tomar precauções para evitar problemas e garantir que a experiência de compra seja positiva. Na lista a seguir, veja seis dicas para comprar com segurança no AliExpress.

AliExpress é confiável?

Por mais que o site seja administrado por uma empresa teoricamente confiável, há outras questões que precisam ser levadas em conta antes de comprar no AliExpress. Por exemplo, no Reclame Aqui, a reputação da empresa é ruim, com nota 5.3. Apesar de responder a maioria das reclamações registradas, a satisfação dos usuários ainda é baixa. Os principais problemas envolvem produtos não recebidos, estorno do valor pago, produto com defeito e propaganda enganosa.

Em caso de problema, o AliExpress oferece um serviço automatizado que permite entrar em contato diretamente com a empresa. Por meio da robô Eva, é possível buscar suporte 24 horas por dia, sete dias por semana. Porém, não dá para se comunicar com um humano. Para falar com a Eva, basta acessar a página de Ajuda do AliExpress e clicar em “Iniciar Bate-papo”, no final da página.

1. Confira a reputação do vendedor

Antes de comprar qualquer coisa no AliExpress, é importante verificar a reputação do vendedor. Analise a quantidade de estrelas que o vendedor tem e quantas avaliações positivas e negativas ele recebeu. Além disso, leia os comentários deixados por outros compradores para ter uma ideia da qualidade do serviço e dos produtos oferecidos.

2. Cheque o número de pedidos

Outra maneira de verificar a confiabilidade de um vendedor é prestar atenção no número de pedidos que ele já recebeu. Um vendedor com muitos pedidos geralmente é mais confiável do que um com poucos. Vale lembrar que essa não é uma regra e outros fatores devem ser considerados na hora de realizar uma compra.

É comum ter problemas ao comprar itens que foram pouco vendidos, já que são maiores as chances do produto ter algum tipo de problema. Exceto caso seja um item exclusivo ou feito sob medida, é importante prestar atenção nisso. Assim como no comércio físico, é mais confiável buscar vendedores populares para minimizar as chances de cair em golpes.

3. Examine as avaliações do produto para saber se ele é original

Antes de comprar qualquer produto, verifique as avaliações para ver se ele é original. Muitos vendedores anunciam produtos falsificados no AliExpress, então é importante verificar se o item é genuíno. Além disso, verifique se há fotos reais do produto e não apenas imagens de catálogo. Isso pode ajudar a garantir que você está comprando exatamente o que espera.

Por ser uma das maiores plataforma de e-commerce do mundo, o AliExpress tem todo tipo de vendedor. Por isso, é importante prestar atenção em todos os fatores que podem arruinar a experiência de compra.

4. Preste atenção às fotos e vídeos para ver a qualidade dos produtos

Ao avaliar a qualidade de um produto, prestar atenção às fotos e vídeos postados pelos vendedores pode ser uma boa opção. Além disso, é importante lembrar que essas imagens podem não retratar completamente a realidade do produto. Por isso, é essencial olhar todas as fotos e vídeos disponíveis, especialmente se você estiver considerando uma compra cara ou importante.

Para ter uma ideia ainda melhor da qualidade, procure fotos e vídeos postados por outros compradores que já receberam o produto. Também considere pesquisar avaliações e comentários sobre o produto em fóruns ou sites especializados. Ao fazer isso, é possível pode ter uma ideia mais precisa do produto que está comprando e se sentir mais confiante na escolha.

5. Aproveite a garantia que alguns vendedores oferecem

Comprar online pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando se trata de produtos de alta tecnologia. Alguns vendedores no AliExpress oferecem garantia para seus produtos, o que pode ser uma grande vantagem para os compradores. Além de proporcionar uma sensação de segurança, a garantia também pode garantir que o comprador obtenha suporte a longo prazo para aquele item.

Ao optar por um produto com garantia, você pode ter a tranquilidade de saber que, se algo der errado com o item, você pode entrar em contato com o vendedor para solicitar um reembolso ou troca. Antes de comprar, certifique-se de verificar se o vendedor oferece garantia e quais são as condições. Alguns vendedores podem oferecer garantias diferentes, como devolução de dinheiro ou troca.

6. Abra uma disputa (em caso de problemas)

Se você tiver algum problema com um produto, é válido abrir uma disputa no AliExpress. O site tem um sistema de proteção do comprador que pode ajudar a resolver problemas com vendedores. Se o produto não for entregue, chegar com defeito, ou não for o que foi anunciado, dá para abrir uma disputa para receber o dinheiro de volta ou trocar o item por outro.

É importante destacar que, além das dicas apresentadas acima, é fundamental tomar outros cuidados para garantir a segurança ao comprar no AliExpress. Por exemplo, use um cartão de crédito que tenha seguro contra fraudes, verifique a política de privacidade do site, não compartilhe informações pessoais desnecessárias e evite fazer compras em redes Wi-Fi públicas.

