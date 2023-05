Aluguel de carros para Uber: 5 apps para alugar um automóvel hoje

O aluguel de carros para Uber pode ser feito a partir de uma série de aplicativos para Android e iPhone ( iOS ) . Cada um deles conta com modelos de carros distintos e possibilidades de locação diversificadas, seja para negócios ou até mesmo para lazer. Um exemplo é o Turbi , que permite pagar apenas pelo tempo que o carro é utilizado e ainda fornece tag de pedágio. Outra opção é o app QEEP , que conta com mais de 7 milhões de carros cadastrados e oferece vantagens como cancelamento gratuito e opção de pagamento em criptomoedas.

A seguir, o TechTudo lista cinco opções de aplicativos de aluguel de carros, voltados para pessoas que desejam utilizar o veículo para trabalhar. Confira quais são nas próximas linhas e veja como usá-los.

1 de 6 Pessoas que desejam trabalhar com a Uber podem obter automóveis através de locações em aplicativos — Foto: Unsplash/Dan Gold Pessoas que desejam trabalhar com a Uber podem obter automóveis através de locações em aplicativos — Foto: Unsplash/Dan Gold

1. Rentalcars

Um dos apps para alugar carros para Uber é o Rentalcars, disponível para Android e iOS. Disponível em mais de 60 mil localidades ao redor do mundo, o app tem modelos de diversas marcas automotivas e permite pesquisar pelos melhores preços de aluguel utilizando o mapa. Ainda, o app conta com cancelamento gratuito na maioria das reservas e facilita achar a localização em que o carro foi estacionado.

Para utilizá-lo, após realizar o cadastro no app, basta inserir o local que deseja retirar o veículo, as datas e os horários para retirada e devolução, assim como a idade do condutor e o motivo do aluguel. Por fim, toque em “Pesquisar”. Essa ação exibirá todas as locadoras de carro próximas ao endereço buscado. Toque na opção de localidade que lhe interessar, que o app irá exibir os tipos de carros disponíveis, descrição do veículo, valor correspondente ao tempo de uso e se há opção de cancelamento gratuito. Aperte em “Reservar agora” e prossiga com a inserção de dados pessoais e as formas de pagamento.

2 de 6 Aplicativo Rentalcars permite que usuários selecionem modelos de automóveis para locação através de filtros — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Rentalcars permite que usuários selecionem modelos de automóveis para locação através de filtros — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O aluguel de veículos também pode ser feito com o aplicativo da Localiza, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. O app conta com mais de 60 modelos de carros disponíveis e oferece uma reserva rápida e prática. Para utilizá-lo, insira o local de retirada do carro, data e horário de devolução do veículo e aperte em “Continuar”.

Em seguida, selecione um dos modelos disponíveis, que já serão exibidos com a descrição do modelo, motor, valores e outros detalhes. Após isso, escolha uma forma de retirada. Por fim, insira seus dados pessoais e forma de pagamento para revisar todas as informações e confirmar a reserva.

3 de 6 App Localiza disponibiliza a opção de retirada de automóvel alugado sem a necessidade de passar por um balcão de atendimento — Foto: Reprodução/Gisele Souza App Localiza disponibiliza a opção de retirada de automóvel alugado sem a necessidade de passar por um balcão de atendimento — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. QEEP

O aplicativo QEEP Aluguel de Carros também pode ser uma escolha na hora alugar um veículo para Uber. O app, compatível com os sistemas Android e iOS, conta com mais de sete milhões de veículos cadastrados, permitindo alterar a reserva a qualquer momento. Outra possibilidade é fazer pagamentos em criptomoedas, com cancelamento gratuito.

Para alugar, abra o app e selecione o local de retirada e entrega do veículo, com data e horário. Busque para visualizar as opções disponíveis. Assim, serão exibidos os carros, suas informações e valores, assim como as empresas de reservas que os têm à disposição. Vale destacar que o aplicativo possui um plano anual no valor de US$ 475 (R$ 2.375, aproximadamente, na cotação atual), que fornece tempo ilimitado para a locação e cancelamento gratuito em até 30 dias.

4 de 6 Aplicativo QEEP é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS e possui a alternativa de troca de reserva de carro a qualquer tempo — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo QEEP é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS e possui a alternativa de troca de reserva de carro a qualquer tempo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Turbi

Compatível com os sistemas Android e iOS, o app Turbi está disponível apenas para a capital de São Paulo e região. Com ele, usuários conseguem encontrar um ponto de retirada mais próximo. Entre os seus diferenciais, estão a alternativa de pagar apenas pelo tempo de uso do veículo, além de escolher se deseja apenas pagar pelos km rodados ou se deseja abastecer por conta própria e devolver o carro com a quantidade de combustível de quando retirou. O aplicativo ainda fornece um kit pet no porta-malas do veículo para que o animal transite com segurança e conforto, e trabalha apenas com carros de câmbio automático e tag de pedágio.

Além da Carteira Nacional de Habilitação definitiva e válida há mais de dois anos, o aplicativo exige que o condutor seja maior de 21 anos. Para encontrar o carro mais próximo, acesse o mapa e clique onde tiver o logo da empresa, insira o local de onde deseja pegar o carro e quanto tempo pretende ficar com ele. Verifique todas as opções disponíveis de veículos e selecione uma delas após obter informações e preços do carro escolhido.

5 de 6 Aplicativo Turbi possui requisitos mínimos para aluguel de automóveis, como possuir mais de 21 anos completos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Turbi possui requisitos mínimos para aluguel de automóveis, como possuir mais de 21 anos completos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Interessados em alugar um carro para trabalhar com a Uber também têm à sua disposição o aplicativo Rentcars, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Ele funciona como um comparativo de preços de aluguéis de carro entre locadoras e possui parceria com empresas de mais de 160 países, como a própria Localiza.

O app disponibiliza diversas categorias de veículos, como carros da Fiat, Hyundai, Renault, Chevrolet, Peugeot e muitos outros. Para utilizá-lo, basta Inserir o local de retirada do veículo, data e horário correspondente ao momento de retirada e de entrega do mesmo.

Depois, é só verificar todas as opções disponíveis, inclusive os elementos que estão inclusos na reserva, modelo de veículo e valores. Após prosseguir com um clique em “Continuar”, verifique as informações e acesse a sua conta para inserir todos os dados pessoais e forma de pagamento e, por fim, concluir a reserva.

6 de 6 Aplicativo Rentcars possui um comparativo de preços entre locadoras de carros, o que ajuda usuários que pretendem alugar automóveis para trabalhar com a Uber — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Rentcars possui um comparativo de preços entre locadoras de carros, o que ajuda usuários que pretendem alugar automóveis para trabalhar com a Uber — Foto: Reprodução/Gisele Souza

